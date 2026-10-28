(MN Press)
(MN Press)

SASTAVI: Radnički - Partizan, Stanojević vratio Milića, Jovanović u napadu Nišlija

sre. 28.10.26. | 15:55

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MOZZART BET SUPERLIGA, ODLOŽENA UTAKMICA ČETVRTOG KOLA

Niš
Stadion Čair
Sudija: Novak Simović

Radnički Niš: Stanivuković – Veličković, Mijailović, Zečević, Vidović – Kanute, Krajišnik – Ivanović, Nikolić,  Abas – Jovanović. Trener: Nikola Drinčić.

Partizan: Milošević – Samson, Simić, Milić, Jurčević – Baba, Aleksić – Sek, Miladinović, Čumić – Že. Trener: Aleksandar Stanojević.

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