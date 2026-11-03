Kerikov raj ili pakao: Romi je 2007. spakovao dva gola, sada sanja samo da pobedi

Ali sada se strah uvukao u kosti svim pristalicama Crvenih đavola. Neugodna i napeta atmosfera prisutna je gotovo pred svaki meč, ta nelagodnost potonuća izaziva mučan osećaj da se dno konstantno pomera na niže i da je kriza sve dublja i dublja. Zamislite kako će biti na Teatru snova ako se desi da Junajted kojim slučajem ne pobedi ove večeri Romu (21.00), i narednog vikenda Aston Vilu? A mogućnost da se u ovoj situaciji tako nešto dogodi je izuzetno velika.

Oni malo stariji navijači Junajteda sa setom se prisećaju revanš meča četvrtfinala Lige šampiona 2007. godine kada je na Old Trafordu, Roma predvođena sjajnim Frančeskom Totijem, doživela pravi debakl, 7:1. Tog dana je sadašnji menadžer Majkl Kerik postigao vodeći, a potom i prelep gol za 6:0 i sigurno je da mu je to bio jedan od najlepših momenata te sezone. Samo godinu dana kasnije, u Moskvi, Junajted je stigao do trećeg pehara velikog takmičenja posle pobede nad Čelsijem na penale.

"Davno beše, zar ne? Činjenica da sam postigao dva gola, što je za mene bilo neobično, vraća mi ta lepa sećanja, ali više od svega pamtim emocije te večeri. Bilo je baš posebno, jedna od najboljih večeri, najboljih utakmica i atmosfera u kojima sam imao sreće da prisustvujem", kaže strateg Junajteda.

21.00: (2,25) Mančester Junajted (3,90) Roma

Kerik je sada na drugoj vrsti ivice, umesto one rajske, slavljeničke, on i ceo klub su pred ponorom. Neki veruju da su ove dve utakmice poslednja šansa za Kerika, ali on kaže da ga spekulacije ne zanimaju.

"Slušajte, ja ne mogu da predvidim budućnost. Nikad ne znate šta će se dogoditi, pa ni ja ne znam šta će biti. To ne menja to kako se osećam ili kako se pripremam za meč, čak se jako radujem utakmici! Jedva čekam da počne. Možda mislite da sam lud posle rezultata koje smo imali u poslednje vreme, ali iskreno, jedva čekam početak meča i to je jedino na šta sam koncentrisan. Šta će se desiti posle toga i u kom će smeru ići, ne znam, ali naša prva želja je da imamo veliku noć", poručio je Kerik.

Junajted nekada i sada, to nije ista priča. Dok je na klupi do 2013. sedeo Aleks Ferguson, sve je bilo u redu, tim je gotovo redovno bivao u završnoj fazi takmičenja i stalni učesnik. Otkako se Škot penzionisao, Junajted je u Ligi šampiona odigrao 57 utakmica i nije uspeo da zabeleži više od 42 odsto pobeda. Skor je 24 pobede, 11 remija i 22 poraza. U poslednjih pet godina, procenat pobeda u elitnom takmičenju je najniži ikada, svega 34,8 odsto i to je za posebnu brigu.

No, ako Junajted ne pobedi ni ove večeri, postaviće novi negativan rekord, deset mečeva bez pobede u nizu. A to se poslednji put desilo pre 48 godina, tačnije u martu 1978. kada je na klupi sedeo Dejv Sekston.

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Nema sumnje da će igrači Rome i ove sezone posebno inspirisani Donjel Malen krenuti poput ajkule, tragom Junajtedove krvi. U poslednja tri meča, Junajted je krvario na sve strane, od Koma je izgubio sa 4:1, potom od Bornmuta sa 3:0 i konačno za vikend u Londonu od Čelsija sa 2:0.

Igrači su rekli svoje - oni glavnog krivca za trenutni slom vide u upravi kluba, vlasnicima i direktorima Omaru Beradi i Džejsonu Vilkoksu, i konačno, igračima, nikako u Majklu Keriku. Zato će oni koji obuku dres večeras biti na posebnom iskušenju i to dobro zna i mladi Kobi Mainu.

