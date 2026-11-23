Tako se namestilo da su, posle eliminacije Vojvodine, Železničara, IMT-a, Radničkog iz Kragujevca, te Mladosti iz Lučana, timovi pred žreb podeljeni u dva vrlo jasno razgraničena kvalitativna šešira. U prvom će, među nosiocima, biti: Crvena zvezda, Partizan, Novi Pazar, OFK Beograd, Radnik, Čukarički, Radnički Niš i TSC. U drugom će biti kuglice sa imenima sledećih klubova: Javor, Zemun, Mačva, Grafičar, Tekstilac, Teleoptik, Sloven Ruma, FAP Priboj.

Upravo eliminacija gore pobrojanih superligaša, pre svega trostrukog uzastopnog finaliste Vojvodine, ali i zahuktalog Železničara, koji je u prvenstvu u seriji od sedam vezanih pobeda, a i jedni i drugi ispali su od srpskoligaša, upozorenje je favoritima da lakih protivnika nema.

Ovako na prvi pogled, Mačva je najveća mina iz drugog šešira (treba li podsećati da je prošle sezone eliminisala Partizan), naravno i Zemun koji je u poslednje vreme postao tvrd orah svima i u elitnom rangu. Javor je ekipa iz vrha Mozzart Bet Prve lige, ali je upao u blagu rezultatsku krizu – nije pobedio tri kola zaredom, a minulog vikenda doživeo je prvi poraz posle 15 uzastopnih prvenstvenih utakmica. Grafičar je u šesnaestini finala eliminisao IMT, prošle sezone je izbacio TSC i niški Radnički, sezonu pre Želju iz Pančeva, pa je pitanje da li su baš poželjan rival u takmičenju koje očito umeju i vole da igraju.

Sloven iz Rume i Telepotik bi, kao klubovi koji su prošle sezone igrali u trećem rangu, trebalo da budu sigurni domaćini u osmini finala. FAP iz Priboja, jesenji prvak Srpske lige Zapad, možda je u najvećem hendikepu, jer je svoj nastup u prvenstvu završio još pre deset dana i mogao bi da ispadne iz takmičarskog ritma.

Crvena zvezda je, da podsetimo, šestostruki uzastopni osvajač Mozzart Bet Kupa Srbije.