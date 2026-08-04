Mursija ljuta na Dedžulijusa zbog odlaska u Bešiktaš i hoće na sud
Vreme čitanja: 2min | uto. 04.08.26. | 13:00
Ipak, tim Dušana Alimpijevića već je dobio papire od FIBA i transfer nije ugrožen
Potpisima Venjena Gebrijela i Dejvida Dedžulijusa prvog dana avgusta ozvaničenim u roku od sat vremena, Bešiktaš je gotovo kompletirao ekipu za narednu sezonu. Ipak, prelazak dojučerašnjeg plejmejkera Mursije digao je prašinu u Španiji, gde tvrde da je momak iz Detroita "igrač sa dva ugovora"...
Naime, Dedžulijus je u martu produžio ugovor sa Mursijom na još dve godine, da bi nedavno dogovorio transfer u Bešiktaš. Dok u Mursiji tvrde da mu nisu dali amin za odlazak u Istanbul, tim Dušana Alimpijevića objavio je da je potpis zvaničan pošto je stigao "letter of clearance" od FIBA, odnosno stigli su potrebni papiri za kompletiranje posla. I pored toga, klub iz poznatog studentskog grada ljut je na Dedžulijusa i katalonski Mundo Deportivo piše da čak postoji mogućnost da se ide na sut zbog ovog spora.
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To ne znači da je posao za Bešiktaš ugrožen. Naime, Dedžulijus je u ugovoru sa Mursijom imao klauzulu koja mu omogućava izlazak u bilo kom trenutku i sada je problem taj što je tim sa jugoistoka Španije stavio simboličnu sumu novca za aktiviranje iste. Čak i ako se ode na sud i Mursija kojim slučajem dobije Dedžulijusa, on bi morao takođe da uplati manju sumu novca i time bi se priča završila s obzirom da je FIBA već odobrila transfer.
Dedžulijus je imao odličnu sezonu u Mursiji. Prosečno je bio na 17,8 poena, 4,4 asistencije i 1,7 skokova uz 38 odsto šuta za tri. U FIBA Evropa kupu bio je nešto skromniji sa učinkom od 11 poena i 3,8 završnih dodavanja na 13 nastupa. Doduše, igrao je i pet minuta manje u proseku. Bio je član idealne petorke ACB lige, zajedno sa Žanom Monterom, Mariom Hezonjom, Timotijem Luvavuom Kabaroom i Lukom Božićem. Tako je postao prvi igrač u istoriji Mursije sa izborom u idealnoj petorci španskog prvenstva.
On se vraća u Evroligu posle godinu dana provedenih u Mursiji. U sezoni 2024/25 igrao je za Makabi iz Tel Aviva i tada je imao četiri poena po meču tokom 15 nastupa.