U Monaku besni zbog ispadanja: Ne prihvatamo ovu odluku

Šef stručnog štaba Monaka, Manučar Markoišvili, oglasio se u intervjuu za francuske medije povodom tektonskih potresa i odluke o izbacivanju aktuelnog šampiona Francuske iz profesionalnih takmičenja za sezonu 2026/27. Mladi gruzijski stručnjak ne krije duboko razočaranje celokupnim raspletom situacije, ističući da je odluka Saveza nepravedna prema svima koji su gradili uspeh tima.

Proslavljeni bivši košarkaš i trener Kneževa naglasio je koliku bol nosi ova odluka za čitavu organizaciju.

„Duboko smo tužni. Nije samo klub ten koji nije zaslužio ovakav ishod, već pre svega svi ljudi koji su u njega uključeni. Naravno da boli i ne prihvatamo ovu odluku. Ali istorija ne može da se promeni. Ova sezona je bila zaista nezaboravna, ne samo zbog pobeda, već i zbog timskog duha, podrške i svih uspomena za koje je toliko ljudi podnelo ogromne žrtve. Počevši od igrača, jer su oni na kraju krajeva glavni razlog zbog kog klubovi postoje i zbog kojih se ostvaruju rezultati.“