"U ova teška vremena ne možete od navijača da očekujete da budu sto odsto zadovoljni, posebno kada mi igramo ovako i ne ostvarujemo dobre rezultate. Dužni smo da im damo dobar rezultat kako bi se opet radovali. Moramo da i to poverenje od strane menadžera nagradimo podrškom njemu na terenu i van njega, da se borimo kao tim", rekao je Mainu.

Keriku i Junajtedu nije potrebna ove večeri nikakva repriza te noći od pre 19 godina, samo bilo kakva pobeda. Međutim, Roma ima druge planove. Neporažena u Seriji A, za vikend je Udinezeu na strani spakovala pet golova. Na poslednjih pet mečeva ima četiri pobede i remi uz 18 postignutih golova, koliko Junajted nije dao od početka sezone.

Vezista Marten de Ron je priznao da je Kerik jedan od igrača kojima se oduvek divio.

"Bio je sjajan vezista, izuzetan u svojim dodavanjima, jako dobro je razumeo suštinu igre. Igrao je u jednom od najjačih timova Junajteda ikad, tako da ga mnogo poštujem. Radujemo se ovoj utakmici, želimo veliku noć na fantastičnom stadionu. Ne smemo da potcenjujemo Junajted zbog poslednjih rezultata, ali jasno je da želimo da slavimo", kaže De Ron.

Trener Đan Pjero Gasperini je svestan da je njegov tim u boljoj formi, ali to ne znači da će meč shvatiti olako.

"Čak i oni najveći timovi nisu savršeni i isto važi za nas. Moramo se stalno truditi da napredujemo. Znamo svoje kvalitete, ali i da ima situacija kad možemo da budemo i bolji. Mančester Junajted ne postiže rezultate koje želi u ligi, ali to ne sme da nas zavara. Imaju vrhunski tim sa igračima svetske klase. Igramo na stadionu gde je uvek naelektrisana atmosfera. Spremni smo kao da igramo protiv najboljeg tima Junajteda", poručio je trener Rome.

Junajted će u ovom susretu biti lišen pomoći Manuela Ugartea, Luka Šoa, Markusa Rašforda i Benjamina Šeška, dok je Patrik Dorgu počeo da trenira i blizu je povratka.

Na povrede se u Romi žale golman Mile Svilar, zatim Paulo Dibala, Manu Kone i iskusni Lorenco Pelegrini.

MANČESTER JUNAJTED - ROMA

Početak: 21.00

Stadion: Old Traford

Sudija: Hezus Hil Manzano (Španija)

MANČESTER JUNAJTED (4-2-3-1): Lamens - Joro, Megvajer, Martinez, Dalo - Mainu, Tilemans - Amad, Fernandeš, Kunja - Embeumo.

ROMA (3-4-2-1): Golini - Endika, Manćini, Hermoso - Molina, De Ron, Pisili, Vesli - Kristante, Soule - Malen.

LIGA ŠAMPIONA, 4. KOLO

Utorak

18.45: (2,05) Galatasaraj (4,40) Štutgart (2,95)

18.45: (3,50) Šahtjor (3,80) Sporting (2,00) MOZZART RELAX

21.00: (2,75) Atletiko Madrid (3,80) Bajern (2,35)

21.00: (1,30) Barselona (6,30) Aston Vila (8,30) MOZZART RELAX

21.00: (1,80) Bode Glimt (4,10) Lil (3,80) MOZZART RELAX

21.00: (3,50) Fajenord (4,20) Inter (1,90)

21.00: (4,10) Viljareal (4,90) Pari Sen Žermen (1,70)

21.00: (2,25) Mančester Junajted (3,90) Roma (2,85) MOZZART RELAX

21.00: (1,35) LASK (5,30) Slovan Bratislava (7,25) MOZZART RELAX

Sreda

18.45: (12,0) AEK (7,50) Real Madrid (1,22)

18.45: (5,30) Fenerbahče (4,90) Liverpul (1,53)

21.00: (1,70) Borusija Dortmund (4,20) Betis (4,30)

21.00: (1,98) Porto (3,80) Napoli (3,50)

21.00: (2,90) Lans (3,90) Komo (2,20)

21.00: (2,10) PSV (4,20) Klub Briž (2,95)

21.00: (4,90) Lajpcig (5,20) Mančester Siti (1,57)

21.00: (1,42) Viking (4,90) Sabah (6,25)

21.00: (11,0) Slavija Prag (6,25) Arsenal (1,25)

*** kvote su podložne promenama