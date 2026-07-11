Preminuo fudbaler Južne Afrike nekoliko dana po povratku sa Mundijala

Mada, to se kosi sa rečima njegovog mentora Brendina Džonsona, koji je pričao za južnoafričke medije:

„Sve je još sveže, porodica ne želi da istupa u javnost. Džejdenov odlazak nas je sve razorio, samo što se vratio sa Svetskog prvenstva. U četvrtak smo se poslednji put čuli, bio je veoma raspoložen, znao je kakve ga obaveze čekaju, spremao se za njih. Nemam reči da kažem kako se sad osećam“, ispričao je Džonson.

Džejden Adams je igrao za Mamelodi Sandauns u svojoj domovini, a za reprezentaciju Južne Afrike je odigrao devet utakmica i postigao jedan gol.