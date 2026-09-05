Vrisak koji boli: Puče noga, Olimpijakos izgubio jednu od najvećih zvezda; AEK petardom po Arisu (VIDEO)
Vreme čitanja: 2min | sub. 05.09.26. | 21:58
Ekipa Marka Nikolića sustigla pirejske crveno-bele na vrhu tabele
Posle dva minimalca, protiv Asterasa i Atromitosa (oba puta po 1:0), Olimpijakos je večeras prosuo prve bodove u novom šampionatu Grčke. Volos je u Tesaliji izborio velikih 1:1, što mu je prvi put da ostane neporažen protiv crveno-belih od decembra 2023.
Gubitak bodova ipak nije najgora stvar koja se dogodila pirejskom velikanu. Bilo je ovo zaista košmarno veče za rekordne šampione, pošto je u samoj završnici prvog dela utakmice jedan od najboljih igrča Ajub El Kabi doživeo tešku povredu. Marokanski centarfor izašao je u situaciju jedan na jedan sa golmanom Mariosom Sijabanisom, delovalo je da će lako da završi, međutim 26-godišnji čuvar mreže mu se bacio u noge i u tom padu ga osakatio.
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Odmah je bilo jasno da se radi o najstrožoj kazni, jer se sve odigralo u šesnaestercu, a po kriku koji će uslediti, prvim kadrovima, odnosno reakciji igrača na terenu - hvatanje za glavu - svi su shvatili da se radi o prelomu noge. Konkretno, stradala je tibia...
Olimpijakos je iz tog penala poveo sa 1:0 (pogodio Portugalac Žoza Silva), izgledalo je da gazi sa maksimalnih tri od tri, no u nastavku Volos je iskoristio očigledan pad u igri gostiju usled šoka (posle teške povrede El Kabija) i došao do remija.
Za konačnih 1:1 pogodio Masimilijano Komba...
Hose Luis Mendilibar nije u ovom susretu računao na dva najveća pojačanja ovog leta i dva najzvučnija imena - Liona Bejlija i Gustava Puertu. Reprezentativac Jamajke nije bio ni među rezervistima.
AEK je iskoristio kiks Olimpijakosa i laganim trijumfom protiv Arisa (4:0) uspeo da se izjednači na tabeli sa najvećim rivalom u borbi za grčki tron. Četa Marka Nikolića u potpunosti je nadigrala goste iz Soluna, koji su u prvih 45 minuta jednom šutirali ka golu protivnika - ali su kako tako bili u igri, makar rezultatski - da bi se u nastavku potpuno raspali.
Barnabas Varga je načeo Aris u 11. minutu na pas Lovra Majera. Mađar je pogodio i za 2:0 (igrao se 62. minut), samo ovoga puta asistenciju je upisao naš Mijat Gaćinović, dok je pitanje pobednika definitivno rešio pogodak Razvana Marina pet minuta kasnije. Opet je 'pakovao' Hrvat Majer...
Nakon što je Vargi poništen het-trik u 70. minutu (zbog ofsajda), Abubakari Kojta je po čtvrti put smestio loptu u mrežu Arisa (75. minut), a u sam smiraj susreta Zini, koji je zamenio Luku Jovića u 68. minutu, stavio je tačku - 5:0.