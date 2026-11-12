Sandro Tonali (Italija) i Adrijan Rabio (Francuska)
Sandro Tonali (Italija) i Adrijan Rabio (Francuska)
Novinar V. Nikolić

PREDLOZZI I TIPOVANJA (četvrtak): Spektakl na Meaci

Vreme čitanja: 1min | čet. 12.11.26. | 11:19

Pročitajte nekoliko predloga za 12. novembar...

NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.

Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?

Izabrane vesti

Ostavite svoj komentar ispod teksta, i obratite pažnju na MR oznake u listi, jer Mozzart RELAX pruža mogućnost da tip prođe po do sada nigde viđenom scenariju...

Fiksevi dana
LIGA NACIJA A | 20:45
Italy - France
ID: 10105786

Publika na Đuzepeu Meaci biće u prilici da uživa u jednom od klasika svetskog fudbala. Obe selekcije pokrenule su novo poglavlje sa novim selektorima i najavljuju da će da idu na pobedu koja bi Francuzima osigurala prvo mesto, a Italiju poravnala sa Trikolorima. To obećava 3+, a dva gola do 30. minuta uz Mozzart RELAX važe 3+.

Ukupno golova

Tip: 3+ (1.68)
Fiksevi dana
LIGA NACIJA C | 20:45
Montenegro - Latvia
ID: 10106240

Crna Gora je na čelu tabele i ne bi smela da ima većih problema protiv ekipe koja se nalazi na njenom dnu. Izabranici Mirka Vučinića od početka godine igraju zaista dobro i kec ne dolazi u pitanje. Što se golova tiče sve je realno, ali nama 3+ i ovde deluje sasvim izgledno. I ovaj meč je u Mozzart RELAX ponudi.

Konačan ishod

Tip: 1 (1.28)
Fiksevi dana
LIGA NACIJA C | 20:45
San Marino - Belarus
ID: 10106206

Belorusija spada među one selekcije koje obično služe za popravljanje tuđe gol-razlike, ali protiv San Marina čak je i ona apsolutni favorit. Domaći od kraja marta znaju samo za poraze, ali to odavno nije nikakva novost jer su oduvek na dnu „lanca ishrane“. Potražite DP2.

Dupla pobeda

Tip: 2-2 (1.88)
Fiksevi dana
KVALIFIKACIJE ZA AFRIČKI KUP NACIJA | 20:00
Senegal - Sudan
ID: 10105825

Legendarni Patrik Vijera bio je vrhunski defanzivni vezista, a i start njegove karijere na mestu selektora Senegala obeležile su tvrde partije i minimalne pobede Lavova Terange. Takav trend bi mogao da se nastavi i protiv skromnih Sudanaca, odaberite između SP 1 i 1&0-3.

Sigurna pobeda

Tip: 1 (1.4)
Vredi probati
LIGA NACIJA A | 20:45
England - Croatia
ID: 10105839

Englezi ne odustaju od potere za vodećom Španijom i priželjkuju njen kiks u Pragu. Hrvatska, opet, ima obavezu da se po svaku cenu iskupi za istorijsku sramotu iz oktobarskog okršaja sa Gordim Albionom (0:7). Verujemo u golove na obe strane, ali i novi trijumf Ostrvljana. Za svaku od opcija Mozzart RELAX je tu da vam pomogne.

Mozzart kombinazzije

Tip: 1&gg (2.25)
Vredi probati
LIGA NACIJA A | 20:45
Czech R. - Spain
ID: 10105777

Selektor svetskog i evropskog prvaka Španije Luis de la Fuente opravdano je proglašen za najboljeg trenera sveta. Česima to malo znači jer čak i kada bi goste vodio vaš prvi komšija dvojka bi bila najrealnija. No, Crvena furija nema razloga da srlja, pa probajte sa 2&0-3.

Mozzart kombinazzije

Tip: 2&0-3 (2.4)
Vredi probati
LIGA NACIJA C | 20:45
Albania - Finland
ID: 10106201

Njihovi poslednji međusobni okršaji u Albaniji bili su veoma tvrdi, pa i od ovog očekujemo reprizu, tim pre što ima obostrano veliki značaj zbog borbe za prvo mesto. Tirana nije poznata po gostoljubivosti i kec preteže nad ostalim ishodima, možete i da ga kombinujete sa 0-2.

Konačan ishod

Tip: 1 (2.2)
Za izbegavanje
LIGA NACIJA A | 18:00
Turkey - Belgium
ID: 10105762

Porazi u septembru i oktobru koštali su posla bivšeg selektora Turske Vinčenca Montelu. Na klupu je seo Sergen Jalčin, ambiciozan stručnjak i veliki motivator. Ni Belgijanci nisu mogli da se pohvale rezultatima i kada se sve sabere najbolje bi bilo da preskočite ovaj par.

Konačan ishod

Tip: 2 (1.9)

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