Veliki preokret u Italiji! Kesi odjavio Juve zbog - Atalante

Sedam godina pošto je napustio Bergamo i u transferu vrednom 32.000.000 evra otišao u Milan, snažni vezista se vraća Boginji. Sve se brzo odigralo, u svega nekoliko sati, koliko je prošlo od inicijalne vesti da su Kesijevi agenti započeli pregovore sa sportskim direktorom Kristijanom Đuntolijem , preko informacije da su se dve strane rukovale, do objave na društvenoj mreži Atalante kojom je povratak ozvaničen.

Kako prenosi Skaj Sports, Kesi je definitivno rekao "ne" crno-belima iz Torina. Juventus mu je ponudi platu između 4.000.000 - 4.500.000 evra što je mnogo manje nego što je zarađivao u Al Ahliju (14.000.000 evrra) i koliko i dalje može da "uzme" na Bliskom istoku. Pregovore Kesija i Juvea dodatno je otežao visok bonus za potpis koji je tražio igrač iz Obale Slonovače i dve strane prosto nisu moglo da se dogovore.

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Odatle se pojavilo interesovanje Rome koju sa klupe predvodi Đan Pjero Gasperini koji je bio trener Kesiju u Atalanti i baš on mu je dao priliku da se pokaže na najvećoj fudbalskoj sceni. Ipak, Roma nije mogla da uđe u (skupe) pregovore, jer nije prodala Neila El Ajnauija, za kog sada prema glasinama nema konkretnih ponuda, već se priča samo o pozajmici. Atalanta je to vešto iskoristila i dobila kapitalno pojačanje u veznom redu.

20.45: (1,95) Atalanta (3,50) Bolonja (3,90)

Kesi je iz Obale Slonovače u januaru 2015. godine došao u Atalantim mladi tim koji se takmiči u Primaveri. Nakon pozajmice u Ćezenu proveo je celu sezonu 2016/17. u Atalantu pod Gasperinijevom komandom i pokazao je da je ozbiljan talenat.

Kupio je ga je Milan za 32.000.000 evra i u prestonici Lombardije je proveo pet godina i igrao je zaista sjajno. Kao slobodan igrač je 2022. prešao u Barselonu koja je imala velike planove za njega, međutim igrači poput Pedrija i Gavija su sazreli pre nego što se očekivalo i za Kesija jednostavno nije bilo mesta.

Otišao je u Al Ahli, zaradio veliki novac i sada hoće da se vrati u Evropu. A možda se vrati baš tamo gde je počeo evropski put.