PREDLOZZI I TIPOVANJA (nedelja): Čekamo golove Genduzijevog bivšeg i sadašnjeg kluba, River i dalje nesiguran
Vreme čitanja: 1min | ned. 30.08.26. | 12:27
Pročitajte nekoliko predloga za 30. avgust...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
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Viljem je veoma loše otvorio sezonu i posle dva kola nema ni bod, uz gol-razliku minus šest. Herenven je ostavio znatno bolji utisak, uprkos kiksu protiv Zvolea u prošlom kolu. Pre tog poraza savladao je favorizovani Tvente i izborio remi protiv Ajaksa, pa gostovanje uzdrmanom domaćinu deluje kao dobra prilika za povratak na pobednički put.
Konačan ishod
Oba tima otvorila su sezonu pobedama, ali je Marsej bio znatno ubedljiviji. Dok je Monako slavio minimalnim rezultatom, Olimpik je sa 4:0 pregazio Strazbur i pokazao da su njegovi napadači već raspoloženi. Iako pripreme nisu pravo merilo, na svim Marsejevim proverama viđena su najmanje tri gola, a Monako bi mogao da bude pravi partner za još jednu efikasnu utakmicu.
Ukupno golova
Ajaks je prvenstvo otvorio pobedom i remijem, a na gostovanje Telstaru dolazi posle evropske goleade. Tim iz Amsterdama je u dvomeču sa Sionom izborio prolaz ukupnim rezultatom 9:5, pokazavši i napadačku moć ali i slabosti u odbrani. Zato dvojka uz najmanje tri gola deluje kao dobar izbor.
Mozzart kombinazzije
Posle razočaravajućeg poraza od Genčlerbirligija na otvaranju prvenstva, Fenerbahče polako hvata zalet. Tim iz Istanbula eliminisao je Lion u plej-ofu za Ligu šampiona, a između dva evropska okršaja savladao Konju sa 4:2. Samsun je osvojio četiri boda u prva dva kola i pokazao da neće biti lak zalogaj, a ima i čime da zapreti u napadu. Zato vredi pokušati sa pobedom Fenera uz najmanje tri gola na utakmici.
Mozzart kombinazzije
Brajton je rutinski otvorio sezonu pobedom nad bledom Aston Vilom. Čelsi je takođe pokazao dosta toga dobrog u napadu, ali i ozbiljne slabosti u odbrani. Novi golman stigao je danas, ali će njegov debi morati da sačeka neku drugu priliku. Zato vredi pokušati sa dvojkom na Brajton, koji bi mogao da iskoristi još neposložene redove u odbrani londonskog kluba.
Konačan ishod
Sanderlend je razočarao na otvaranju sezone porazom od novajlije Ipsviča, dok je Fulam ostao praznih šaka protiv Čelsija. U oba susreta viđena su najmanje tri gola, a sada i jedni i drugi traže iskupljenje i prvu pobedu. Zato bi njihov međusobni duel mogao da donese otvorenu igru od starta, uz dovoljno prostora da napadači ponovo dođu do izražaja.
Ukupno golova
River ove sezone nikako ne uspeva da pronađe ni igru ni formu. Banfild na papiru deluje kao dobra prilika za tek drugu prvenstvenu pobedu, ali gostovanje dolazi u nezgodnom trenutku, posle eliminacije iz Kopa Sudamerikane na penale. Kvalitet u sastavu nije sporan, ali ga River uporno ne pokazuje na terenu. Dok se to ne promeni, dvojka na argentinskog velikana ostaje prava mina na tiketu.
Konačan ishod