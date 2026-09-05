Kiša prijala Golubovima - posle tri vezana remija Spartak konačno došao do pobede

Da neće biti dosadan meč na neki način smo dobili najavu sa nebesa, pošto je tokom prve polovine prvog poluvremena padala jaka kiša. Vlažan teren je ubrzao igru, a to osveženje najviše je prijalo Brazilcu Encu Oliveiri.

Preko njega su Golubovi bili najopasniji u uvodnoj fazi meča. On je u 5. minutu i uputio prvi šut u okvir gola gostiju, pošto se driblingom ulevo izborio za dobru poziciju. Njegov udarac je međutim uspeo da odbrani Luka Lazin.

U toj uvodnoj fazi, u 11. minutu, videli smo jedan zanimljiv detalj prilikom odbrane prekida Spartaka. Vrščani su imali slobodan udarac sa oko 40-ak metara od gola, a tim koji treniraju Savo Pavićević i Đorđe Tutorić je kao po komandi istrčao napred i napravio veliku ofsajd zamku.

Očigledno da se nešto dobro radilo u Subotici na prekidima. Jer, u 16. minutu je Miloš Kosanović umalo postigao pogodak iz slobodnog udarca sa tridesetak metara. Šutirao je direktno, iako su svi očekivali slobodan udarac, ali Lazin je bio oprezan i izbacio je loptu u korner.

Ipak, u 38. minutu golmanu OFK Vršca nije bilo spasa. I to ne zbog nekog od igrača Spartaka, već zbog sopstvenog saigrača Danka Kikovića. Mulato je prihvatio loptu na dvadesetak metara od Lazinovog gola i štuštio se ka njemu. Uspeo je da pobegne Stefanu Nikoliću i da šutira, a Lazin je odbranio udarac i odbio loptu u polje. Kiković, iako je bio sam i dovoljno udaljen od gola, loše je reagovao i lopta se od njegove noge odbila u mrežu.

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Da nesreća ne ide sama videli smo tri minuta kasnije. Posle jednog naizgled bezazlenog duela sa Anđelkom Pavlovićem, Stefan Radojičić je nezgodno pao i povredio se. Nije više mogao da se osloni na nogu, pa je morao da izađe iz igre.

U drugom poluvremenu je OFK Vršac probao da preuzme inicijativu, zapretio je Dimitriju Miniću posle snažnog šuta Dragana Bojata sa distance, ali golman Spartaka je bio oprezan. Međutim, sve se za izabranike Darka Rakočevića srušilo u samo tri minuta. Od 55. do 58.

U 55. je Aleksa Trajković uspeo da probije po desnom krilu pored Nemanje Žunića i da asistira, a iskusni vezista Aleksandar Kovačević se našao na pravom mestu u petercu i pogodio za 2:0. Ako su gosti i posle tog gola verovali u preokret, posle događaja iz 58. minuta su se verovatno svi predali.

Bila je to možda i diskutabilna situacija. Uroš Čejić se jeste našao iza Pavlovića, koji je bio u skoku. Da li je povukao fudbalera Spartaka nije se videlo na snimku, ali sudija Lazar Pršić nije imao dilemu. Pokazao mu je drugi žuti karton i put ka svlačinici.

Kasnije je tempo malo opao. Delovalo je da je Enco bio najraspoloženiji da dotuče rivala, ali Luka Lazin to nije želeo da mu dopusti i dobrim intervencijama je sačuvao 0:2.

Spartak je tako posle tri uzastopna remija došao do pobede i ispratio direktne konkurente u borbi za plej-of, Javor i Napredak. S druge strane, OFK Vršcu je ovo bio drugi uzastopni poraz.

SPARTAK – OFK VRŠAC 2:0 (1:0)

/Kiković 39ag, Kovačević 55/

Stadion: Gradski (Subotica)

Sudija: Lazar Pršić

Žuti kartoni: Kuveljić, Kosanović, Enco (Spartak), Čejić, Pivaš (OFK Vršac)

Crveni karton: Uroš Čejić (OFK Vršac)

SPARTAK: Minić, Kosanović, Mulato (od 61. Čović), Trajković (od 80. Petrović), Subotić, Kovačević (od 61. Vasilić), Kuveljić (od 80. Ebuka), Desnica, Motika, Enco, Pavlović

OFK VRŠAC: Lazin, Bojat, Nikolić, Glavinić, Kiković (od 71. Atem), Milivojević (od 61. Gojkov), Čejić, Janjić, Serdar (od 71. Bašić), Radojičić (od 42. Žunić), Pivaš (od 61. Petronijević)

MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE – 7. KOLO

Subota

Proleter 023 – Metalac 0:0

Smederevo 1924 – Javor 1:3 (0:2)

/Hadžić 90+2 - Mirosavljev 12, Radonjić 16, 49/

Napredak – Jedinstvo Ub 2:1 (1:0)

/Zuvić 4, Stuparević 77 – Denzel 51/

Borac – Grafičar 2:1 (1:0)

/Jevtović 24, Desančić 57 – Vasiljević 69/

Spartak - OFK Vršac 2:0 (1:0)

/Kiković 39ag, Kovačević 55/

Nedelja

17.00: Dubočica – Bor 1919

20.00: Loznica – Teleoptik

Ponedeljak

18.00: Voždovac – TSC

***Kvote su podložne promenama