Mursija ljuta na Dedžulijusa zbog odlaska u Bešiktaš i hoće na sud

Četvrtak, 04.00: (2,55) Plateros de Fresniljo (14,5) Panteras de Agvaskalijentes (1,60)

To ne znači da je posao za Bešiktaš ugrožen. Naime, Dedžulijus je u ugovoru sa Mursijom imao klauzulu koja mu omogućava izlazak u bilo kom trenutku i sada je problem taj što je tim sa jugoistoka Španije stavio simboličnu sumu novca za aktiviranje iste. Čak i ako se ode na sud i Mursija kojim slučajem dobije Dedžulijusa, on bi morao takođe da uplati manju sumu novca i time bi se priča završila s obzirom da je FIBA već odobrila transfer.

Dedžulijus je imao odličnu sezonu u Mursiji. Prosečno je bio na 17,8 poena, 4,4 asistencije i 1,7 skokova uz 38 odsto šuta za tri. U FIBA Evropa kupu bio je nešto skromniji sa učinkom od 11 poena i 3,8 završnih dodavanja na 13 nastupa. Doduše, igrao je i pet minuta manje u proseku. Bio je član idealne petorke ACB lige, zajedno sa Žanom Monterom, Mariom Hezonjom, Timotijem Luvavuom Kabaroom i Lukom Božićem. Tako je postao prvi igrač u istoriji Mursije sa izborom u idealnoj petorci španskog prvenstva.

On se vraća u Evroligu posle godinu dana provedenih u Mursiji. U sezoni 2024/25 igrao je za Makabi iz Tel Aviva i tada je imao četiri poena po meču tokom 15 nastupa.