Loizos Loizu, letošnje pojačanje Crvene zvezde
Loizos Loizu, letošnje pojačanje Crvene zvezde
Novinar V. Nikolić

PREDLOZZI I TIPOVANJA (utorak): Larn pada već na poluvremenu

Vreme čitanja: 1min | uto. 21.07.26. | 11:32

Pročitajte nekoliko predloga za 21. jul...

NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana, i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.

Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?

Izabrane vesti

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Fiksevi dana
KVALIFIKACIJE ZA LŠ | 21:00
Larne - Crvena Zvezda
ID: 9858209

Crvena zvezda ima jasan cilj - plasman u Ligu šampiona. Prvi protivnik ne bi trebalo da bude prevelika prepreka, čak ni na svom terenu. Larn se na evropskoj sceni pojavio pre nekoliko godina. Istina, ima nastup u grupnoj fazi LK, ali dvojka je sigurna, a naš savet je prelaz 2-2.

Poluvreme - Kraj

Tip: 2-2 (1.55)
Fiksevi dana
KVALIFIKACIJE ZA LŠ | 18:00
Iberia 1999 - Slovan B.
ID: 9858193

Iberija je nasekirala pristalice u revanšu sa Florom i umalo “od gotovog napravila veresiju” i bude li dekoncentisana protiv Slovana, u odnosu na koji je i inače inferiorna loše joj se piše. Svakako može do pogotka, te je GG sasvim realno, a razmotrite i kombinaciju X2&GG.

Oba tima daju gol

Tip: gg (1.55)
Fiksevi dana
KVALIFIKACIJE ZA LŠ | 20:00
Fenerbahce - Gornik
ID: 9858195

Podatak da Fenerbahče od 2008. nije uspešno prošao kroz kvalifikacije za najjače klupsko takmičenje zvuči nestvarno. No, i Kanarincima jednom mora da svane, a prvi rival Gurnjik je pristojan, ali ne i nesavladiv. Kecu pridružite 2-5, pa ćete da dobijete kvotu vrednu tiketa.

Mozzart kombinazzije

Tip: 1&2-5 (1.5)
Fiksevi dana
KVALIFIKACIJE ZA LŠ | 20:30
Sturm - Hearts
ID: 9858203

Harts će po četvrti put probati da se dokopa Lige šampiona, a Škoti su do sada samo jednom preskočili prvu prepreku u kvalifikacijama za elitu (Široki brijeg, još 2006). Šturm možda nije atraktivan, ali je konkurentan i ovde je bliži pobedi, ko ne sme keca neka gađa KMB 1X&2+.

Konačan ishod

Tip: 1 (1.8)
Vredi probati
KVALIFIKACIJE ZA LŠ | 18:00
Ararat A. - Shamrock
ID: 9858191

Ararat se ozbiljno namučio u revanšu sa Rigom, dok su Šemrok Roversi deklasirali Florijanu i poručili Jermenima da su na Malti samo imali loš dan. Najveća prednost domaćih su vremenski uslovi, ali Irci su prilagodljivi i ubeđeni smo da će da se snađu. Iskombinujte X2 i 2-4.

Mozzart kombinazzije

Tip: X2&2-4 (2.75)
Vredi probati
KVALIFIKACIJE ZA LŠ | 19:00
Aarhus - Lech Poznan
ID: 9858184

Orhus je mnoge iznenadio kada je proletos osvojio titulu posle ravno 40 godina. Danci zasad nisu mnogo menjali igrački kadar i kec je prvi tip, uprkos Lehovoj nepredvidivosti. I jedni i drugi vole da se nadigravaju, što obećava i GG, pa ako vam je kvota na ishod mala kombinujte.

Konačan ishod

Tip: 1 (2.2)
Vredi probati
KVALIFIKACIJE ZA LŠ | 20:00
Thun - Dinamo Zagreb
ID: 9858199

Tun je nepoznanica jer je pitanje na šta će da liči bez trenera Maura Lustrinelija, koji je preuzeo Union Berlin, ali bio je toliko dominantan u švajcarskoj Superligi da Zagrepčani nipošto ne smeju da ga potcene. Mi verujemo u goste, ali je i ovde GG opcija za razmišljanje.

Konačan ishod

Tip: 2 (2)
Za izbegavanje
KVALIFIKACIJE ZA LŠ | 18:00
Sabah - Kups
ID: 9858206

Sabahu je ovo tek treća takmičarska utakmica ovog leta, dok je sezona u Finskoj u punom jeku, a KuPS je uveliko uhvatio pobednički kurs. Međutim, Azerbejdžanci su kvalitetniji deo para i nijedan konačni ishod ne bi trebalo da vas iznenadi, Možda je zato najbolje da ih obiđete.

Konačan ishod

Tip: 1 (1.65)

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