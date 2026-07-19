PRELAZZI: Kao Pera Kojot iznad one provalije

Pa ako hoćete već da vučete paralele, zar Argentina nema Borhesa, da siđe s uma samo zato što mu se može, da napiše svaku rečenicu koja će opisati finale Svetskog prvenstva 2026, recimo ovu: “ Svaki život, koliko god dug i komplikovan bio, zapravo se sastoji od jednog jedinog trenutka – trenutka u kojem čovek jednom zasvagda sazna ko je” , zar Argentina nema Kortasara, da juri svoju neuhvatljivu Magu po Parizu, zar nema Ernesta Sabata i Antonija di Benedeta da opevaju tu radost i strast i onu patnju kod 0:1 u 55. minutu?

Čekaj, stvarno? Igraju Španija i Argentina, igra se jedna od najvećih utakmica svih vremena, igraju dve nacije koje imaju toliko toga sličnog i toliko su različite da je neverovatno pomisliti da govore istim jezikom, i vi ste se setili Pere Kojota?

21.00: (2,40) Španija (3,05) Argentina (3,55) Zar ne bi svako od njih bolje opisao onostrano od jednog, uz dužno poštovanje, crtanog junaka? Pa zar Španija nema Servantesa i Galdosa, jednog da juriša na vetrenjače koje ne postoje, drugi da opiše gradove i ljude koji stvarno postoje i bore se da bude bolje? I nije možda ni čudo što je najveći moderni španski pisac bio realista, što su najveći moderni argentinski pisci bili daleko od svakog realizma, ukoliko u njemu nema prstohvata magije…

Pa što, dobri moji, ne pomenuste Šekspira ili Homera, evo opet je aktuelan skoro kao fudbal? Ili Bergmana, zar njegov vitez ne pokušava da dobije, ili makar produži partiju šaha protiv onog koji na kraju upravlja svim figurama i koji ne sluša logiku? Sačekajte, dajmo Peri Kojotu šansu. Znate već kako ide “zaplet” svake te dogodovštine: Pera Kojot smišlja svakakve naprave, pravi matematičke proračune, uključuje racio i nauku, samo da bi nekako uspeo da se domogne svog cilja. Ne shvatajući da je njegov protivnik pametniji. 🔥🔥🔥 Mozzart deli 3.000 bonus kodova: MSFINALE 🔥🔥 Ta i takva Ptica Trkačica, to vam je Španija: veruje u sistem, u razum, u podatke, navući će vas na provaliju a onda vam se nasmejati, bi-bip i evo ih, grle svoju drugu boginju, a tamo u Argentini, tamo plavi tuga, tamo počinje zima koja se, možda, nikada neće završiti, za koju bi i Borhes rekao da je večna, ako išta večno postoji. Jer podaci i razum kažu da je Španija najbolja reprezentacija, najbolji Tim, tako sa velikim T, na planeti. I u Evropi, uostalom. Španci ti otmu loptu, naprave zid od koji se rivali odbijaju kao od Pirineje, fizički su dominantni – ali je mnogo važnije što su mentalno dominantni – i naći će, tako makar kaže teorija, tako pokazuje i praksa, naći će način da vas rane i kazne.

Samo, fudbal nije, zna to dobro naš baksuzni prijatelj vrste Canis latrans, fudbal nije proračun, ne može se sve staviti na papir, ne može se isplanirati baš svaki detalj; previše je sreće, previše nasumičnosti, previše magije, previše bogova. Zato ga, uostalom, i volimo. Bez želje da ulazimo u polemike sa svima onima koji se kunu u taktiku i tranziciju i iscrtavaju razne trouglove, bez ikakve namere da obesmislimo ili nipodaštavamo njihov vredni (i potrebni!) rad na “sajentifikaciji” fudbala, na njegovo svođenje na obrasce i druge očekivane golove, na fizičku i ine kondicije, on se samo do jednog trenutka može racionalizovati. A onda počinje ono neobjašnjivo.

E, sa tim će se Španci večeras susresti u Njujorku, pardon Nju Džerziju: oni su na papiru i van papira bolja ekipa, imaju umešnijeg selektora i, uostalom, najviše su pokazali na ovom turniru, održali su čas anatomije favorizovanim Francuzima i svima koji su sa ovima bili poleteli. Oni su anti-Argentina, u najboljem smislu te reči: bez drame, bez previše emocija, bez pogleda uprtog u nebo, bez jedne zvezde kojoj je sve podređeno i koja kontroliše puls cele nacije. Doduše, sa jednim dečakom čiji se bljesak čeka baš u finalu… Španija je, ako moramo tako, jednom rečju – bolja. Ali sasvim drugom rečju, Španija je bolja u fudbalu i protiv rivala koji igra fudbal. Samo, da li je bolja protiv sudbine? Protiv strasti i fatalizma, protiv neke nevidljive ruke (heh, ruke) koja Argentinu dovodi u novo finale, da proba da uradi ono što su uspeli samo Italija i Brazil, nekada davno?

I nemoj da je iko pomislio – čak ni oni koji će u svemu videti zaveru, oni koji smatraju da je Bog što upravlja čitavim argentinskim turnirom mnogo opipljiviji, eno mu se presijava ćela tamo u loži sa njegovim ortakom, drugim najmoćnijim čovekom na planeti; oni koji su iz nekog razloga želeli da ovo finale igra Engleska – da je posredi sitna prevara, šibicarenje i kegle. Nije, kao što nije ni hudinijevska, pompezna volšebnost kakva se može sresti svuda u Americi, ponajpre u Las Vegasu. Argentinska je magija – ne računajući onu u oba stopala Lionela Mesija, koji je valjda jednom zasvagda razrešio dileme oko najvećeg igrača u 21. stoleću, a možda i u onom stoleću koje mu je prethodilo – mnogo organskija, dolazi iz zemlje, iz prašine, iz betonske kocke po kojoj lupaju potpetice; to je čini opasnijom, sposobnijom da iskrivi univerzum i da tako zakrivi let jedne lopte što nepogrešivo pada na glavu najnižeg čoveka u šesnaestercu. Igrati protiv sudbine, znaju to oni dobri pisci taman koliko i Super Genije iz “Looney Tunes”, to je najveći, najplemenitiji i uzaludniji zalog koji junak može da preuzme na sebe. Samo bogovi, pisao je o tome veliki Božo Koprivica, samo bogovi mogu obećati, jer samo oni umeju da protumače to nevidljivo mastilo kojim je upisan kismet svakom od nas, bilo da puni strahopoštovanja, nade i melanholije sedamo ispred velikog televizora, ili izlazimo na travu MetLife stadiona.