Možda se retko viđa da popularni Žoc ovako burno reaguje, ali mu je očigledno dosta značila ova pobeda u 14. kolu Evrolige. Čim je lopta ušla u koš, krenuo je da slavi sa stručnim štabom i to veoma strastveno. Zabeležile su kamere sa strane proslavu srpskog trenera i naravno, odmah je snimak postao "viralan" na društvenim mrežama.

Posle meča, možda se Hejs Dejvis šalio, a možda je bio i mrtav ozbiljan. Željko im je obećao da će imati više slobodnih dana ako pobede i onda je Amerikanac uzeo stvari u svoje ruke. "Lep je osećaj kada postignete koš za pobedu. Drago mi je što je sreća ovog puta bila na našoj strani. Ovo je bila samo jedna utakmica regularnog dela sezone. Sve što se dogodilo prošle godine ostalo je u prošlosti. Nema konfeta, nismo osvojili nikakav trofej. Ovo je samo jedna pobeda u regularnom delu sezone. Sada možemo da uživamo u pauzi. Željko mi je obećao dodatne slobodne dane ako pobedimo, a ja sam odradio svoj deo dogovora. Vidimo se u decembru" , rekao je posle meča krilni košarkaš.

Srpski trener objasnio je šta se desilo u toj poslednjoj akciji. "Sreća je večeras bila na našoj strani kod poslednjeg šuta. Dugo smo igrali dobru košarku i imali kontrolu nad utakmicom. Valensija se vratila u meč posle naših grešaka i borila se do samog kraja. Znali smo da će tako biti i pripremili smo se za to. Teško je predvideti šta sve može da se dogodi tokom utakmice. I Fransisko je odlično dodao loptu. Nije lako da se igrači tri sekunde pre kraja sete dogovorene akcije. Dobro su reagovali. Čestitam im, ali i Valensiji, koja je odigrala fantastičnu utakmicu, baš kao što igra tokom cele sezone. Najdžejl je momak koji mnogo radi" , kaže Obradović .

Posle te izjave za "Evroliga TV", malo detaljnije je analizirao sve na konferenciji za medije.

"Valensija uvek igra na način koji joj odgovara. Mnogo trči, vrši veliki pritisak i pokušava da nametne brz ritam utakmice. U prvoj četvrtini postigli su 19 poena iz kontranapada, što je zaista ogroman broj. Zbog toga smo se pripremali tako da budemo strpljivi u napadu i da im ne dozvolimo da trče konstantno po terenu jer je to nešto što veoma vole. Mislim da smo u nastavku igrali prilično dobro. U četvrtoj četvrtini imali smo period tokom kojeg smo izgubili ritam i napravili nekoliko grešaka. Ali takva je košarka. Kada imate igrača poput Najdžela Hejs Dejvisa, koji je svakog jutra u dvorani i mnogo radi na svom šutu, gotovo je normalno da pogodi takav koš. Kao što sam rekao, večeras je sreća bila na našoj strani".

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Ide reprezentativna pauza i mali odmor.

"Odigrali smo tek 14 kola, a ostala su još 24. Mnogo je ekipa koje žele da se bore za mesto među prvih osam i videćemo šta će se dogoditi. Sezona je veoma duga i mnogo toga zavisi od povreda. I za nas i za Valensiju ovo je verovatno bila šesta utakmica u poslednjih 12 dana. Igramo na svaka dva dana, što nije nimalo lako, posebno na mentalnom planu kada se uzmu u obzir i putovanja. Zbog toga mislim da pauza dolazi u pravom trenutku. Igrači će imati priliku da uživaju u nekoliko dana odmora, a zatim ćemo se vratiti i nastaviti sa radom".

Branku Badio ne dobija previše minuta od početka sezone, iako je prošle bio jedan od najboljih igrača Valensije.

"Veoma sam zadovoljan njime, onim što pokazuje na treninzima i načinom na koji pomaže ekipi u različitim segmentima igre. Ima izuzetan mentalitet i to je najvažnije. Večeras možda nije dobio mnogo minuta, ali je veoma važan igrač za nas", zaključio je.

EVROLIGA, 14. KOLO

*** Kompletno kolo Evrolige je u znaku MOZZART RELAX ***

Utorak:

Bešiktaš - Pariz 88:76

/Roden 21 - Voker 24/

Crvena zvezda - Virtus Bolonja 84:108

/Moneke 20 - Edvards 15/

Bajern Minhen - Makabi Tel Aviv 79:87

/Bečamp, Vašington 13 - Sorkin 17/

Valensija - Panatinaikos 83:86

/Šorts 15 - Grant 14/

Asvel - Olimpija Milano 91:95

/Vašington 19 - Rajt 29/

Barselona - Fenerbahče 77:83

/Umude 18 - Šilds 26/

Sreda:

17.00: (1,35) Dubai (16,0) Partizan Mozzart Bet (3,70)

20.15: (1,30) Olimpijakos (17,0) Hapoel Tel Aviv (4,10)

20.30: (2,10) Baskonija (15,0) Anadolu Efes (1,90)

20.45: (1,30) Real Madrid (17,0) Žalgiris (4,10)

*** Kvote su podložne promenama