Paunović objavio spisak u svojoj školi: Vraćaju se Mitrović i Vlahović! Nema Gudelja i Mimovića

Najbolji srpski fudbaleri takmičenje u A diviziji Lige nacija završiće sudarom sa Nemačkom, 13. novembra na stadionu “Rajki Mitić“, dok će tri dana kasnije gostovati Grcima u Volosu. U toj prvoj utakmici sa Nemačkom selektor neće moći da računa na suspendovane Nemanju Maksimovića i Sašu Lukića.

Za razliku od prve četiri utakmice u timu će sada biti Nikola Milenković, koji je zbog povrede morao da propusti prve četiri utakmice u Ligi nacija. Sa prošlog spiska otpao je Dejan Joveljić, kao i Ognjen Mimović, očekivano, jer ni ove sezone nije odigrao ni minut za Fenerbahče. Možda i najveće iznenađenje kada govorimo o onima kojih nema - jer Predraga Rajkovića nema još od marta - jeste izostanak Nemanje Gudelja.

Mesto u timu zadržale su mlade snage: Stefan Gudelj, Vanja Dragojević, Petar Sukačev, Vasilije Kostov, Stefan Džodić, nešto stariji Vladimir Lučić, te Mihajlo Cvetković, koji je ostavio verovatno i najbolji utisak u prva četiri meča. Sada će konkurencija u špicu biti posebno izazovna, jer pored mladog napadača Anderlehta tu su i Mitrović, Vlahović i Luka Jović. Cvetković doduše može da igra i na krilu, ali se najbolje snalazi kao najistureniji napadač.

Zanimljivost za kraj, Paunović je spisak igrača objavio u osnovnoj školi “Stefan Nemanja“, uz pomoć đaka i svoje učiteljice iz dečačkih dana. Između ostalog, zbog toga što će protiv Nemačke podršku sa istočne tribini moći da pruže samo deca uzrasta do 14 godina.

TIM SRBIJE ZA NEMAČKU I GRČKU

Golmani: Vanja MILINKOVIĆ-SAVIĆ (Napoli), Đorđe PETROVIĆ (Bornmut), Filip STANKOVIĆ (Venecija), Dragan ROSIĆ (Vojvodina).

Odbrana: Kosta NEDELjKOVIĆ (Rendžers), Stefan GUDELj (Crvena zvezda), Strahinja ERAKOVIĆ (Samsunspor), Nikola MILENKOVIĆ (Notingem forest), Strahinja PAVLOVIĆ (Milan), Srđan BABIĆ (Spartak Moskva), Nikola SIMIĆ (Partizan), Aleksa TERZIĆ (Frozinone), Petar SUKAČEV (Vojvodina).

Vezni red: Nemanja MAKSIMOVIĆ (Šabab Al-Ahli), Aleksandar STANKOVIĆ (Inter), Andrija ŽIVKOVIĆ (PAOK), Filip KOSTIĆ (PSV Ajndhoven), Sergej MILINKOVIĆ-SAVIĆ (Al-Hilal), Lazar SAMARDŽIĆ (Atalanta), Dušan TADIĆ (NEC Najmehen), Saša LUKIĆ (Ipsvič), Vanja DRAGOJEVIĆ (Rendžers), Vasilije KOSTOV (Crvena zvezda), Vladimir LUČIĆ (Crvena zvezda), Stefan DŽODIĆ (Almerija).

Napad: Aleksandar MITROVIĆ (Al-Rajan), Dušan VLAHOVIĆ (Bešiktaš), Luka JOVIĆ (AEK), Mihajlo CVETKOVIĆ (Anderleht).