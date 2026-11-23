U ovom momentu, plasman u Evropu kroz domaće prvenstvo deluje nerealno, a još jedan izostanak iz kontinentalnih takmičenja bio bi novi udar na ionako nestabilnu klupsku kasu.

"Partizan prolazi kroz težak period iz jednog prostog razloga. Dug koji je bio ogroman i posledice poslovanja Partizana, zbog čega se štedi na svim poljima. Ova treća godina je krucijalna jer postoji rizik. Da li napraviti taj iskorak? A taj iskorak može da vas vrati na 57.000.000 evra duga. Zajedničkom odlukom Upravnog odbora, predsednika, svih članova i moje malenkosti, doneli smo odluku da je mnogo značajnije za Fudbalski klub Partizan da pretrpi ovaj period, koji je jako težak, nama najteži. Ovo nije alibi. Mi smo spremni, u svakom slučaju, da podnesemo punu odgovornost za to. Ali naša obaveza je i da onaj ko dođe posle nas ne zatekne situaciju koju smo mi zatekli 21. oktobra 2024. godine. To je suština.“

Trenutna situacija u rezultatskom smislu je takva da Partizan ima devet poraza u domaćem šampionatu. Lazović smatra da su brojne odluke bile posledica biranja između manjeg zla

„Iskreno mislim da ovo što se desilo, da Partizan ima devet poraza, da se to nikada više neće ponoviti. To je sticaj raznoraznih okolnosti. Malo je i nesreće. Tu ne aboliram ni sve nas koji smo možda pogrešili u transfer politici. Nemojte pogrešno da me razumete. Ali i pored toga ja tvrdim da ovaj tim nije za deseto mesto. U maju ćemo podvući crtu. Pa verovatno, ako ja budem i dalje u Partizanu, vi ćete reći da li sam bio u pravu ili nisam. Naravno, Fudbalski klub Partizan je mnogo veliki i rezultati su merilo svega. Ali kada se jedan klub kakav je Partizan nalazi u ovoj situaciji vi morate da donosite nepopularne odluke. One su bolne po sve nas, ali su jedine realne i racionalne".

Deluje da se Partizan pogubio u sopstvenoj tranziciji koja deluje jako sporo uostalom i zbog gomile problema koji datiraju još iz perioda prethodne uprave. Zbog svega lošeg, navijači strepe od scenarija koji je zadesio RK Partizan.

"Dosta je bilo ratova. Ja ne volim ovo. Ovde više ne treba da se vodi rat. Ovde treba da postoji samo jedan interes, a to je Partizan. Da Partizanu bude bolje. Ja sigurno, a znam i svi ljudi iz uprave, nećemo dozvoliti da se dogodi ono što se desilo sa rukometnim klubom. Da ode uprava i da maltene rukometni klub ne postoji. To se neće desiti. Mi moramo da napravimo jedan zdrav, održiv sistem. Pogotovo u novonastaloj situaciji u državi. Da nađemo model finansiranja. Mi već šest meseci samo svojom transfer politikom finansiramo svoje tekuće obaveze. Mislim da je to jedini put Partizana. Ne vidim nekoga ko će doći i reći: ‘Evo, donosim 20.000.000, 30.000.000 ili 50.000.000.’ Mislim da je to nerealno. To je nemoguće. Naravno, ako se takav neko pojavi, ja ću mu prvi prostreti crveni tepih i sa zadovoljstvom menjam svoju kancelariju za tribine".

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Uprkos užasnoj formi ekipe i činjenici da trenutno zauzima deseto mesto, Lazović je siguran da će Partizan u maju izaći iz krize i biti dosta finansijski stabilniji.

