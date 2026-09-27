Stara želja, novi pokušaj: Dianđelo Rasel u Evroligi?

Hapoelu iz Tel Aviva potreban je još jedan bek, to je jasno treneru Dimitrisu Itudisu i upravi izraelskog kluba, pa se već "češlja" po tržištu ima li pravog rešenja na toj poziciji za ekipu sa velikim ambicijama. Izraelski mediji se od ranih nedeljnih jutarnjih časova bave tim potencijalnim novim pojačanjem u redovima narednog rivala Crvene zvezde u Evroligi (utorak, 20.00), a sada konkretno znamo i jedno ime, prema informacijama tamošnjeg "Walla Sportsa". U pitanju je nekadašnji drugi pik sa NBA drafta, Dianđelo Rasel.

Nedavno je američki plejmejker otpušten od strane Memfis Grizlisa, dobio je i zagarantovanih 6.000.000 dolara koliko mu je sledovalo, pa je trenutno slobodan igrač i sledeći korak mogao bi da bude dolazak na Stari kontinent. Hapoel iz Tel Aviva je za to zagrejan, tačnije njihov prvi čovek Ofer Janaj.