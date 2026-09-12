Dinamo razbijen, izgubio prvo mesto - užasna uvertira za Evropu (VIDEO)

Pre petnaestak dana Dinamo se izvukao na stadionu Aldo Drosina u Puli; dva puta gubio od Istre, da bi kasnim golom Smaila Prevljaka uspeo da izbegne prvi poraz u novom šampionatu Hrvatske (2:2). Danas, ipak, druga priča. Na desnoj obali Drave, u Slavoniji, Modri su potpuno nadigrani i - pobeđeni.

Osijek je imao ogromnih 3:0, sigurno koračao ka petoj pobedi i prvom mestu na tabeli, ali u finišu je došlo do manjeg opuštanja koje je moglo skupo da košta domaćina. Vratili su se Zagrepčani s dva gola, uneli dramu u utakmicu, međutim u samom finišu umesto izjednačenja, usledila je potvrda trijumfa sastava italijanskog stručnjaka Federika Besonea - 4:2.