Vrisak koji boli: Puče noga, Olimpijakos izgubio jednu od najvećih zvezda; AEK petardom po Arisu (VIDEO)

Posle dva minimalca, protiv Asterasa i Atromitosa (oba puta po 1:0), Olimpijakos je večeras prosuo prve bodove u novom šampionatu Grčke. Volos je u Tesaliji izborio velikih 1:1, što mu je prvi put da ostane neporažen protiv crveno-belih od decembra 2023.

Gubitak bodova ipak nije najgora stvar koja se dogodila pirejskom velikanu. Bilo je ovo zaista košmarno veče za rekordne šampione, pošto je u samoj završnici prvog dela utakmice jedan od najboljih igrča Ajub El Kabi doživeo tešku povredu. Marokanski centarfor izašao je u situaciju jedan na jedan sa golmanom Mariosom Sijabanisom, delovalo je da će lako da završi, međutim 26-godišnji čuvar mreže mu se bacio u noge i u tom padu ga osakatio.