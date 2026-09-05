Trajković debitovao porazom na klupi Grafičara

Kao posledica loših rezultata (jedna pobeda, jedan remi i četiri poraza), usledila je promena na klupi Grafičara, Nikola Trajković nasledio je Milana Stegnjajića, međutim, bilo je jasno već od prvog sudijskog zvižduka da se Zebre nisu mnogo osvrtale na rezultate i formu gostiju iz Beograda, pa su ofanzivno krenuli u napad. Pokušao je domaćin da zapreti preko Milana Jevtovića i Ibrahima Adamua, dok su na drugoj strani, ljubičasti sa Senjaka atakovali preko Benjamina Obasija, visokog Nikole Furtule i pokretljivog Mateja Strike.

Angažovnost domaćih napadača dovela je do toga da u prvih 45 minuta lopta neuporedivo više bude u ili oko šesnaesterca Grafičara i iz takve slike na terenu, izrodilo se vođstvo domaćeg tima.

I pre vodećeg gola prekaljeni Milan Jevtović, mogao je da je da nadmudri mladog Veljka Vojvodića, ali ono što nije uspeo tada, kapiten Čačana jeste u jednom od narednih napada. U 24. minutu bio je na pravom mestu i nije mu bilo teško da trzajem glavom loptu pošalje u mrežu.

Mogao je Matej Strika da bude strelac retko efektnog autogola, kada je želeo da doda loptu golmanu Vojvodiću, ali su je posloao u visokom luku i umalo prevario talentovanog čuvara mreže, koji je krajnjim naporom uspeo da interveniše. Koji minut kasnije, ipak, nije mogao da spreči Aleksandra Desančića da ga savlada iz blizine.

Gosti iz Beograda su zahvaljujući prelepom golu kapitena Filipa Vasiljevića uspeli da meč vrate u neizvesnost. Bio je to i neka vrsta selidbe pred gol Filipa Stanića, jer su sada igrači trenera Trajkovića bili ti koji su više napadali, ali je Borac 1926 ipak uspeo sačuva prednost i upiše nove bodove za stabilno prvo mesto na tabeli.

Borac 1926 – Grafičar 2:1 (1:0)

/Jevtović 24, Desančić 57 – Vasiljević 69/

Čačak.

Gradski stadion.

Gledalaca: 600.

Sudija: Nikola Rabrenović (Novi Sad).

BORAC 1926: Stanić, Kolarević, Desančić, Majstorović, Kilibarda (od 62. Spasojević), Jevtić, Nikić (od 79. Janković), Adamu (od 87. Jusuf), Popadić, Vidović, Mijić (od 87. Alempijević).

GRAFIČAR: Vojvodić, Bjelović (od 79. Subotić), Furtula, Strika, Vasiljević, Lazić, Matanović (od 53. Lakićević), Papović (od 53. Nikolić), Roganović, Šarić (od 53. Živanović), Obasi.

MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE – 7. KOLO

Subota

Proleter 023 – Metalac 0:0

Smederevo 1924 – Javor 1:3 (0:2)

/Hadžić 90+2 - Mirosavljev 12, Radonjić 16, 49/

Napredak – Jedinstvo Ub 2:1 (1:0)

/Zuvić 4, Stuparević 77 – Denzel 51/

Borac – Grafičar 2:1 (1:0)

/Jevtović 24, Desančić 57 – Vasiljević 69/

Spartak - OFK Vršac 2:0 (1:0)

/Kiković 39ag, Kovačević 55/

Nedelja

17.00: Dubočica – Bor 1919

20.00: Loznica – Teleoptik

Ponedeljak

18.00: Voždovac – TSC

***Kvote su podložne promenama