Talija se nasmejala Buhti i Radničkom u Nišu, pa im okrenula leđa u Šapcu

Trend dobrih rezultata za Kragujevčane se nastavlja: ovo im je peti uzastopni meč bez poraza. S druge strane, Mačva je vezala treću utakmicu na kojoj je osvojila makar bod, tako da u gradu kraj Save ne mogu da budu nezadovoljni, pogotovo što su večeras nadigrani. Statistika je posle meča govorila da je Radnički imao duplo više udaraca na gol (16:8), a pogotovo opsnih situacija, koje su mogle da se završe pogotkom.

Kako je izgledalo prvo poluvreme dovoljno govori statistika, da je Mačva imala jedan šut na gol, dok je Radnički probao osam puta da ugrozi gol domaćina.

Kragujevčani su izašli na teren sa idejom da preuzmu u potpunosti kontrolu nad utakmicom, da nametnu tempo koji njima odgovara, da sabiju Šapčane na njihovu polovinu. Da ne dozvole domaćina da se razmašu na svom terenu, pred svojim navijačima. I u velikoj meri su u tome uspeli. Jedino što im je nedostajalo je da postignu gol.

Nisu imali preveliki problem gosti da dođu nadomak šesnaesterca, međutim, završni pas je izdavao Kragujevčane. Čak su najbolju priliku za gol stvorili tako što je Hilu ukrao loptu Vidakovu na 30 metara od gola Mačve, ušao u šesnaesterac i pogodio spoljni deo mreže.

Drugo poluvreme je bilo daleko bolje, sadržajnije. Sremčević je imao dve šanse, a kod druge nije pogodio sa tri metra! Buhta je uzdrmao stativu u 56. minutu, a kod udarca Nikčevića deset minuta pre kraja domaći su uspeli nekako da se odbrane i da izbace loptu u korner.