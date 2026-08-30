Preokret u priči oko Enema: Preko Bolonje do Engleske

Da se izbori za ulogu startera u redovima engleskog drugoligaša neće mu biti lako budući da Norič ima četvoricu centralnih napadača, s tim da startni, Mohamed Ture, privlači veliko interesovanje širom Evrope i vrlo lako bi moglo da se desi da u preostalim danima prelaznog roka napusti Kerou Roud.

Po pisanju Đanluke Di Marcija, Crvenoj zvezdi bi od transfera trebalo da pripadne paket od 6.000.000 evra, kao i procente prodaje, što predstavlja vrlo dobar posao s obzirom na to da ga je srpski šampion doveo iz OFK Beograda za zbirno 2.400.000, računajući i novac plaćen za inicijalnu pozajmicu.

Ipak, pitanje je da li su na stadionu Rajko Mitić u potpunosti zadovoljni kako se saga završila pošto je generalni direktor Zvezdan Terzić u maju ove godine rekao kako je 'klub odbio 7.000.0000 evra iz Bundeslige' te da ni 10.000.000 evra neće biti dovoljno za 23-godišnjegcentarfora.

Istina je da se Enemov status u međuvremenu promenio, pa je od šest odigranih utakmica u svim takmičenjima ove sezone samo jednu počeo, što je sigurno uticalo na njegovu cenu na tržištu.