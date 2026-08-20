Predsednik kluba iz Tirane bacao novac u svlačionici i to spreman da ponovi

Kako stvari stoje, pred Dinamo Sitijem je sada još teži posao jer je Pafos, jedno od najprijatnijih iznenađenja prošle sezone u evropskim klupskim takmičenjima, svakako favorit u ovom dvomeču. Međutim, Bardi je igračima poručio da će u slučaju da eliminišu Kiprane, biti još izdašniji i da će ukupan bonus za ostvarenje plasmana u Ligu konferencije biti čak 500.000 evra.

Snimak Bardija je postao hit na društvenim mrežema, on je rekao da je na taj način želeo da nagradi fudbalere za odličnu predstavu. Ušao je, otvorio torbicu sa svežnjevima novčanica i počeo da ih baca, posle su igrači krenuli da ih sakupljaju.

Naime, Dinamo Siti je u prvom meču u Letoniji izgubio sa 1:0, ali je odličnom igrom u revanšu uspeo da deklasira protivnika i tako stigne do plej-ofa i na prag velikog uspeha. Sve to je bio povod da presrećni predsednik uđe u svlačionicu po završetku meča i počne da baca novac svojim igračima!

Nije samo snimak predsednika kako baca novčanice bio viralan, već je i pravi virus počeo da cirkuliše po svlačionici Dinama Sitija i zada svima problem pred večerašnji meč sa Pafosom na Elbasan areni od 21.00. O tome je pričao trener Ilir daja.

"Nema izostanaka, ali smo imali problem sa virusom, čak ni mi iz stručnog štaba nismo ga izbegli. Verujem da će svi biti na raspolaganju za meč, uprkos činjenici da bi neki igrači mogli da imaju limitiranu minutažu zbog toga. Virusi cirkulišu u ovim letnjim danima. Imamo dva ili tri igrača koji su morali da prime terapiju, ali nadam se da ćemo se izboriti sa svime na pravi način", rekao je Daja.

On je obećao da se njegov tim neće isključivo braniti.

"Nećemo se zatvoriti u defanzivu, pokušaćemo da napadamo. Napad je uvek najbolja odbrana. Prirodno je da napadnemo. Ipak, moramo to činiti balansirano. Pafos ima tim koji dobro funkcioniše kao grupa, ima opasne pojedince, ali pokušaćemo da nametnemo svoju igru", rekao je Daja.

On je dodao da je veliki uspeh i što Dinamo Siti igra u plej-ofu, dok bi plasman u grupnu fazu bio ostvarenje sna.

"Kvalifikacije? Ako ne sanjate, ne možete ništa ni da ostvarite. Rekao sam i ponavljam, kada je teže još je lepše proći dalje", zaključio je trener ekipe iz Tirane.

Što se tiče Pafosa, njih sa klupe predvodi bivši trener Crvene zvezde, Rikardo Sa Pinto. Portugalac je rekao da je svestan da je njegov tim favorit za prolaz u grupnu fazu.

"Prihvatam da smo favoriti. Teren nije najbolji, suv je. Nadam se da će do meča biti bolji. Očekujem vrlo težak meč, Dinamo je borben tim, trče mnogo i igraju sa mnogo strasti. Moramo da odigramo pametno. Prošle godine bili smo jako dobri, ali sve je to prošlost. Za nas je ovo nova sezona, imamo nekoliko novih igrača. Uvek je najvažniji meč onaj sledeći. Ništa nas ne dotiče, imamo istu želju kao i pre", poručio je Sa Pinto.

Inače, Pafos je kao i Dinamo igrao pre šest dana poslednji meč, kod kuće sa Salcburgom (3:3) u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Austrijanci bili bolji jer su kod kuće slavili sa 1:0.

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LIGA KONFERENCIJE - PLEJ-OF (PRVE UTAKMICE)

Četvrtak

18.00: (6,25) Inter Turku (4,10) Kopenhagen (1,48)

18.00: (2,00) Linkoln (3,35) Larn (3,50)

19.00: (1,58) Midtjiland (3,70) Rijeka (5,60)

19.00: (1,55) Nordsjiland (4,60) Sent Galen (5,00)

19.00: (3,30) Ki Klaksvik (3,45) Riga (2,05)

19.00: (5,20) Tromse (3,70) Brajton (1,62)

19.45: (1,68) PAOK (3,50) Bran (5,00)

20.00: (1,58) Vikingur (3,80) Borac BL (5,40)

20.00: (1,70) Drita (3,50) Inter Eskaldes (4,80)

20.00: (1,60) Gornjik (4,35) Monako (1,60)

20.15: (4,30) Sion (3,50) Ajaks (1,78)

20.30: (1,50) Panatinaikos (3,80) Hradec (6,50)

20.30. (1,57) Gent (3,60) Hibernijan (6,00)

20.30: (6,25) Madervel (4,30) Frajburg (1,45)

20.30: (1,15) Atalanta (7,00) Hapoel TA (15,00)

20.30: (2,10) Lugano (3,30) Makabi TA (3,30)

20.45: (1,37) Rendžers (4,40) Jablonec (8,00)

20.45: (2,35) Harts (3,30) Rapid Beč (2,85)

21.00: (1,38) Hetafe (4,70) Partizan (11,0)

21.00: (2,00) Hajduk (3,30) Rakov (3,60)

21.00: (3,70) Dinamo Siti (3,35) Pafos (1,95)

21.00: (1,37) Braga (4,50) Austrija (7,75)

21.00: (2,20) Šamrok (3,30) KuPS (3,10)

*** kvote su podložne promenama