Barsa ima tri pobede i poraz od Pari Sen Žermena na Parku prinčeva (4:2), pa je sada na poslednjem mestu, osmom, koje vodi direktno u osminu finala. Pobeda ne bi trebalo dovoditi u pitanje za tim Hansija Flika.

“Sabah je tim koji voli da igra, hrabar je. Gradi odbrambenu liniju. Ovo je Liga šampiona i mi poštujemo sve naše protivnike. Ovo je veoma važna utakmica za nas“, rekao je Flik.

18.45: (19,0) Sabah (10,5) Barselona (1,10) MOZZART RELAX

Neizbežno je bilo pitanje sedme sile o izostanku Jamala.

“Igrali smo bez njega i u prošlosti, znamo šta treba da radimo. On je veoma važan, ali videvši u kakvom je stanju, odlučili smo da ostane kod kuće. Očekujemo ga nazad za vikend. Mogla bi da bude rotacija. Imamo mnogo utakmica da odigramo ove godine. Moraju i drugi da dobiju minutažu“.

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MOZZART RELAX radi za tebe – Jedan gol do 10. minuta i dva gola do 65. minuta, i tip “prvo poluvreme 2+” je prolazan

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Jamal je ove sezone počeo svih 17 utakmica u dresu Blaugrane. Ovo će mu biti prvi izostanak. Prošle sezone je Barsa bez njega devet puta pobedila i tri puta bila poražena.

Flik veruje da motiv neće da izostane kod njegovog tima.

“Ne mislim da treba da se motivišemo. Mi smo Barsa. Znamo da su ovo važne utakmice, došli smo po tri boda. Sabah igra prvi put Ligu šampiona, biće motivisan sto odsto. I mi želimo isti mentalitet", zaključio je nemački strateg.

21.00: (4,20) Klub Briž (4,50) Liverpul (1,67)

Marka najavljuje najjači mogući sastav Barse, sa Rafinjom kao "lažnom devetkom", a sa strane će da prete Adejemi i Gordon, uz Fermina Lopeza koji ima prednost u odnosu na skoro oporavljenog Danija Olma. Frenki de Jong se vratio u tim posle dugog oporavka i mogao bi da zaigra na poziciji štopera. Pau Kubarsi i dalje nije spreman za 90 minuta, pa će početi na klupi. I dalje su van stroja Rodri, Kristensen, Ćavi Espart i Roni Bargđi.

Ovaj meč je u ponudi Mozzart Relaxa, a kvota na 5+ je 1,88.

LIGA ŠAMPIONA – 5. KOLO

Utorak

Galatasaraj – Aston Vila 1:0 (0:0)

/Gul 78/

Bode Glimt – LASK 1:0 (0:0)

/Bogarde 90+2ag/

Arsenal - Borusija Dortmun 1:1 (1:0)

/Đekereš 10 - Bajer 55/

Komo - AEK 1:0 (0:0)

/Milja 57/

Fajenord - Porto 0:1 (0:1)

/Frohold 3/

Mančester Siti - Napoli 2:2 (0:0)

/Buadi 67, Šerki 86 - Hojlund 55, Lang 76/

RB Lajpcig - Lans 3:1 (2:0)

/Raum 6, Nusa 9, 90+4 - Udol 58/

Real Madrid - PSV 5:1 (0:1)

/Valverde 50, Belingem 60, Embape 64, 84, Vinisijus 87 - Perišić 32p/

Slovan Bratislava - Betis 0:2 (0:1)

/Ernandez 43, 57/

Sreda

18.45: (3,00) Slavija Prag (3,90) Viljareal (2,15)

18.45: (19,0) Sabah (10,5) Barselona (1,10) MOZZART RELAX

21.00: (2,60) Šahtjor (3,60) Fenerbahče (2,55)

21.00: (4,90) Lil (4,40) Bajern (1,60) MOZZART RELAX

21.00: (4,20) Klub Briž (4,50) Liverpul (1,67)

21.00: (1,42) Inter (5,60) Štutgart (5,80) MOZZART RELAX

21.00: (1,45) Pari Sen Žermen (5,30) Roma (5,70)

21.00: (1,12) Atletiko Madrid (9,00) Viking (18,0) MOZZART RELAX

21.00: (2,45) Sporting (3,70) Mančester Junajted (2,60)

*** kvote su podložne promenama