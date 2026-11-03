Avramović i Ponitka nosili Saletov Bahčešehir do nove pobede
Vreme čitanja: 3min | uto. 03.11.26. | 21:46
Turski tim slavio protiv Ulma u 6. kolu Evrokupa, a sjajne partije su pružili bivši igrači Partizana
Sada već nikakvo iznenađenje nije kada pišemo o novoj pobedi Bahčešehira. Tim legendarnog Saše Đorđevića je po svim parametrima i prikazanoj igri pokazao ubedljivo najviše ove sezone u Evrokupu, pa su tako i večeras relativno ubedljivo slavili na neugodnom gostovanju u Nemačkoj. Turski tim je na pogon bivšeg tandema Partizana slavio protiv Ulma rezultatom 96:82.
Ono što se odmah i u prvi plan ističe jeste fenomenalno izdanje Mateuša Ponitke i Alekse Avramovića, svojevremeno saigrača u taboru crno-belih u eri Željka Obradovića. Poljski reprezentativac Ponitka nikada nije uspeo da u potpunosti pokaže svoj pun potencijal u Beogradu jer ga je povreda ramena omela već na samom startu sezone, ali koliko zapravo može da pruži na vrhunskom nivou najbolje se vidi u sistemu i pod komandnom palicom trenera Đorđevića. Ne bi bilo nimalo nerealno istaći da je Ponitka verovatno najbitniji i najkonstantniji igrač u zamislima srpskog stručnjaka, a to je večeras iznova potvrdio pošto je bio najefikasniji akter susreta.
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Na parketu je proveo 26 minuta i ubacio 18 poena uz tri skoka. Sjajnu podršku imao je u Tajleru Kavano koji je dodao 16 poena, dok je odmah iza njih bio neumoljivi Aleksa Avramović.
Srpski reprezentativac i ljubimac navijača meč je završio sa 15 postignutih poena, pri čemu je većinu spakovao već u prvom poluvremenu kada je doslovno sam zatrpao koš Ulma i napravio ključnu razliku. Avramović je na kraju odigrao 15 izuzetno efektivnih minuta.
Solidnu i zapaženu minutažu u rotaciji turskog tima imao je i Luka Mitrović, koji je za 14 minuta na parketu ubacio šest poena, uz po dva skoka i dve asistencije, čime je zaokružio sjajnu noć za srpsku koloniju i bivše aseve večitih rivala u dresu Bahčešehira.
Na kraju ključna deonica za rešavanje pitanje pobednika je bila druga. Posle tvrde i ne toliko efikasne prve deonice kada je na semaforu stajalo 19:19, Bahčešehir ubacuje 35 poena na krilima raspucanog Alekse Avramovića koji je krenuo da rešeta iz svih pozicija. Gosti iz Istanbula su došli do dvocifrene prednosti koju doduše u jednom momentu su bili blizu da je prokockaju jer je Ulm smanjio na četiri poena zaostatka, ali Ponitka je onda preuzeo stvari u svoje ruke i mirno priveo meč kraju.
EVROKUP - 6. kolo
Utorak
Tofaš - Neptunas 94:79
/Nutal 20 - Frank 23/
Budućnost - Kemnic 96:84
/Butelj 16 - Sesar 18/
PAOK - Roma SPQR 113:111
/Tejre 27 - Manion 18/
Ulm - Bahčešehir 82:96
/Rataj 18 - Ponitka 18/
20.00: (1.17) Napoli (20.0) Trento (6.00)
Sreda
17.30: (1.20) Turk Telekom (19.0) Frankfurt (5.50)
18.00: (2.40) Rigas Zeli (15.0) Le Man (1.70)
18.00: (2.40) Lijetkabelis (15.0) Manresa (1.70)
18.30: (1.80) Cedevita Olimpija (15.0) Tortona (2.25)
19.00: (4.10) Šlonsk Vroclav (17.0) Burg (1.30)
19.30: (1.30) Bosna (17.0) Balkan Botevgrad (4.10)
20.00: (1.15) Venecija (20.0) Šjauljaj (6.50)
20.00: (1.70) Hapoel Jerusalim (15.0) Aris (2.40)
20.30: (1.30) Maksima Roma (17.0) London Lajons (4.10)
20.30: (1.20) San Pablo (19.0) Rostok (5.50)
Četvrtak
21.00: (1.10) Tenerife (23.0) Univerzitatea Kluž (8.00)
*** Kvote su podložne promenama