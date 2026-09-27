Stara želja, novi pokušaj: Dianđelo Rasel u Evroligi?
Vreme čitanja: 2min | ned. 27.09.26. | 11:03
Hapoel Tel Aviv zainteresovan za američkog plejmejkera
Hapoelu iz Tel Aviva potreban je još jedan bek, to je jasno treneru Dimitrisu Itudisu i upravi izraelskog kluba, pa se već "češlja" po tržištu ima li pravog rešenja na toj poziciji za ekipu sa velikim ambicijama. Izraelski mediji se od ranih nedeljnih jutarnjih časova bave tim potencijalnim novim pojačanjem u redovima narednog rivala Crvene zvezde u Evroligi (utorak, 20.00), a sada konkretno znamo i jedno ime, prema informacijama tamošnjeg "Walla Sportsa". U pitanju je nekadašnji drugi pik sa NBA drafta, Dianđelo Rasel.
Nedavno je američki plejmejker otpušten od strane Memfis Grizlisa, dobio je i zagarantovanih 6.000.000 dolara koliko mu je sledovalo, pa je trenutno slobodan igrač i sledeći korak mogao bi da bude dolazak na Stari kontinent. Hapoel iz Tel Aviva je za to zagrejan, tačnije njihov prvi čovek Ofer Janaj.
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Bio je zainteresovan Hapoel i ranije za doskorašnjeg igrača Dalas Maveriksa, ali mu nije tada uspelo da dovede levorukog organizatora igre, a sada kada se ponovo pojavila mogućnost da ga dovede – kreće se opet u akciju. Pokušaće ekipa iz Tel Aviva da ga dovede sada dok je slobodan igrač i verovatno pokuša na sve načine da ga primami da karijeru nastavi u Evroligi, pre nego što neki NBA tim zagrize i ponudi mu ugovor pred početak trening kampa.
Utorak, 20.00 – (1,90) Crvena zvezda (15,0) Hapoel Tel Aviv (2,10)
Kako prenosi pomenuti izraelski sajt, ne zna se još šta bi mu ponudili i kolike su im šanse da se želja Ofera Janaja ostvari, ali jasno je da će pokušati da osiguraju njegov potpis i dovedu veliko pojačanje.
To bi automatski značilo i da neko od plejmejkera mora da napusti Hapoel, što će gotovo sigurno biti Tamir Blat, a kako se već pisalo u izraelskim medijima, otići će gotovo sigurno i Judžin Džerman, koji do sada nije zadovoljio ni na pripremama ni na početku sezone. Srećom po izraelski tim, imaju opciju da ga otpuste do decembra, što će gotovo sigurno i učiniti.
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Nisu baš zadovoljni ni Maksom Hajdegerom, pa ostaju praktično sa glavnom jedinicom Vasilije Micićem i Tomašom Satoranskim kao rezervnom opcijom.
Zato vide Dianđela Rasela kao glavno rešenje, koji je prošle sezone na 26 utakmica beležio 10,2 poena i četiri asistencije u proseku za Maverikse. Ako ne uspeju njega da dovedu, gledaće brzo i druge opcije.