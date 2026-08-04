Sezona za Mačvu tek počinje

Osim premijere na Marakani, gde je Mačva zaista loše izgledala, u naredna dva kola „rosoneri“ iz Šapca su delovali sasvim pristojno: Partizan ih je slomio u finišu sa igračem više, dok su se u Novom Sadu držali na „minus jedan“ do pred sam kraj utakmice.

Trener Nemanja Glušica ne očajava zbog „nule“ u koloni bodova, niti smatra da će ekipa da klone duhom.

„Ove utakmice koje smo igrali u prva tri kola svakako moramo kad tad odigrati. Ekipa sigurno neće pasti, to je grupa koja je dugo zajedno, a ja sam sa njima već treću godinu kao trener. Ono što je nama bitno je utisak koji smo ostavili. Ne želim da budem prepotentan, ali mišljenja sam da bi ostavili još bolji utisak nakon ova tri kola da smo bili kompletni. Smatram da smo poslednje dve utakmice dosta dobro izgledali“, rekao je Glušica posle poraza u Novom Sadu.

A, šef struke Mačve ističe da on i njegov tim imaju dodatni motiv da se bore.

„Nas i Zemun je kompletna javnost već otpisala, što nam imponuje i iz toga će se kod nas izroditi inat. Već se stvara i nadam se da ćemo iz toga uspeti da damo maksimum kako bismo opstali u ligi“, poručio je Glušica.

Mačva, dakle, tek od sledećeg kola „počinje“ prvenstvo. U Šabac stiže, čudno zvuči, lider Mozzart Bet Superlige IMT. Mnogo očiju će biti usmereno ka stadionu Mačve u subotu veče (20.00).