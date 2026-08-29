Pregovara se oko transfera Mihaila Ivanovića u Seriju A

Prvi je došao na Sardenja arenu, dok je drugi otišao u Leče. Ipak, očigledno je ekipi Fabija Pizakanea potrebna još jedna opcija.

“Kaljari pokušava da pojačaju svoj napad Mihailom Ivanovićem. Na snazi je, zapravo, pokušaj angažovanja napadača rođenog 2004. godine, koji je u vlasništvu Milvola. Tokom poslednje sezone u Čempionšipu, srpski fudbaler je postigao devet golova, uz tri asistencije na 44 nastupa”, poručio je Di Marcio na svom zvaničnom portalu.

Ivanović je početkom jula doživeo prelom metatarzalne kosti. Nagoveštavalo se da bi mogao da se vrati na teren početkom septembra, ali je prošle nedelje šef struke Milvola Aleks Nil bio manje optimističan.

„Sačekaćemo i videti kakva je situacija sa Mihailom. Mislim da ga od povratka na teren deli još nekoliko nedelja”, rekao je Nil.

Da oporavak ide u dobrom pravcu pokazuju informacije koje stižu sa Apenina. Ivanović verovatno ne bi odmah zaigrao u Kaljariju, već bi se sačekalo da uđe u optimalnu fizičku kondiciju, a onda bi dobio priliku za dokazivanje u novoj sredini. Kaljari trenutno ima četvricu klasčnih napadača, ali je pitanje ko od njih zadovoljava kriterijume Fabija Pizakanea. Tu su pomenuti Kevin Karlos (25), Đenaro Boreli (26) i Kingston Mutandva (23), dok je povređen Žael Trepi.