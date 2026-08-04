PREDLOZZI I TIPOVANJA (utorak): Treći Zvezdin korak ka Ligi šampiona
Vreme čitanja: 1min | uto. 04.08.26. | 11:34
Pročitajte nekoliko predloga za 4. avgust...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
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Crvena zvezda je dobro otvorila sezonu i ukoliko šampion Srbije preskoči ovu prepreku obezbediće minimum grupnu fazu Lige Evrope. Naravno, Hapoel je daleko ozbiljniji rival nego što je bio Larn, ali meč se igra na neutralnom terenu u Sombatelju (Mađarska) i očekujemo dvojku.
Konačan ishod
Mjelbi je rutinski odradio dvomeč sa Linkolnom, kao da je stara „kajla“ u Evropi, a ne debitant. No, protiv Slovana će morati da bude na mnogo višem nivou, ali nismo sigurni da može. Konačni ishod je najbolje da preskočite jer je sve u opticaju i na tiket radije stavite GG.
Oba tima daju gol
Olimpijakos se i ovog leta prilično pojačao, ali i NEC je u pravom trenutku dobio komandanta - sjajnog Dušana Tadića, bivšeg kapitena reprezentacije Srbije. Doduše, Grci su i dalje favoriti, ali odluka o daljem plasmanu pašće na De Hofertu. Tipujte na keca ili KMB 1X&2-5.
Konačan ishod
Ovo je duel razočaranih - fudbalere Šemroka su tri krupne defanzivne greške skupo koštale protiv Ararat-Jermenije, a Egnatija je bila gubitnik na penal ruletu u Celju. Teško je reći ko je bliži slavlju, mada blagu prednost dajemo domaćima. Ukoliko sumnjate, tu su GG i 1+I&1+II.
Konačan ishod
Smatramo da će Celje, koje se namučilo protiv albanske Egnatije imati manje problema sa prvakom Jermenije. Domaći su uz dosta sreće eliminisali Šemrok Rovers, a za uspeh protiv Grofova potrebno je više od podrške boginje Fortune. Sugerišemo vam dvojku ili kombinaciju X2&GG.
Konačan ishod
Nemamo ni najmanju nameru da potcenimo Kauno Žalgiris, ali dešavanja u njegovim odmeravanjima sa Dinamom isključivo će da zavise od Zagrepčana i njihove inspiracije. Kec se podrazumeva, ali je kvota na njega očekivano mala. Zato se opredelite između duple pobede i 1-1&2-4.
Dupla pobeda
Sezona je tek počela, a Brajanu Priskeu već se „ljulja klupa“ u Sparti zbog ne baš sjajnog starta domaćih i ako danski stručnjak brzo ne razmrda ekipu iz Praga otkaz je neminovan. Lion, koji je bio raspucan na pripremama potrudiće se da mu odmogne i dvojka, uz 2+ je realna.
Konačan ishod
Malo je nedostajalo da Kajrat otputuje u Krajovu pošto je Levski od komotnog vođstva protiv Univerzitatee (2:0) došao u poziciju da spasava „živu glavu“. Ako mu se i protiv Kazahstanaca dese „pomračenja“ neće se dobro provesti. Zato je ovde bolje da obiđete konačni ishod.
Konačan ishod