Silue rešio derbi bratskih grbova

Romantičari su napravili korak dalje u odnosu na prošlu sezonu, kada su odmah ispali u Dobanovcima na penale. Iako je i danas mirisalo da će meč otići do jedanaesteraca, Jakuba Silue je ušao u igri s klupa i nepunih deset minuta kasnije našao se, kao pravi golgeter, na pravom mestu u pravo vreme da pogodi za pobedu i prolaz dalje.

Sa dosta jakim sastavom, skoro najjačim, OFK Beograd Mozzart Bet je istrčao na teren, ali u prvom poluvremenu se razlika u dva ranga takmičenja nije videla. Štaviše, prva dva udarca pripala su Vršačnima preko Bašića i Glavinića, dok je u 20. minutu plavo-beli tim prvi put zapretio preko Stojanovića, ali je Glavinić ispred linije glavom izbacio loptu.

Tek u finišu poluvremena stvorena je po jedna velika prilika na obe strane. De Bar je sjajnim pasom preko odbrane Vrščana stvorio šansu za beka Stojanovića, koji je u nameštanju na šut izgubio vreme, pa na kraju tukao pored stative. Na drugoj strani malo kasnije je Bašićeva povratna lopta stigla do Glavinića, a njegov udarac je Stojišić skrenuo u korner.

Statistički gledano, bilo je sadržajno poluvreme, ali u suštini bez mnogo velikih šansi. Mirisalo je da će jedan gol, na bilo koju stranu, presuditi u ovom meču.

Sve je isto izgledalo u nastavku, bilo je prilika i poluprilika na obe strane, a onda je Radoslav Batak shvatio da mora da pošalje na teren Siluea, drugog najboljeg strelca šampionata. I bio je to dobitni potez. Igrao se 70. minut kada je OFK Beograd imao korner, Stojković je glavom spustio loptu do napadača iz Obale Slonovače, koji je sa dva metra poslao fudbal u mrežu.

Probao je Vršac u nastavku da potisne Romantičare, imali su domaći dva-tri solidna napada, ali bez prave opasnosti po gol Stojišića. U 90. minutu ostali su gosti sa igračem manje, jer je Ado bez lopte udario u glavu Kostadinova i pokazan mu je put u svlačionicu.

OFK VRŠAC – OFK BEOGRAD MOZZART BET 0:1 (0:0)

/Silue 70/

Stadion: Gradski

Sudija: Lazar Lukić

Crveni karton: Ado (OFK Beograd) u 90. minutu

OFK VRŠAC: Stanković, Bala, Janjić (od 68. Janjić), Kravić, Radojičić, Milosavljević, Pivaš (od 68. Životić), Atem, Bašić, Milivojević (od 73. Kostadinov), Glavinić (od 73. Pečenčić).

OFK BEOGRAD MOZZART BET: Stojišić, Gobeljić (od 65. Stojković), Vukičević, Pavlović, Stojanović (od 54. Despotovski), Šljivić (od 46. Vauter), Ado, Aderodžu, De Bar (od 61. Penja), Ture, Hord (od 61. Silue).

MOZZART BET KUP SRBIJE - 1/16 FINALA

utorak

Mačva - Napredak 2:0 (1:0)

/Ristivojević 19, Pejović 75/

sreda

FAP Priboj - Spartak Subotica u toku

Grafičar - IMT 2:0 (1:0)

/Hajdin 21, Furtula 50/

Jedinstvo Kruševac - Javor 1:3 (0:3)

/Milošević 46 - Nikolić 2, 4, Vukanđa 29/

OFK Vršac - OFK Beograd Mozzart Bet 0:1 (0:0)

/Silue 70/

Sloven - Vojvodina 1:0 (1:0)

/Gajinov 29/

Teleoptik - Mladost Lučani u toku

Smederevo - TSC 2:3 (2:1)

/Mitrović 16, Popov 44 - Stojsavljević 38, Petrović 60, Milosavić 73p/

16.30

(3.70) Voždovac (3.40) Novi Pazar (2.05)

(4.90) Borac Čačak (3.60) Radnik (1.75)

(5.30) Loznica (3.60) Čukarički (1.70)

19.00

(75.0) Jedinstvo Ub (15.0) Crvena Zvezda (1.03)

04.novembar

Budućnost Krušik - Partizan

18.novembar

Dubočica - Radnički Niš

Zemun - Radnički 1923

Tekstilac - Železničar Pančevo



