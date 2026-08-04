Miletić stigao kod Obradovića posle dve titule državnog prvaka u istoj sezoni

Srpski centar i povremeni reprezentativac Dušan Miletić novi je košarkaš Hapoela iz Jerusalima. Iskusni visoki igrač potpisao je sa izraelskim klubom jednogodišnji ugovor, uz opciju produžetka saradnje na još jednu sezonu.

Miletić iza sebe ima izuzetno zapaženu sezonu u dresu rumunskog Kluža, sa kojim je stigao do četvrtfinala Evrokupa. Na evropskoj sceni u proseku je beležio 12,6 poena, 7,6 skokova, 2,3 asistencije, 1,2 blokade i 1,2 ukradenu loptu, čime je bio jedan od najkorisnijih centara u takmičenju. Nakon završetka sezone u Rumuniji gde je bio šampion države, kratko je nastupao u Libanu, gde je proveo oko mesec dana i osvojio titulu prvaka pre nego što je ugovorio saradnju sa izraelskim timom na čijoj klupi sedi Saša Obradović.