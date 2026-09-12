Zverev tapnuo lopticu 12.000 puta pre servisa na US openu

Kako su izračunali na ESPN-u, Zverev je tokom pet mečeva grend slema u Njujorku, dakle pre polufinala (!) tapnuo lopticu 12.000 puta pre servisa! Broj zvuči baš preterano, ali takav je objavljen podatak.

Karen Hačanov je o tome pričao posle poraza od Zvereva u polufinalu.

„Nisam jedini koji smatra da je način kako Zverev tapka lopticu iritirajući. Ima mnogo igrača koji isto misle. Zato što troši previše vremena na to. Spremiš se za ritern, a on tapne lopticu još 12 puta. Tera te da ponovo zauzimaš stav za ritern, ispočetka. I to se dešava na maltene svakom poenu“, pričao je Hačanov.

Naravno, nemački teniser kaže da je sve to – smešno.

„Ne tapkam namerno lopticu tako često. Ne znam ni zašto to radim. Video sam statistički podatak da sam je tapnuo više od 12.000 puta od početka turnira. Meni je to smešno“, priznao je Zverev.

Njegov rival u finalu US opena Ben Šelton, dakle, moraće pored kvalitetne svoje igre, da „donese“ na teren i dosta strpljenja kada dođe red na Zvereva da servira.