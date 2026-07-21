PREDLOZZI I TIPOVANJA (utorak): Larn pada već na poluvremenu
Vreme čitanja: 1min | uto. 21.07.26. | 11:32
Pročitajte nekoliko predloga za 21. jul...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana, i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
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Crvena zvezda ima jasan cilj - plasman u Ligu šampiona. Prvi protivnik ne bi trebalo da bude prevelika prepreka, čak ni na svom terenu. Larn se na evropskoj sceni pojavio pre nekoliko godina. Istina, ima nastup u grupnoj fazi LK, ali dvojka je sigurna, a naš savet je prelaz 2-2.
Poluvreme - Kraj
Iberija je nasekirala pristalice u revanšu sa Florom i umalo “od gotovog napravila veresiju” i bude li dekoncentisana protiv Slovana, u odnosu na koji je i inače inferiorna loše joj se piše. Svakako može do pogotka, te je GG sasvim realno, a razmotrite i kombinaciju X2&GG.
Oba tima daju gol
Podatak da Fenerbahče od 2008. nije uspešno prošao kroz kvalifikacije za najjače klupsko takmičenje zvuči nestvarno. No, i Kanarincima jednom mora da svane, a prvi rival Gurnjik je pristojan, ali ne i nesavladiv. Kecu pridružite 2-5, pa ćete da dobijete kvotu vrednu tiketa.
Mozzart kombinazzije
Harts će po četvrti put probati da se dokopa Lige šampiona, a Škoti su do sada samo jednom preskočili prvu prepreku u kvalifikacijama za elitu (Široki brijeg, još 2006). Šturm možda nije atraktivan, ali je konkurentan i ovde je bliži pobedi, ko ne sme keca neka gađa KMB 1X&2+.
Konačan ishod
Ararat se ozbiljno namučio u revanšu sa Rigom, dok su Šemrok Roversi deklasirali Florijanu i poručili Jermenima da su na Malti samo imali loš dan. Najveća prednost domaćih su vremenski uslovi, ali Irci su prilagodljivi i ubeđeni smo da će da se snađu. Iskombinujte X2 i 2-4.
Mozzart kombinazzije
Orhus je mnoge iznenadio kada je proletos osvojio titulu posle ravno 40 godina. Danci zasad nisu mnogo menjali igrački kadar i kec je prvi tip, uprkos Lehovoj nepredvidivosti. I jedni i drugi vole da se nadigravaju, što obećava i GG, pa ako vam je kvota na ishod mala kombinujte.
Konačan ishod
Tun je nepoznanica jer je pitanje na šta će da liči bez trenera Maura Lustrinelija, koji je preuzeo Union Berlin, ali bio je toliko dominantan u švajcarskoj Superligi da Zagrepčani nipošto ne smeju da ga potcene. Mi verujemo u goste, ali je i ovde GG opcija za razmišljanje.
Konačan ishod
Sabahu je ovo tek treća takmičarska utakmica ovog leta, dok je sezona u Finskoj u punom jeku, a KuPS je uveliko uhvatio pobednički kurs. Međutim, Azerbejdžanci su kvalitetniji deo para i nijedan konačni ishod ne bi trebalo da vas iznenadi, Možda je zato najbolje da ih obiđete.
Konačan ishod