PSV pokazao Ajaksu ko je gazda: Ugašeno pulsiranje Amsterdama, bez prodatog Godtsa nema titule

Do večerašnjeg "Topera" oba tima imala su po jedan kiks u dosadašnjem toku sezone. Ajkas je remizirao sa Herenvenom, a PSV sa Fortunom Sitard. Ipak, PSV je pokazao da je prodaja Ismaela Saibarija Bajernu ostavila mnogo manji trag na tim nego što je to učinila Ajaksova prodaja Mike Godtsa. Već u petom minutu viđena je prelepa akcija Filipsovaca koju je krunisao Rikardo Pepi udarcem glavom na asistenciju Rubena Van Bomela. Gol pogledajte OVDE.

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MOZZART RELAX - PRAVI DOBITNI TIKET IAKO TIP NIJE PROŠAO

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Ajaks je relativno brzo izjednačio, najviše zahvaljujući sirovoj snazi Toluvalasea "Tolua" Arokodarea, snažnog Nigerijca koji će ovu sezonu provesti u Amsterdamu na pozajmici iz Vulverhemptona. Pomalo je delovao nezgrapno Arokodare, ali je uspeo da razgrne protivničke defanzivce i ćušnuo loptu u mrežu Marka Andrea Ter Štegena u 23. minutu. Gol pogledajte OVDE.

Primio je Ajaks gol u najgorem mogućem trenutku, pošto je u 44. minutu Lutsharel Gertruida pogodio posle neočekivanog volej udarca. Po položaju tela igrača Mančester Junajteda činilo se da je retko ko od prisutnih na stadionu i gledalaca pokraj ekrana verovao da će udarac ići u okvir gola, ali se ispostavilo da je taj šut Gertruide bio toliko precizan da Ter Štegen nije mogao da učini ništa. Gol pogledajte OVDE.

Nije Mićel uspeo da otkravi ekipu na poluvrmenu, PSV je sigurno držao vođstvo u nastavku kao da se ne radi o ekipi koja je direktan konkurent za titulu. Nije Ajaks zaslužio da dođe do boda iz neke od retkih polušansi, a onda je kapitulirao još jednom u nadoknadi nakon što je Esmiru Bajraktareviću ostavljen ogroman prostor da se namesti i šutira (gol pogledajte OVDE). Tako je reprezentativac Bosne i Hercegovine postavio konačnih 3:1 za PSV, koji sada ima šest bodova više od Ajaksa, s tim da su Kopljanici odigrali utakmicu manje.

EREDIVIZIJA – 5. KOLO

Petak

Sparta – Zvole 2:2 (1:1)

/Zoneveld 24, Babadi 69 – Sisoko 21, Kostons 80/

Subota

NEC - Fajenord 1:3 (0:0)

/Nejašmić 55 - Zehijel 52, Valente 61, Šaken 64/

Utreht - Go Ahed Igls 1:3 (0:1)

/De Vit 63 - Suraj 18, Tengstet 49, Edvardsen 58/

Ajaks - PSV 1:3 (1:2)

/Arokodare 23 - Pepi 5, Gertruida 45+1, Bajraktarević 90+2/

21.00: (3,00) Vilem Drugi (3,50) Ekscelzior (2,30)

Nedelja

12.15: (3,10) Groningen (3,80) Tvente (2,05)

14.30: (1,65) Telstar (4,00) Kambur (5,10)

14.30: (4,00) Herenven (4,15) AZ Alkmar (1,75)

16.45: (2,10) ADO Den Hag (3,60) Fortuna Sitard (3,35)

***kvote su podložne promenama