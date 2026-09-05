Varjačić ima zlata vredan centaršut, a Pavle Ilić dvostruke aršine
Vreme čitanja: 8min | sub. 05.09.26. | 21:55
Radnički rano primio gol, pa sat vremena imao igrača manje i u Lučanima doživeo novo rezultatsko razočaranje
Najgori mogući scenario kada gostuješ u Lučanima zadesio je Radnički. Em su Nišlije primile gol u ranoj fazi meča, em nedugo zatim ostale sa igračem manje. A, onda je zaista teško, skoro pa nemoguće ugroziti pobedu Mladosti.
Pobedu koju joj je doneo genijalan centaršut Aleksandra Varjačića iz 12. minuta i dobra reakcija Vasila Tašovskog, koji je postigao već treći gol na poslednje četiri utakmice. Na drugoj strani, koliko god da ih je skupo koštala neopreznost Isaha Abasa, Nišlije su dobile još jedan argument u svom hroničnom nezadovoljstvu tretmanom od strane arbitara od početka ove sezone. Vratila se Mladost na četvrto mesto na tabeli, a Nišlije ostadoše sve čvršćim korenjem vezane za pretposlednju poziciju, uz samo pet bodova i mizerna tri postignuta gola na sedam utakmica.
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Preletela je lopta Jokića kod pogotka odluke, golman Kostić se našao na ničijoj zemlji, svakako su obojica morali bolje da reaguju, ali postavlja se pitanje kako čovek i da ih krivi, kada je Aleksandar Varjačić bukvalno nacrtao let lopte na glavu Vasila Tašovskog. Zlata vredan centaršut ima desni vingbek Mladosti, verovatno najbolji u Mozzart Bet Superligi, što je ove večeri još jednom demonstrirao.
Pravo je čudo da je to jedini gol postignut u prvom poluvremenu, jer je izglednih prilika bilo na obe strane. Najbolju je propustio upravo strelac Tašovski, koji je mogao da se proslavi 12 minuta kasnije, ali je Ivan Kostić izašao kao pobednik iz situacije jedan ja jedan.
Pretili su i gosti, dva puta Šestjuk još na 0:0, mada nije to bila najbolja završnica beloruskog napadača, onda je i Izderić pokušao glavom na centaršut Kovačevića, no Stamenković sjajno brani, pa maltene u istom minutu Spasić iz trka gađa tik pored stative.
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Nedugo zatim, Radnički će ostati sa igračem manje u polju. Da je Abas bio nedopustivo prenervozan (i nije mu prvi put), to svakako, ali da se može diskutovati o oba žuta kartona koja mu je dodelio Pavle Ilić, i to stoji, posebno u kontekstu dešavanja iz prvog kola, kada je Sudijska komisija u zvaničnom izveštaju na sajtu FSS konstatovala da je isti arbitar oštetio Nišlije, i to tako što fudbaleru Železničara iz Pančeva (pri rezultatu 1:1, a Radnički je na kraju izgubio sa 2:1) nije pokazao drugi žuti, odnosno crveni karton. Dvostruki aršini kontroverznog Kragujevčanina i odluka koja teško da će bilo gde zvanično biti osporena, ali dodaje još jednu kap u čašu punu nezadovoljstva na Čairu, jer Radnički definitivno ima najproblematičnije suđenje od početka sezone u čitavoj ligi.
Na kraju, u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena zaista nesvakidašnji detalj: čuvar mreže Nišlija Ivan Kostić zabeležio je dve odbrane - na 30 metara od svog gola! Hrabro je izleteo da preseče kontru i nogom zaustavljao pokušaje Kijevčanina, odnosno Todosijevića, sačuvavši tog momenta nadu svom brojčano inferiornom timu pred nastavak meča.
Ta inferiornost nije se uopšte osećala u igri u nastavku meča, a pomenutu nadu mogli su dodatno da podgreju momci koje je u igru na poluvremenu u igru ubacio Marko Neđić - Dušan Jovanović i Stefan Veličković. Prvi je iz šanse dobre kao penal, na centaršut Krajišnika, gađao pored gola u 53. minutu, a šest minuta kasnije njih dvojica su organizovala sjajnu akciju i obojica šutirala iz blizine, ali je Saša Stamenković dva puta intervenisao onako kako samo on to ume. Bilo je ovo nadmetanje dvvojice izuzetnih golmana, pošto je i Kostić nastavio tamo gde je stao u prvom poluvremenu. Kako je vreme odmicalo, gosti su ostajali bez daha, a Mladost preko Ćirića u nekoliko navrata propustila priliku da mnogo pre poslednjeg sudijskog zvižduka otkloni dileme i overi pobedu.
MOZZART BET SUPERLIGA, OSMO KOLO
MLADOST - RADNIČKI NIŠ 1:0 (1:0)
/Tašovski 12/
Lučani. SRC Mr Radoš Milovanović.
Sudija: Pavle Ilić (Kragujevac).
Žuti kartoni: Žunić, Joksimović (Mladost), Kovačević, Abas, Jovanović (Radnički).
Crveni karton: Isah Abas (Radnički) u 37. minutu.
MLADOST (5-4-1): Stamenković 7 - Varjačić 7, Andrić 7, Ćirković 7, Joksimović 6,5 (od 46. Jovanović 6,5), Cvetković 6 - Žunić 6 (od 65. Marković 6), Kijevčanin 6, Tašovski 7 (od 90+3. Radić), Todosijević 6 (od 65. Ćirić 6,5) - Džon Meri 6 (od 65. Bojić 6).
RADNIČKI (4-2-3-1): Kostić 7 - Petrović 6 (od 46. Jovanović 6), Vitas 6 (od 90+3. Rošević), Jokić 5,5, Kovačević 6 - Krajišnik 6 (od 65. Mustafa 5,5), Milosavljević 5,5 (od 90+3. Mijailović) - Spasić 6, Izderić 6, Abas 5 - Šestjuk 5,5 (od 46. Veličković 6).
Igrač utakmice: Aleksandar Varjačić (Mladost) 7.
MOZZART BET SUPERLIGA, 8. kolo:
Petak
Novi Pazar - Železničar 2:0 (0:0)
/Gadio 53, Dikson 86/
Subota
Radnik - Čukarički 3:1 (3:0)
/Novaković 8, Bogdanović 23 pen, 35 - Docić 51/
Mačva - Radnički Kragujevac 0:0
Mladost - Radnički Niš 1:0 (1:0)
/Tašovski 12/
19.00: (1,38) Crvena zvezda (5,50) Partizan (7,25)
21.00: (1,15) Vojvodina (7,75) Zemun (19,0)
Ponedeljak
20.00: (2,30) OFK Beograd Mozzart Bet (3,40) IMT (3,10)
***Kvote su podložne promenama