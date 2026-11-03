Ronaldov sin pozvan u reprezentaciju Portugala, igraće protiv Srbije

Dok se Kristijano Ronaldo priprema za silazak sa najveće scene, jedan od njegovih sinova pokušava da se popne na istu. I upravo je napravio još jedan veliki korak ka ostvarenju tog cilja.

Najstariji Ronaldov sin, šesnaestogodišnji Kristijano Junior, prvi put je pozvan u reprezentaciju Portugala do 17 godina. Mladi napadač i član akademije Al Nasra našao se na spisku od 23 igrača koje je selektor Filipe Ramos odabrao za novembarske kvalifikacione mečeve za Evropsko prvenstvo u kojima će se Portugal suočiti i sa Srbijom.