Navaro i Kremer najavili Bajern

Bajern je tokom leta značajno promenio sastav, doveo nekoliko kvalitetnih pojačanja i na klupu postavio novog trenera. Dodatni podsticaj za nemački tim predstavlja i povratak Rokasa Jokubaitisa posle teške povrede. Iako su rezultati na domaćem parketu bili promenljivi, Bavarci su u gostima pokazali da mogu da budu izuzetno neugodan protivnik, zbog čega u taboru crveno-belih nema mesta za potcenjivanje.

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Svestan toga je i trener Crvene zvezde Ibon Navaro, koji je upozorio na specifičnosti igre narednog rivala.

"Mislim da je Bajern ekipa koja odlično kontroliše minutažu svojih igrača. Dobro igraju u duplim kolima, a posebno su opasni na gostovanjima. Njihova odbrana razlikuje se od onoga na šta smo navikli kod drugih timova i biće izazov pronaći pravi odgovor. Imaju odlične igrače poput Obsta, Džesapa i Vajlija, tako da će priprema biti zahtevna. Ovo će biti potpuno drugačija utakmica od one koju smo odigrali protiv Makabija", poručio je Navaro.

Da Bajern raspolaže ozbiljnim kvalitetom smatra i David Kremer, koji dobro poznaje trenera i veći deo ekipe minhenskog kluba. Crveno-beli će, kako je istakao, prvo morati detaljno da analiziraju igru protivnika, a zatim da pronađu način da neutrališu njegove najjače strane.

"Bajern je tim koji zaslužuje veliko poštovanje. Doveli su nekoliko dobrih igrača i imaju novog trenera. Potrebno je da se okupimo, pogledamo snimke njihovih utakmica i utvrdimo gde su najjači, a gde možemo da ih napadnemo. Imaju izuzetne šutere, pre svega Andija Obsta, a tu je i Dvejn Vašington. Osim toga, imaju i dobru unutrašnju igru. Njihov trener je poznat po visokim zahtevima na evroligaškom nivou, pa očekujem da će biti dosta pritiska u odbrani. To su neke od glavnih stvari na koje moramo da obratimo pažnju" objasnio je Kremer.

Crveno-beli će u sredu odraditi kraći trening oporavka, a potom se okrenuti završnim detaljima pred novi izlazak na parket Beogradske arene.

Utakmica devetog kola Evrolige između Crvene zvezde i Bajerna na programu je u četvrtak od 20 časova. Ulazi u Arenu biće otvoreni od 18 časova, a ulaznice za duel sa nemačkim predstavnikom već su u prodaji.

EVROLIGA - 8. KOLO

*** Kompletno kolo Evrolige je u MOZZART RELAX-u ***

Utorak

Dubai - Pariz 93:99

/Roden 20 - Bejkon 24/

Crvena zvezda - Makabi Tel Aviv 100:78

/Karter 24 - Klark 19/

Bajern Minhen - Barselona 84:88

/Jokubaitis – Panter 23/

Panatinaikos - Olimpija Milano 80:75

/Nan 20 – Hol 15/

Valensija - Fenerbahče 86:78

/Šorts 23 – Boldvin 19/

Baskonija - Real Madrid 86:104

/Simons 17 - Maledon 19/

Sreda

18.30: (3,00) Bešiktaš (16,0) Olimpijakos (1,50)

19.00: (1,35) Hapoel Tel Aviv (16,0) Anadolu Efes (3,70)

20.00: (1,80) Asvel Lion (15,0) Partizan Mozzart Bet (2,25)

20.30: (3,00) Virtus Bolonja (16,0) Žalgiris (1,50)

***Kvote su podložne promenama