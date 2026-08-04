Jednog dana kada odemo, videće se da je ova uprava uradila neverovatne stvari

„Kada smo došli, dug prema bivšim igračima je bio 13.700.000 evra, a na današnji dan je 4.500.000 evra. Od toga je prema Bibarsu Nathu oko 1.500.000. Ta brojka pokazuje šta se uradilo. Ukupan dug je iznosio 57.000.000 evra, sad je oko 32.000.000. Najveći dug je poreski, operativni nije tako strašan. Dug prema klubovima je bio 7.000.000, dok trenutno imamo samo obaveze prema Budućnosti oko 350.000 evra. Mi smo izranjavani kao uprava zbog rijaliti programa od pre šest meseci, znali smo da će se ovo dešavati. Želim da odem iz Partizana onako kako sam došao – čestit i častan. Mogu ljudi da kažu da nisam za ovaj posao, ali ne bih podneo to da mi neko kaže da sam nešto uzeo. Ja sam sve dobio od Partizana, želim da mu vratim. Jednog dana kada budemo otišli, tek tada će izaći na videlo ono što smo uradili“, precizirao je generalni direktor crno-belih tokom razgovora u podkastu „2x45“.

Iako su u Humskoj pribegavali i nepopularnim merama, stanje je bolje nego što je bilo. Ni blizu idealnog, ali – bolje.

„Ne očekujem nikakve pohvale. Ova funkcija nosi težinu i veliku odgovornost. Svestan sam u kakvoj instituciji se nalazim. Nijednog dana se nisam probudio, a da osećam težinu što dolazim na ovaj stadion. Naprotiv, uvek sam dolazio srećan. Tako i sad, kad smo saopštili da ćemo se povući sa funkcija ako se ekipa ne plasira u Ligu konferencije. To znači da smo odgovorni i da želimo da uvedemo praksu da su uprave promenljive.“

Lazović ističe da se u javnosti stvorila pogrešna slika kako je samo rezultat bitan. Zato napominje da želi jaku potporu, kako bi momci u koje je publika zagledana mogli tokom vikenda da pobeđuju. Na primer, da im se obezbede svi uslovi da se osećaju kao profesionalci.

„Moje mišljenje je da navijača Partizana ne može da ne zanima kad dete Partizana 15 meseci ne prima stipendiju. Ja sam za to da se napravi čvrst temelj, pa da krene putem stare slave. Partizan je sigurno na dobrom putu i potrebno mu je još godinu dana finansijske stabilizacije, mislim na timsku, da bi bio stabilan u svim segmentima. Sportskom sektoru bi trebalo dati vreme, treneru mogućnost da napravi još dva prelazna roka. Ko god da bude ovde, mora biti stabilan i racionalan, pa da od sledeće sezone Partizan može da ima taj uzlazni put, put stare slave. Čak i da mi ostanemo, moramo da budemo svesni da na pritiske moramo odgovoriti strategijom koja je najbitnija za Partizan, a ne da ispunjava potrebe navijača. Mislim da je jako važno da dete Partizana prima svoju stipendiju, da igračima ne kasne plate.“