Navaro i Kremer najavili Bajern
Vreme čitanja: 3min | sre. 28.10.26. | 14:42
Ukratko trener Crvene zvezde i nemački šuter
Crvena zvezda nema mnogo prostora za predah. Posle ubedljive pobede nad Makabijem iz Tel Aviva (100:78), u kojoj su crveno-beli pokazali možda i najbolje napadačko izdanje od početka sezone, ekipu sa Malog Kalemegdana već u četvrtak očekuje novi evroligaški izazov – duel sa Bajernom iz Minhena.
Beogradski tim je protiv Izraelaca demonstrirao koliko može kada napad funkcioniše na visokom nivou, ali prostora za opuštanje nema. Raspored je neumoljiv, a u Beograd stiže rival koji ima svoje adute i koji će zahtevati potpuno drugačiju pripremu.
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Bajern je tokom leta značajno promenio sastav, doveo nekoliko kvalitetnih pojačanja i na klupu postavio novog trenera. Dodatni podsticaj za nemački tim predstavlja i povratak Rokasa Jokubaitisa posle teške povrede. Iako su rezultati na domaćem parketu bili promenljivi, Bavarci su u gostima pokazali da mogu da budu izuzetno neugodan protivnik, zbog čega u taboru crveno-belih nema mesta za potcenjivanje.
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Svestan toga je i trener Crvene zvezde Ibon Navaro, koji je upozorio na specifičnosti igre narednog rivala.
"Mislim da je Bajern ekipa koja odlično kontroliše minutažu svojih igrača. Dobro igraju u duplim kolima, a posebno su opasni na gostovanjima. Njihova odbrana razlikuje se od onoga na šta smo navikli kod drugih timova i biće izazov pronaći pravi odgovor. Imaju odlične igrače poput Obsta, Džesapa i Vajlija, tako da će priprema biti zahtevna. Ovo će biti potpuno drugačija utakmica od one koju smo odigrali protiv Makabija", poručio je Navaro.
Da Bajern raspolaže ozbiljnim kvalitetom smatra i David Kremer, koji dobro poznaje trenera i veći deo ekipe minhenskog kluba. Crveno-beli će, kako je istakao, prvo morati detaljno da analiziraju igru protivnika, a zatim da pronađu način da neutrališu njegove najjače strane.
"Bajern je tim koji zaslužuje veliko poštovanje. Doveli su nekoliko dobrih igrača i imaju novog trenera. Potrebno je da se okupimo, pogledamo snimke njihovih utakmica i utvrdimo gde su najjači, a gde možemo da ih napadnemo. Imaju izuzetne šutere, pre svega Andija Obsta, a tu je i Dvejn Vašington. Osim toga, imaju i dobru unutrašnju igru. Njihov trener je poznat po visokim zahtevima na evroligaškom nivou, pa očekujem da će biti dosta pritiska u odbrani. To su neke od glavnih stvari na koje moramo da obratimo pažnju" objasnio je Kremer.
Crveno-beli će u sredu odraditi kraći trening oporavka, a potom se okrenuti završnim detaljima pred novi izlazak na parket Beogradske arene.
Utakmica devetog kola Evrolige između Crvene zvezde i Bajerna na programu je u četvrtak od 20 časova. Ulazi u Arenu biće otvoreni od 18 časova, a ulaznice za duel sa nemačkim predstavnikom već su u prodaji.
EVROLIGA - 8. KOLO
*** Kompletno kolo Evrolige je u MOZZART RELAX-u ***
Utorak
Dubai - Pariz 93:99
/Roden 20 - Bejkon 24/
Crvena zvezda - Makabi Tel Aviv 100:78
/Karter 24 - Klark 19/
Bajern Minhen - Barselona 84:88
/Jokubaitis – Panter 23/
Panatinaikos - Olimpija Milano 80:75
/Nan 20 – Hol 15/
Valensija - Fenerbahče 86:78
/Šorts 23 – Boldvin 19/
Baskonija - Real Madrid 86:104
/Simons 17 - Maledon 19/
Sreda
18.30: (3,00) Bešiktaš (16,0) Olimpijakos (1,50)
19.00: (1,35) Hapoel Tel Aviv (16,0) Anadolu Efes (3,70)
20.00: (1,80) Asvel Lion (15,0) Partizan Mozzart Bet (2,25)
20.30: (3,00) Virtus Bolonja (16,0) Žalgiris (1,50)
***Kvote su podložne promenama