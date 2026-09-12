Preokrenuli protiv PSŽ-a, ali nisu mogli protiv Strazbura: Kneževi stradali od svog mača
Vreme čitanja: 2min | sub. 12.09.26. | 19:31
Monaku samo bod na De la Menou - 1:1
Ušao je Filipe Luis u istoriju Monaka kao prvi trener sa pet pobeda u pet utakmica na klupi Kneževa, ali večeras je nekadašnji bek Atletiko Madrida i Čelsija prvi put po dolasku u francuski klub naišao na tvrdo. Protiv Strazbura u gostima "samo" 1:1.
Pod navodnicima, jer je ipak reč o utakmici na strani i protiv ekipe koja je iza sebe imala dve pobede. Ipak, s obzirom na izdanje protiv Pari Sen Žermena u prošlom kolu, i to u Parizu, kada su Monakovi igrači preokrenuli i pobedili sa 2:1, večerašnji bod može se smatrati kao neuspeh. Pogotovo jer su oba pogotka postigli igrači gostujućeg tima.
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Raspevane navijače Strazbura dodatno je razgalio Sadibu Sane lepim autogolom u 52. minutu. Učinio je to glavom, na centaršut iz prekida i da je u pitanju kontra strana terena, dobio bi senegalski štoper pohvale. Ovako, značajno je otežao posao svom timu protiv raspoloženog rivala.
Rezultatsko poravnanje stiglo je 20 minuta kasnije, fantastičnim udarcem Parisa Brunera sa preko 20 metara.
Iako su imali dovoljno vremena za potpuni preokret, izabranici Filipea Luisa ovaj put nisu uspeli da stignu do tri boda. Nisu imali ni sreće, pošto im je zbog ofsajda poništen pogodak Denisa Zakarije u 87. minutu, a onda i nije dosuđen penal kada je u kaznenom prostoru pao Matis Ablin.
Priliku da se vrate na pobedničku stazu Kneževi će imati narednog vikenda protiv Lansa na svom stadionu, dok Strazbur sledeću utakmicu igra protiv Pariza u gostima.
FRANCUSKA 1 – 4. KOLO
Petak
Ren - Marselj 1:0 (0:0)
/Tomason 52/
Subota
Strazbur - Monako 1:1 (0:0)
/Sane 52 ag - Bruner 72/
20.45: (2,60) Okser (3,30) Nica (2,75) MR
20.45: (2,60) Avr (3,25) Anže (2,80) MR
20.45: (2,75) Pariz (3,35) Lion (2,55) MR
20.45: (2,60) Lorijan (3,30) Tuluz (2,75) MR
Nedelja
15.00: (1,40) Lil (4,70) Troa (8,00) MR
17.15: (4,80) Le Man (4,20) Lans (1,65) MR
20.45: (10,0) Brest (6,50) PSŽ (1,25) MR
***kvote su podložne promenama