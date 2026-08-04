Ajaks nije ni trepnuo na prvu ponudu za Miku: Traži od Pari Sen Žermena da se 'uozbilji', inače...

Iz tog razloga, navodi Telegraf, pregovori između dve strane nisu ni počeli, niti su iz Ajaksa poslali kontraponudu. Umesto toga, čekaju da Pari Sen Žermen pošalje novu, ‘realniju’ ponudu, i time pokaže koliko mu je zaista stalo do Godtsa . Inicijalni predlog, jednostavno, bio je neprihvatljiv za tehničkog direktora Ajaksa Đordija Krojfa .

Sastojao se iz fiksnog dela od 40.000.000 evra i bonusa koji bi potencijalno doneli holandskom velikanu 5.000.000 evra kroz bonuse i tu je ponudu Luis Kampos, zadužen za sportske operacije na Parku prinčeva, putem mejla dostavio na adresu Ajaksa. Džaba se mučio da ga sastavlja, jer ga u Amsterdamu nisu najozbiljnije shvatili. Ajaks je ambiciozno otvorio prelazni rok, već je doveo šest pojačanja u nameri da napadne titulu, a Godtsa vidi kao jednog od ključnih igrača u toj misiji. I zato ne želi da ga se odrekne prelako, već traži okruglo 60.000.000 evra i tek kada se Pari Sen Žermen približi pomenutoj cifri dovući će četvorostrukog prvaka Evrope za pregovarački sto.

Sam igrač pak želi u Pari Sen Žermen i navodno je već dogovorio uslove višegodišnje saradnje sa šampionom Francuske. Ipak, na transferu neće insistirati i sve dok dogovora nema na vidiku, profesionalno će obavljati svoje obaveze. Za prijateljsku utakmicu sa Volendamom nije bio u protokolu, ali će se već za treće kolo kvalifikacija za Ligu konferencije protiv Šelburna staviti na raspolaganje treneru Mićelu. Kao što je to uradio u drugoj rundi protiv Vojvodine, namestivši po jedan gol u oba meča sa srpskim timom.

U Ajaksu su svakako svesni da bi mogli da ostanu bez Godtsa, pa polako pripremaju teren za njegov odlazak. Njegova zamena mogao bi da bude Noa Lang, bivši član amsterdamskog kluba, za kojeg se Đordi Krojf raspitao kod čelnika Napolija.