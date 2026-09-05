Roma će napasti Skudeto! Na gol Atalante ispaljeno 39 hitaca, a do 89. minuta bilo 0:1

Šta se ovo dešava u Rimu, kakav je ovo tim stvorio Đan Pjero Gasperini?! Delovalo je da će Roma u neverovatnoj reviji promašaja i čudesnih intervencija Marka Karnesekija ostati praznih ruku protiv Atalante. Do 89. minuta su gosti iz Bergama vodili sa 1:0, ali je onda usledio čudesan preokret. Ermoso je glavom na centaršut Soulea izjednačio na 1:1, a onda je sam Argentinac u trećem minutu nadoknade izazvao erupciju oduševljenja punih tribina Olimpika – 2:1 (0:0).

Roma je uputila 39 udaraca ka golu gostiju, Karneseki je imao čak osam uspešnih intervencija, od kojih je nekoliko bilo bravurozno, ali je na kraju i odličnom čuvaru mreže popustila koncentracija. Mauricio Sari nije uspeo da pronađe način da zaustavi nalete kluba iz Večnog grada, koji su u nadoknadi utakmice postali neizdrživi za goste.