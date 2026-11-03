Avramović i Ponitka nosili Saletov Bahčešehir do nove pobede

Na parketu je proveo 26 minuta i ubacio 18 poena uz tri skoka. Sjajnu podršku imao je u Tajleru Kavano koji je dodao 16 poena, dok je odmah iza njih bio neumoljivi Aleksa Avramović.

Srpski reprezentativac i ljubimac navijača meč je završio sa 15 postignutih poena, pri čemu je većinu spakovao već u prvom poluvremenu kada je doslovno sam zatrpao koš Ulma i napravio ključnu razliku. Avramović je na kraju odigrao 15 izuzetno efektivnih minuta.

Solidnu i zapaženu minutažu u rotaciji turskog tima imao je i Luka Mitrović, koji je za 14 minuta na parketu ubacio šest poena, uz po dva skoka i dve asistencije, čime je zaokružio sjajnu noć za srpsku koloniju i bivše aseve večitih rivala u dresu Bahčešehira.

Na kraju ključna deonica za rešavanje pitanje pobednika je bila druga. Posle tvrde i ne toliko efikasne prve deonice kada je na semaforu stajalo 19:19, Bahčešehir ubacuje 35 poena na krilima raspucanog Alekse Avramovića koji je krenuo da rešeta iz svih pozicija. Gosti iz Istanbula su došli do dvocifrene prednosti koju doduše u jednom momentu su bili blizu da je prokockaju jer je Ulm smanjio na četiri poena zaostatka, ali Ponitka je onda preuzeo stvari u svoje ruke i mirno priveo meč kraju.

EVROKUP - 6. kolo

Utorak

Tofaš - Neptunas 94:79

/Nutal 20 - Frank 23/

Budućnost - Kemnic 96:84

/Butelj 16 - Sesar 18/

PAOK - Roma SPQR 113:111

/Tejre 27 - Manion 18/

Ulm - Bahčešehir 82:96

/Rataj 18 - Ponitka 18/

20.00: (1.17) Napoli (20.0) Trento (6.00)

Sreda

17.30: (1.20) Turk Telekom (19.0) Frankfurt (5.50)

18.00: (2.40) Rigas Zeli (15.0) Le Man (1.70)

18.00: (2.40) Lijetkabelis (15.0) Manresa (1.70)

18.30: (1.80) Cedevita Olimpija (15.0) Tortona (2.25)

19.00: (4.10) Šlonsk Vroclav (17.0) Burg (1.30)

19.30: (1.30) Bosna (17.0) Balkan Botevgrad (4.10)

20.00: (1.15) Venecija (20.0) Šjauljaj (6.50)

20.00: (1.70) Hapoel Jerusalim (15.0) Aris (2.40)

20.30: (1.30) Maksima Roma (17.0) London Lajons (4.10)

20.30: (1.20) San Pablo (19.0) Rostok (5.50)

Četvrtak

21.00: (1.10) Tenerife (23.0) Univerzitatea Kluž (8.00)

*** Kvote su podložne promenama