Preminuo fudbaler Južne Afrike nekoliko dana po povratku sa Mundijala
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Vreme čitanja: 1min | sub. 11.07.26. | 14:22
Džejden Adams imao samo 25 godina, a na tekućem prvenstvu sveta odigrao tri utakmice
Šokantna vest iz Južne Afrike: reprezentativac te zemlje Džejden Adams preminuo je u 25. godini, samo nekoliko dana nakon što se vratio sa Svetskog prvenstva!
Adams je odigrao tri utakmice na Mundijalu, u grupnoj fazi, dok nije nastupio kasnije protiv Kanade. Vest o njegovoj smrti potvrdila je porodica, kao i Fudbalski savez Južne Afrike, a za sada nije poznat uzrok, mada se špekuliše da je u pitanju samoubistvo, jer je, navodno, patio od depresije.
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Mada, to se kosi sa rečima njegovog mentora Brendina Džonsona, koji je pričao za južnoafričke medije:
„Sve je još sveže, porodica ne želi da istupa u javnost. Džejdenov odlazak nas je sve razorio, samo što se vratio sa Svetskog prvenstva. U četvrtak smo se poslednji put čuli, bio je veoma raspoložen, znao je kakve ga obaveze čekaju, spremao se za njih. Nemam reči da kažem kako se sad osećam“, ispričao je Džonson.
Džejden Adams je igrao za Mamelodi Sandauns u svojoj domovini, a za reprezentaciju Južne Afrike je odigrao devet utakmica i postigao jedan gol.