„Naravno, ovaj tim Partizana nije za deseto mesto. Jedan od primera su Vanja Dragojević i Ognjen Ugrešić. Dana 21. oktobra 2024. godine tim momcima se na ime plata dugovalo između 14 i 15 plata. Oni su imali pravni osnov da napuste Partizan. To smo zaustavili. Benefit toga je da Partizan na ime obeštećenja za svoja dva igrača iz omladinske škole zaradi blizu 11.000.000 do 11.500.000 evra. U prošlosti se dešavalo da mnogo talentovane dece ode iz Partizana zbog neizmirenih obaveza koje je klub imao prema njima. Slučaj Patrika Andradea je najdrastičniji. Igrač koji je odigrao 26 utakmica za Partizan naplati preko Suda za sportsku arbitražu 2.000.000 evra. To je udar za Partizan. I, naravno, navijač Partizana očekuje da se subotom pobeđuje. Ali ovo mora da ga zanima. Ovo mora da zanima navijače Partizana. Ovo su suštinski problemi koji su nasleđeni i oni ne smeju da se ponavljaju".

Najavio je i da će Skupština biti održana u pauzi između jesenjeg i prolećnog dela prvenstva.

„Mislim da će biti Skupština u januaru ili februaru. Iskren da budem, ovo umara. Trpite samo kritike. Ja nisam zamišljao sebe kao sportskog radnika koji će da ide po sudovima. Zamišljao sam to skroz drugačije. Nažalost, da nije Partizan u pitanju, mislim da bismo, kao i svi drugi članovi uprave, davno digli ruke. Međutim, znamo koliko je važno da završimo ovaj proces koji smo započeli. On traje već dve godine. Ušli smo u treću. Ona je najteža, baš iz ovih navedenih razloga. Ali ne sme da se zanemari da je Partizan pre dve godine imao dug od 13.000.000 na ime bivših fudbalera i trenera. 7.000.000 klubovima, 5.000.000 agentima. To su ogromni dugovi. Dodajte porez. Znači, Partizan je bio praktično pred gašenjem. Naravno, ta retorika koja je ušla u sve ovde, u našoj zemlji: ‘Pa šta ima veze? Važno je da smo prvi, neka ima duga. Neko drugi će da vraća.’ Mi iz ove uprave na to nismo imali pravo. Niko od nas nije vaspitan na taj način. Da mi je tako nešto predočeno, ja to nikada ne bih prihvatio". Uveren je generalni direktor Parnog valjka da ekipa neće završiti među timovima koji će igrati plej-aut i ponavlja još jednom da akutelni tim zaslužuje da bude bolje plasiran.

„Partizan neće ostati ispod crte. I toga ste svi svesni. Ovo je neočekivano. Ovaj tim nije za ovu poziciju. Naravno, splet raznoraznih okolnosti i tako dalje. Partizan mora da počne da pobeđuje. I to je suština. I on će to uraditi. I to će se desiti. Suština, kada pričamo o prvom timu, jesu ove tri utakmice, dve u prvenstvu i jedna u Kupu. Da prođu u dobroj atmosferi i da se ostvare sve tri pobede. Pogotovo u Kupu, jer to takmičenje Partizanu daje, pre svega, trofej i siguran odlazak u Evropu.“

Ističe i da je aktuelna uprava spremna da preda klub u ruke drugim ljudima koji misle da mogu bolje

"Mi pokušavamo u ovim okolnostima da se ponašamo odgovorno. Pritisci su ogromni na ovu upravu i traju dve godine. I niko od nas nema nikakav problem da napusti Partizan. Ja sam odrastao uz Partizan, ali to mi ne daje pravo da da mogu da ostanem koliko god hoću. Mi smo spremni da pričamo sa svim ljudima koji su zainteresovani, koji misle da mogu bolje. Suština našeg rada u ove dve godine bila je da, ako dođemo u situaciju da Partizan predamo nekome, to mora da bude urađeno na civilizovan način, da se napravi primopredaja. I da ti ljudi koji dođu imaju bolju finansijsku situaciju od one koju smo mi zatekli".

Za kraj, Lazović je naveo da je klub oživeo i počeo da funkcioniše onako kako je uvek i trebalo da bude.

"Mnogo je značajno što na današnji dan svi zaposleni redovno primaju plate. Da je dug smanjen. Ja mislim da je to mnogo značajno. A rezultat će doći kao posledica rada. Da li ćemo mi biti u Partizanu? To je drugo pitanje. Ali onaj ko bude došao posle nas zateći će Partizan u dosta boljoj finansijskoj situaciji“, rekao je generalni direktor crno-belih".