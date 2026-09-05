Varjačić ima zlata vredan centaršut, a Pavle Ilić dvostruke aršine

Preletela je lopta Jokića kod pogotka odluke, golman Kostić se našao na ničijoj zemlji, svakako su obojica morali bolje da reaguju, ali postavlja se pitanje kako čovek i da ih krivi, kada je Aleksandar Varjačić bukvalno nacrtao let lopte na glavu Vasila Tašovskog . Zlata vredan centaršut ima desni vingbek Mladosti, verovatno najbolji u Mozzart Bet Superligi, što je ove večeri još jednom demonstrirao.

Pravo je čudo da je to jedini gol postignut u prvom poluvremenu, jer je izglednih prilika bilo na obe strane. Najbolju je propustio upravo strelac Tašovski, koji je mogao da se proslavi 12 minuta kasnije, ali je Ivan Kostić izašao kao pobednik iz situacije jedan ja jedan.

Pretili su i gosti, dva puta Šestjuk još na 0:0, mada nije to bila najbolja završnica beloruskog napadača, onda je i Izderić pokušao glavom na centaršut Kovačevića, no Stamenković sjajno brani, pa maltene u istom minutu Spasić iz trka gađa tik pored stative.

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Nedugo zatim, Radnički će ostati sa igračem manje u polju. Da je Abas bio nedopustivo prenervozan (i nije mu prvi put), to svakako, ali da se može diskutovati o oba žuta kartona koja mu je dodelio Pavle Ilić, i to stoji, posebno u kontekstu dešavanja iz prvog kola, kada je Sudijska komisija u zvaničnom izveštaju na sajtu FSS konstatovala da je isti arbitar oštetio Nišlije, i to tako što fudbaleru Železničara iz Pančeva (pri rezultatu 1:1, a Radnički je na kraju izgubio sa 2:1) nije pokazao drugi žuti, odnosno crveni karton. Dvostruki aršini kontroverznog Kragujevčanina i odluka koja teško da će bilo gde zvanično biti osporena, ali dodaje još jednu kap u čašu punu nezadovoljstva na Čairu, jer Radnički definitivno ima najproblematičnije suđenje od početka sezone u čitavoj ligi.