Veliki preokret u Italiji! Kesi odjavio Juve zbog - Atalante
Vreme čitanja: 2min | sub. 29.08.26. | 17:47
Iskusni vezni igrač mogao bi da se vrati u klub u kome se predstavio fudbalskom svetu
Jasno je zašto je Frank Kesi pre tri godine otišao u arapski svet i to iz Barselone. Međutim, izgleda da je došlo vreme za povratak, jer u nogama reprezentativca Obale Slonovače još ima ozbiljnog fudbala.
Pisali su mediji da Juventus pregovara sa 29-godišnjakom, kao i da je Roma zainteresovana za njegove usluge, međutim, u poslednjim satima se dogovorio veliki preokret: Kesi se vratio u Atalantu.
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Sedam godina pošto je napustio Bergamo i u transferu vrednom 32.000.000 evra otišao u Milan, snažni vezista se vraća Boginji. Sve se brzo odigralo, u svega nekoliko sati, koliko je prošlo od inicijalne vesti da su Kesijevi agenti započeli pregovore sa sportskim direktorom Kristijanom Đuntolijem, preko informacije da su se dve strane rukovale, do objave na društvenoj mreži Atalante kojom je povratak ozvaničen.
Kako prenosi Skaj Sports, Kesi je definitivno rekao "ne" crno-belima iz Torina. Juventus mu je ponudi platu između 4.000.000 - 4.500.000 evra što je mnogo manje nego što je zarađivao u Al Ahliju (14.000.000 evrra) i koliko i dalje može da "uzme" na Bliskom istoku. Pregovore Kesija i Juvea dodatno je otežao visok bonus za potpis koji je tražio igrač iz Obale Slonovače i dve strane prosto nisu moglo da se dogovore.
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Odatle se pojavilo interesovanje Rome koju sa klupe predvodi Đan Pjero Gasperini koji je bio trener Kesiju u Atalanti i baš on mu je dao priliku da se pokaže na najvećoj fudbalskoj sceni. Ipak, Roma nije mogla da uđe u (skupe) pregovore, jer nije prodala Neila El Ajnauija, za kog sada prema glasinama nema konkretnih ponuda, već se priča samo o pozajmici. Atalanta je to vešto iskoristila i dobila kapitalno pojačanje u veznom redu.
20.45: (1,95) Atalanta (3,50) Bolonja (3,90)
Kesi je iz Obale Slonovače u januaru 2015. godine došao u Atalantim mladi tim koji se takmiči u Primaveri. Nakon pozajmice u Ćezenu proveo je celu sezonu 2016/17. u Atalantu pod Gasperinijevom komandom i pokazao je da je ozbiljan talenat.
Kupio je ga je Milan za 32.000.000 evra i u prestonici Lombardije je proveo pet godina i igrao je zaista sjajno. Kao slobodan igrač je 2022. prešao u Barselonu koja je imala velike planove za njega, međutim igrači poput Pedrija i Gavija su sazreli pre nego što se očekivalo i za Kesija jednostavno nije bilo mesta.
Otišao je u Al Ahli, zaradio veliki novac i sada hoće da se vrati u Evropu. A možda se vrati baš tamo gde je počeo evropski put.