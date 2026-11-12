PREDLOZZI I TIPOVANJA (četvrtak): Spektakl na Meaci
Vreme čitanja: 1min | čet. 12.11.26. | 11:19
Pročitajte nekoliko predloga za 12. novembar...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
Izabrane vesti
Ostavite svoj komentar ispod teksta, i obratite pažnju na MR oznake u listi, jer Mozzart RELAX pruža mogućnost da tip prođe po do sada nigde viđenom scenariju...
Publika na Đuzepeu Meaci biće u prilici da uživa u jednom od klasika svetskog fudbala. Obe selekcije pokrenule su novo poglavlje sa novim selektorima i najavljuju da će da idu na pobedu koja bi Francuzima osigurala prvo mesto, a Italiju poravnala sa Trikolorima. To obećava 3+, a dva gola do 30. minuta uz Mozzart RELAX važe 3+.
Ukupno golova
Crna Gora je na čelu tabele i ne bi smela da ima većih problema protiv ekipe koja se nalazi na njenom dnu. Izabranici Mirka Vučinića od početka godine igraju zaista dobro i kec ne dolazi u pitanje. Što se golova tiče sve je realno, ali nama 3+ i ovde deluje sasvim izgledno. I ovaj meč je u Mozzart RELAX ponudi.
Konačan ishod
Belorusija spada među one selekcije koje obično služe za popravljanje tuđe gol-razlike, ali protiv San Marina čak je i ona apsolutni favorit. Domaći od kraja marta znaju samo za poraze, ali to odavno nije nikakva novost jer su oduvek na dnu „lanca ishrane“. Potražite DP2.
Dupla pobeda
Legendarni Patrik Vijera bio je vrhunski defanzivni vezista, a i start njegove karijere na mestu selektora Senegala obeležile su tvrde partije i minimalne pobede Lavova Terange. Takav trend bi mogao da se nastavi i protiv skromnih Sudanaca, odaberite između SP 1 i 1&0-3.
Sigurna pobeda
Englezi ne odustaju od potere za vodećom Španijom i priželjkuju njen kiks u Pragu. Hrvatska, opet, ima obavezu da se po svaku cenu iskupi za istorijsku sramotu iz oktobarskog okršaja sa Gordim Albionom (0:7). Verujemo u golove na obe strane, ali i novi trijumf Ostrvljana. Za svaku od opcija Mozzart RELAX je tu da vam pomogne.
Mozzart kombinazzije
Selektor svetskog i evropskog prvaka Španije Luis de la Fuente opravdano je proglašen za najboljeg trenera sveta. Česima to malo znači jer čak i kada bi goste vodio vaš prvi komšija dvojka bi bila najrealnija. No, Crvena furija nema razloga da srlja, pa probajte sa 2&0-3.
Mozzart kombinazzije
Njihovi poslednji međusobni okršaji u Albaniji bili su veoma tvrdi, pa i od ovog očekujemo reprizu, tim pre što ima obostrano veliki značaj zbog borbe za prvo mesto. Tirana nije poznata po gostoljubivosti i kec preteže nad ostalim ishodima, možete i da ga kombinujete sa 0-2.
Konačan ishod
Porazi u septembru i oktobru koštali su posla bivšeg selektora Turske Vinčenca Montelu. Na klupu je seo Sergen Jalčin, ambiciozan stručnjak i veliki motivator. Ni Belgijanci nisu mogli da se pohvale rezultatima i kada se sve sabere najbolje bi bilo da preskočite ovaj par.
Konačan ishod