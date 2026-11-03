Ronaldov sin pozvan u reprezentaciju Portugala, igraće protiv Srbije
Vreme čitanja: 2min | uto. 03.11.26. | 13:11
Kristijaninjo prekomandovan u U17 tim
Dok se Kristijano Ronaldo priprema za silazak sa najveće scene, jedan od njegovih sinova pokušava da se popne na istu. I upravo je napravio još jedan veliki korak ka ostvarenju tog cilja.
Najstariji Ronaldov sin, šesnaestogodišnji Kristijano Junior, prvi put je pozvan u reprezentaciju Portugala do 17 godina. Mladi napadač i član akademije Al Nasra našao se na spisku od 23 igrača koje je selektor Filipe Ramos odabrao za novembarske kvalifikacione mečeve za Evropsko prvenstvo u kojima će se Portugal suočiti i sa Srbijom.
Izabrane vesti
Poznat po nadimku Kristijaninjo, mladi fudbaler je nagrađen prekomandom u stariju uzrasnu kategoriju zahvaljujući dobrim partijama u Saudijskoj Arabiji. Prema podacima portugalskih medija, on je ove sezone u dresu mlađih kategorija Al Nasra postigao tri gola na sedam utakmica.
Ulazak u kadetsku reprezentaciju nastavak je njegove reprezentativne karijere koju je započeo u maju 2025. godine debijem za tim do 15 godina. Od tada je prošao mlađe selekcije Portugala i na ukupno 13 utakmica zabeležio pet pogodaka, od čega tri u dresu reprezentacije do 16 godina. Sada ga čekaju još veći izazovi...
Sva tri kvalifikaciona meča igraće se u Portugalu, a protivnici kadetima biće selekcije Andore (11. novembar), Bugarske (14. novembar) i Srbije (17. novembar). Dve prvoplasirane reprezentacije proći će u naredni krug kvalifikacija.