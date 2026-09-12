Preokrenuli protiv PSŽ-a, ali nisu mogli protiv Strazbura: Kneževi stradali od svog mača

Ušao je Filipe Luis u istoriju Monaka kao prvi trener sa pet pobeda u pet utakmica na klupi Kneževa, ali večeras je nekadašnji bek Atletiko Madrida i Čelsija prvi put po dolasku u francuski klub naišao na tvrdo. Protiv Strazbura u gostima "samo" 1:1.

Pod navodnicima, jer je ipak reč o utakmici na strani i protiv ekipe koja je iza sebe imala dve pobede. Ipak, s obzirom na izdanje protiv Pari Sen Žermena u prošlom kolu, i to u Parizu, kada su Monakovi igrači preokrenuli i pobedili sa 2:1, večerašnji bod može se smatrati kao neuspeh. Pogotovo jer su oba pogotka postigli igrači gostujućeg tima.