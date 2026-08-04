Jednog dana kada odemo, videće se da je ova uprava uradila neverovatne stvari

Vreme čitanja: 4min | uto. 04.08.26. | 13:03
Direktor Partizana potencira reč „odgovornost“ i ističe da ne želi da vrati klub na 70.000.000 evra duga
Pomaka u vidu rezultata nema, ali u drugim segmentima kluba ima. Iako se na terenu muči, čak i kad pobeđuje to ne čini ubedljivo, Partizan van njega vuče poteze koji ga vode ka boljem sutra. Da li i koliko to iza paravana interesuje javnost, drugo je pitanje, ali performans tokom vikenda nije u skladu sa veličinom kluba i očekivanjima publike, međutim...
Konkretnim podacima Danko Lazović pokazuje da je aktuelno rukovodstvo počistilo pre svega finansijski nered koji je zateklo po preuzimanju funkcija oktobra 2024.
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„Kada smo došli, dug prema bivšim igračima je bio 13.700.000 evra, a na današnji dan je 4.500.000 evra. Od toga je prema Bibarsu Nathu oko 1.500.000. Ta brojka pokazuje šta se uradilo. Ukupan dug je iznosio 57.000.000 evra, sad je oko 32.000.000. Najveći dug je poreski, operativni nije tako strašan. Dug prema klubovima je bio 7.000.000, dok trenutno imamo samo obaveze prema Budućnosti oko 350.000 evra. Mi smo izranjavani kao uprava zbog rijaliti programa od pre šest meseci, znali smo da će se ovo dešavati. Želim da odem iz Partizana onako kako sam došao – čestit i častan. Mogu ljudi da kažu da nisam za ovaj posao, ali ne bih podneo to da mi neko kaže da sam nešto uzeo. Ja sam sve dobio od Partizana, želim da mu vratim. Jednog dana kada budemo otišli, tek tada će izaći na videlo ono što smo uradili“, precizirao je generalni direktor crno-belih tokom razgovora u podkastu „2x45“.
Iako su u Humskoj pribegavali i nepopularnim merama, stanje je bolje nego što je bilo. Ni blizu idealnog, ali – bolje.
„Ne očekujem nikakve pohvale. Ova funkcija nosi težinu i veliku odgovornost. Svestan sam u kakvoj instituciji se nalazim. Nijednog dana se nisam probudio, a da osećam težinu što dolazim na ovaj stadion. Naprotiv, uvek sam dolazio srećan. Tako i sad, kad smo saopštili da ćemo se povući sa funkcija ako se ekipa ne plasira u Ligu konferencije. To znači da smo odgovorni i da želimo da uvedemo praksu da su uprave promenljive.“
Lazović ističe da se u javnosti stvorila pogrešna slika kako je samo rezultat bitan. Zato napominje da želi jaku potporu, kako bi momci u koje je publika zagledana mogli tokom vikenda da pobeđuju. Na primer, da im se obezbede svi uslovi da se osećaju kao profesionalci.
„Moje mišljenje je da navijača Partizana ne može da ne zanima kad dete Partizana 15 meseci ne prima stipendiju. Ja sam za to da se napravi čvrst temelj, pa da krene putem stare slave. Partizan je sigurno na dobrom putu i potrebno mu je još godinu dana finansijske stabilizacije, mislim na timsku, da bi bio stabilan u svim segmentima. Sportskom sektoru bi trebalo dati vreme, treneru mogućnost da napravi još dva prelazna roka. Ko god da bude ovde, mora biti stabilan i racionalan, pa da od sledeće sezone Partizan može da ima taj uzlazni put, put stare slave. Čak i da mi ostanemo, moramo da budemo svesni da na pritiske moramo odgovoriti strategijom koja je najbitnija za Partizan, a ne da ispunjava potrebe navijača. Mislim da je jako važno da dete Partizana prima svoju stipendiju, da igračima ne kasne plate.“
Ponovio je Lazović da ne želi rizik u poslovanju, u smislu da ode u banku, zaduži se, na primer, 5.000.000 ili 10.000.000 evra, jer je prema njegovim rečima takav odnos i doveo crno-bele u poziciju da duguju.
„Ako mislite da je velika filozofija da dovedemo pet igrača i vratimo Partizan na 70.000.000 duga, onda... Jedini put izlaska iz ove krize je Partizanov sopstveni proizvod. Možda će doći neko drugi, sa drugim idejama ili rešenjem. Svako drugo razmišljanje ili srljanje, podleganje pod pritiskom, vratilo bi Partizan tamo gde je bio pre ovoga. Mi smo pozivali sve partizanovce da dođu i da nam pomognu, a svako ko misli da može da bude bolji u ovom poslu je dobrodošao. Naša ideja je da pokušamo da unapredimo situaciju u Partizanu. Mislim da je ova uprava uradila neverovatne stvari, infrastrukturne i finansijske. Imamo problema sa monitoringom, ali danas mnogo manje, jer mi nismo napravili dodatni dug, već imamo samo postojeći. Ostali mi u Partizanu ili ako dođu drugi ljudi, sačekaće ih bolji uslovi. To je bila suština našeg dolaska.“
Reč koju je tokom intervjua najčešće pomenuo Danko Lazović je – odgovornost.
„Ona mora da postoji. Ako nije postojala pre nas, mislim da mi moramo da je uvedemo. Mora da postoji odgovornost za dobro i loše. Svi ljudi u Partizanu moraju da budu odgovorni. Ne želim da ispada da se krijem iza nekog. Ja ovde ne predstavljam Danka Lazovića, već instituciju koja se zove Partizan. Ja nisam medijski čovek, nisam bio ni kao igrač, međutim, kao generalni direktor sam svestan pozicije. I kad je lepo i kad je manje lepo. Partizanu su potrebni vreme i konsenzus svih, koji ne postoji, ali očekujem da navijači prepoznaju momenat u kom se nalazi tim. Posle deset godina patnje, ljudi koji su bili neprihvatljivi, navijač Partizana oseća potrebu da podrži nešto, ali dosta se ovde loše radilo u prošlosti da bi ovaj klub na nekim utakmicama zaslužio sreću“, poentirao je Danko Lazović.