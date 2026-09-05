Vlahović posle derbija: Kokču mi asistirao kao Mesi, za Italijana bih uradio sve

Dodao je i da navijači tek mogu da očekuju njegove najbolje partije, jer se još vraća u pun ritam. "Ne brojim golove koje sam postigao, najvažnije je da pobeđujemo. Ako ćemo nešto veliko da osvojimo ove sezone, uradićemo to zajedno. Naporno treniram i dajem sve od sebe, ali trenutno sam na nekih 50 do 60 odsto. Nisam mnogo igrao u poslednje vreme i primarni cilj mi je da dostignem vrhunsku formu i pružim maksimum za ekipu."

Uprkos tome što je izrastao u junaka utakmice, Vlahović nije stavljao svoj učinak u prvi plan. "Fokusiran sam isključivo na tim. Dzaba što sam danas postigao gol - da nismo pobedili, moj pogodak ne bi imao nikakav značaj. Uvek ću se truditi da dam sto odsto na terenu. Hvala našim sjajnim navijačima na podršci, jedva čekam da ih ponovo vidim sledeće nedelje" , poručio je Vlahović posle utakmice.

Poseban deo izjave Vlahović je posvetio šefu stručnog štaba Vinćencu Italijanu, sa kojim je imao izuzetnu saradnju i tokom zajedničkih dana u Fjorentini.

"Sve što radimo na treninzima vidi se na terenu, sve dobre stvari izlaze na videlo. Veliko hvala Italijanu, spreman sam da uradim sve za njega na terenu. Prava je sreća što ponovo radim sa njim, imamo trenera svetske klase. Od prvog dana kada sam došao ovde svi su me prihvatili izuzetno srdačno i na tome sam im neizmerno zahvalan."

Pored trenera, hvalospeve je dobio i vezista Orkun Kokču, koji mu je bio nesebični asistent kod odlučujućeg pogotka.

"Nema potrebe ni trošiti reči – Orkun Kökčü je svetska zvezda i zahvaljujući njemu sam postigao već četiri gola. Danas mi je podelio asistenciju u stilu Mesija. Presrećan sam što imam priliku da igram sa njim u timu."

Na kraju, srpski napadač spustio je loptu na zemlju i pozvao na kontinuitet u nastavku prvenstva:

"Dobro nam ide za sada, ali ako želimo da budemo ravnopravni konkurenti za trofeje tokom čitave sezone, moramo da nastavimo u ovom ritmu", zaključio je Vlahović.



