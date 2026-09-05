Talija se nasmejala Buhti i Radničkom u Nišu, pa im okrenula leđa u Šapcu
Vreme čitanja: 7min | sub. 05.09.26. | 22:02
Kragujevčani se ispromašivali na stadionu Mačve – 0:0
Prošle nedelje David Buhta je na debiju za Radnički iz Kragujevca postigao gol u poslednjem minutu i spasao svoj novi tim poraza u Nišu. Ali, kako se Talija nasmejala pre sedam dana Čehu i njegovim saigračima sa Čika Dače, tako im je večeras u Šapcu okrenula leđa.
Ponovo je Buhta bio u centru pažnje samo što je zakoračio na teren, odmah se našao u stoodstotnoj šansi, ali ovog puta je pogodio stativu. Ispromašivali su se i njegovi saigrači, tako da iako je bio dosta bolji tim, Radnički iz Šapca iz duela sa Mačvom nosi samo bod – 0:0.
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Trend dobrih rezultata za Kragujevčane se nastavlja: ovo im je peti uzastopni meč bez poraza. S druge strane, Mačva je vezala treću utakmicu na kojoj je osvojila makar bod, tako da u gradu kraj Save ne mogu da budu nezadovoljni, pogotovo što su večeras nadigrani. Statistika je posle meča govorila da je Radnički imao duplo više udaraca na gol (16:8), a pogotovo opsnih situacija, koje su mogle da se završe pogotkom.
Kako je izgledalo prvo poluvreme dovoljno govori statistika, da je Mačva imala jedan šut na gol, dok je Radnički probao osam puta da ugrozi gol domaćina.
Kragujevčani su izašli na teren sa idejom da preuzmu u potpunosti kontrolu nad utakmicom, da nametnu tempo koji njima odgovara, da sabiju Šapčane na njihovu polovinu. Da ne dozvole domaćina da se razmašu na svom terenu, pred svojim navijačima. I u velikoj meri su u tome uspeli. Jedino što im je nedostajalo je da postignu gol.
Nisu imali preveliki problem gosti da dođu nadomak šesnaesterca, međutim, završni pas je izdavao Kragujevčane. Čak su najbolju priliku za gol stvorili tako što je Hilu ukrao loptu Vidakovu na 30 metara od gola Mačve, ušao u šesnaesterac i pogodio spoljni deo mreže.
Drugo poluvreme je bilo daleko bolje, sadržajnije. Sremčević je imao dve šanse, a kod druge nije pogodio sa tri metra! Buhta je uzdrmao stativu u 56. minutu, a kod udarca Nikčevića deset minuta pre kraja domaći su uspeli nekako da se odbrane i da izbace loptu u korner.
Imala je i Mačva dobru priliku preko Rakića, pa „bombu“ Pejovića, koju je odbranio Lijeskić u finišu meča. Ali, sve kada se sabere, Kragujevčani imaju mnogo više razloga da bude nezadovoljni ishodom.
MAČVA – RADNIČKI KRAGUJEVAC 0:0
Stadion: Mačve
Sudija: Marko Delibašić
MAČVA (4-2-3-1): Jovanović 7 – Lainović 6, Ristivojević 6,5, Sladojević 6,5, Stevanović 6 (od 85. Ilić -) – Tojčić 6 (od 71. Terzić -), Vraštanović 6 – Ergelaš (od 27. Rakić 5,5), Đorđić 5,5, Pejović 5,5 – Vidakov 5,5 (od 85. Delibašić -).
RADNIČKI KRAGUJEVAC (4-2-3-1): Lijeskić 6,5 – Nikčević 6, Marjanović 6,5, Hilu 6,5 (od 86. Tomić -), Babić 6,5 – Alić 6 (od 76. Sise -), Ristić 6 (od 87. Marušić -) – Kuzmanović 5,5 (od 55. Buhta 6), Glavčić 6, Živković 5,5 (od 55. Ba 6) – Sremčević 6.
Igrač utakmice: Vukašin Jovanović (Mačva) 7.
MOZZART BET SUPERLIGA, 8. kolo:
Petak
Novi Pazar - Železničar 2:0 (0:0)
/Gadio 53, Dikson 86/
Subota
Radnik - Čukarički 3:1 (3:0)
/Novaković 8, Bogdanović 23 pen, 35 - Docić 51/
Mačva - Radnički Kragujevac 0:0
Mladost - Radnički Niš 1:0 (1:0)
/Tašovski 12/
19.00: (1,38) Crvena zvezda (5,50) Partizan (7,25)
21.00: (1,15) Vojvodina (7,75) Zemun (19,0)
Ponedeljak
20.00: (2,30) OFK Beograd Mozzart Bet (3,40) IMT (3,10)
***Kvote su podložne promenama