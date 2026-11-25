Provukao je loptu Bili Gilmur , a danski centarfor se otarasio Marka Geija i matirao Đanluiđija Donarumu . Tukao je po dijagonali, pridigao se i ka pristalicama Građana prvo pokazao palac nadole, da bi potom podigao kažiprst i rekao im: “U Mančesteru postoji samo jedan klub”.

Jasno se moglo sa usana Rasmusa Hejlunda pročitati šta im je poručio. Nije negirao postupak, priznao je po završetku utakmice šta mu je bila namera.

“Da, bila je to samo dobra šala, odnosno peckanje. Postoji rivalitet između Mančester Sitija i Mančester junajteda, a ja imam istoriju u Junajtedu, to je moj klub”, poručio je napadač Napolija i dodao:

“Nemam ništa protiv Sitija, ali Junajted je veliki klub. Lepo je bilo postići gol ovde. Osvojili smo vredan bod i zadovoljan sam zbog toga. Mada, zapravo, malo mi je i krivo, jer smo danas mogli da osvojimo tri boda”.

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Nije prvi put Rasmusu Hejlundu da gestikulira i šalje poruku. Kada ga je Mančester junajted poslao na pozajmicu u Italiju, pre no što je otkupljen, i kada je u elitnom klupskom takmičenju prvi put zatresao mrežu, pokazao je na logo Lige šampiona na dresu. Ta poruka bila je usmerena ka onima koji su smatrali da za njega nema mesta na Old Trafordu i da drugi napadači pornulom gigantu više mogu da donesu…