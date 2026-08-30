Mateo Genduzi (©AFP)
Mateo Genduzi (©AFP)

PREDLOZZI I TIPOVANJA (nedelja): Čekamo golove Genduzijevog bivšeg i sadašnjeg kluba, River i dalje nesiguran

Vreme čitanja: 1min | ned. 30.08.26. | 12:27

Pročitajte nekoliko predloga za 30. avgust...

NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.

Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?

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Mozzart Relax - pravi dobitan tiket i kad tip padne

Fiksevi dana
HOLANDIJA 1 | 14:30
Willem II - Heerenveen
ID: 9922003

Viljem je veoma loše otvorio sezonu i posle dva kola nema ni bod, uz gol-razliku minus šest. Herenven je ostavio znatno bolji utisak, uprkos kiksu protiv Zvolea u prošlom kolu. Pre tog poraza savladao je favorizovani Tvente i izborio remi protiv Ajaksa, pa gostovanje uzdrmanom domaćinu deluje kao dobra prilika za povratak na pobednički put.

Konačan ishod

Tip: 2 (1.77)
Fiksevi dana
FRANCUSKA 1 | 20:45
Monaco - Olympique Marseille
ID: 9922029

Oba tima otvorila su sezonu pobedama, ali je Marsej bio znatno ubedljiviji. Dok je Monako slavio minimalnim rezultatom, Olimpik je sa 4:0 pregazio Strazbur i pokazao da su njegovi napadači već raspoloženi. Iako pripreme nisu pravo merilo, na svim Marsejevim proverama viđena su najmanje tri gola, a Monako bi mogao da bude pravi partner za još jednu efikasnu utakmicu.

Ukupno golova

Tip: 3+ (1.58)
Fiksevi dana
HOLANDIJA 1 | 16:45
Telstar - Ajax
ID: 9922040

Ajaks je prvenstvo otvorio pobedom i remijem, a na gostovanje Telstaru dolazi posle evropske goleade. Tim iz Amsterdama je u dvomeču sa Sionom izborio prolaz ukupnim rezultatom 9:5, pokazavši i napadačku moć ali i slabosti u odbrani. Zato dvojka uz najmanje tri gola deluje kao dobar izbor.

Mozzart kombinazzije

Tip: 2&3+ (1.58)
Vredi probati
TURSKA 1 | 20:30
Samsunspor - Fenerbahce
ID: 9921582

Posle razočaravajućeg poraza od Genčlerbirligija na otvaranju prvenstva, Fenerbahče polako hvata zalet. Tim iz Istanbula eliminisao je Lion u plej-ofu za Ligu šampiona, a između dva evropska okršaja savladao Konju sa 4:2. Samsun je osvojio četiri boda u prva dva kola i pokazao da neće biti lak zalogaj, a ima i čime da zapreti u napadu. Zato vredi pokušati sa pobedom Fenera uz najmanje tri gola na utakmici.

Mozzart kombinazzije

Tip: 2&3+ (2.2)
Vredi probati
ENGLESKA 1 | 15:00
Chelsea - Brighton
ID: 9922044

Brajton je rutinski otvorio sezonu pobedom nad bledom Aston Vilom. Čelsi je takođe pokazao dosta toga dobrog u napadu, ali i ozbiljne slabosti u odbrani. Novi golman stigao je danas, ali će njegov debi morati da sačeka neku drugu priliku. Zato vredi pokušati sa dvojkom na Brajton, koji bi mogao da iskoristi još neposložene redove u odbrani londonskog kluba.

Konačan ishod

Tip: 2 (3.85)
Vredi probati
ENGLESKA 1 | 15:00
Sunderland - Fulham
ID: 9922016

Sanderlend je razočarao na otvaranju sezone porazom od novajlije Ipsviča, dok je Fulam ostao praznih šaka protiv Čelsija. U oba susreta viđena su najmanje tri gola, a sada i jedni i drugi traže iskupljenje i prvu pobedu. Zato bi njihov međusobni duel mogao da donese otvorenu igru od starta, uz dovoljno prostora da napadači ponovo dođu do izražaja.

Ukupno golova

Tip: 3+ (2)
Za izbegavanje
ARGENTINA 1 - KLAUSURA | 20:00
Banfield - River Plate
ID: 9921056

River ove sezone nikako ne uspeva da pronađe ni igru ni formu. Banfild na papiru deluje kao dobra prilika za tek drugu prvenstvenu pobedu, ali gostovanje dolazi u nezgodnom trenutku, posle eliminacije iz Kopa Sudamerikane na penale. Kvalitet u sastavu nije sporan, ali ga River uporno ne pokazuje na terenu. Dok se to ne promeni, dvojka na argentinskog velikana ostaje prava mina na tiketu.

Konačan ishod

Tip: 2 (1.8)

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