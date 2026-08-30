Preokret u priči oko Enema: Preko Bolonje do Engleske
Vreme čitanja: 2min | ned. 30.08.26. | 13:11
Italijanski klub će holandskog napadača poslati na pozajmicu u Norič
Kratkotrajna epizoda Džeja Enema u Crvenoj zvezdi prošarana usponima u padovima uskoro će biti gotova. Holandski napadač doputovao je juče u Bolonju i u toku dana trebalo bi da bude predstavljen kao novi fudbaler italijanskog kluba. Samo što se prema poslednjim informacijama neće zadržati na Renato Dal'Ari.
Kako javlja Đanluka Di Marcio, Enem će gotovo sigurno biti prosleđen na pozajmicu. Korijere Romanja je prethodnih dana pisala kako je italijanski drugoligaš Čezena spremna da mu ponudi minutađu, ali je po pisanju poznatog transfer insajdera u pol-poziciji da osigura njegove usluge za narednu sezonu Norič Siti.
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Da se izbori za ulogu startera u redovima engleskog drugoligaša neće mu biti lako budući da Norič ima četvoricu centralnih napadača, s tim da startni, Mohamed Ture, privlači veliko interesovanje širom Evrope i vrlo lako bi moglo da se desi da u preostalim danima prelaznog roka napusti Kerou Roud.
Po pisanju Đanluke Di Marcija, Crvenoj zvezdi bi od transfera trebalo da pripadne paket od 6.000.000 evra, kao i procente prodaje, što predstavlja vrlo dobar posao s obzirom na to da ga je srpski šampion doveo iz OFK Beograda za zbirno 2.400.000, računajući i novac plaćen za inicijalnu pozajmicu.
Ipak, pitanje je da li su na stadionu Rajko Mitić u potpunosti zadovoljni kako se saga završila pošto je generalni direktor Zvezdan Terzić u maju ove godine rekao kako je 'klub odbio 7.000.0000 evra iz Bundeslige' te da ni 10.000.000 evra neće biti dovoljno za 23-godišnjegcentarfora.
Istina je da se Enemov status u međuvremenu promenio, pa je od šest odigranih utakmica u svim takmičenjima ove sezone samo jednu počeo, što je sigurno uticalo na njegovu cenu na tržištu.