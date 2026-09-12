Dinamo razbijen, izgubio prvo mesto - užasna uvertira za Evropu (VIDEO)
Vreme čitanja: 2min | sub. 12.09.26. | 19:22
Osijek na Opus areni dominantan, imao i 3:0
Pre petnaestak dana Dinamo se izvukao na stadionu Aldo Drosina u Puli; dva puta gubio od Istre, da bi kasnim golom Smaila Prevljaka uspeo da izbegne prvi poraz u novom šampionatu Hrvatske (2:2). Danas, ipak, druga priča. Na desnoj obali Drave, u Slavoniji, Modri su potpuno nadigrani i - pobeđeni.
Osijek je imao ogromnih 3:0, sigurno koračao ka petoj pobedi i prvom mestu na tabeli, ali u finišu je došlo do manjeg opuštanja koje je moglo skupo da košta domaćina. Vratili su se Zagrepčani s dva gola, uneli dramu u utakmicu, međutim u samom finišu umesto izjednačenja, usledila je potvrda trijumfa sastava italijanskog stručnjaka Federika Besonea - 4:2.
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Osijek će makar do sutra uveče biti lider (dok svoj meč ne odigra splitski Hajduk), dok Marija Kovačevića od samog poraza verovatno mnogo više brine urušen ambijent pred start evropske jeseni. Šampion Hrvatske kroz četiri dana otvara takmičenje u Ligi Evrope na gostovanju Hapoel Ber Ševi...
Na Maksimiru očito nisu ozbiljno shvatili ekipu koja je pre samo tri dana ispala iz kupa od drugoligaša Segeste. Mlako su ušli u utakmicu, a Osijek željan dokazivanja i popravljanja utiska kidisao od prvog minuta. Dva gola u prvih 45 minuta spakovao je favoritu 26-godišnji Meksikanac Armando Leon, doveden letos iz Andore bez obeštećenja. Uz ta dva gola, imao je domaćin najmanje još dve dobre prilike...
Izuzetnu partiju Leon je krunisao kada je u 60. minutu asistirao za Luku Vrbančića, Dinamovog klinca, koji je, ispostavilo se, nokautirao svoj bivši klub. Kako već pomenusmo, Zagrepčani se jesu vratili, zahvaljujući Mihi Zajcu i Prevaljaku uspeli da smanje na 2:3, no u poslednjim sekundama susreta Domagoj Bukvić je otklonio sve dileme oko pobednika.
Dinamo posle Ber Ševe igra kod kuće sa Lokomotivom, a onda nakon reprezentativne pauze (10. oktobra) na programu je veliki derbi sa Hajdukom u Splitu.