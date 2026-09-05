Roma će napasti Skudeto! Na gol Atalante ispaljeno 39 hitaca, a do 89. minuta bilo 0:1
Vreme čitanja: 7min | sub. 05.09.26. | 22:46
Vučica u završnici meča preokrenula meč sa Atalantom – 2:1
Šta se ovo dešava u Rimu, kakav je ovo tim stvorio Đan Pjero Gasperini?! Delovalo je da će Roma u neverovatnoj reviji promašaja i čudesnih intervencija Marka Karnesekija ostati praznih ruku protiv Atalante. Do 89. minuta su gosti iz Bergama vodili sa 1:0, ali je onda usledio čudesan preokret. Ermoso je glavom na centaršut Soulea izjednačio na 1:1, a onda je sam Argentinac u trećem minutu nadoknade izazvao erupciju oduševljenja punih tribina Olimpika – 2:1 (0:0).
Roma je uputila 39 udaraca ka golu gostiju, Karneseki je imao čak osam uspešnih intervencija, od kojih je nekoliko bilo bravurozno, ali je na kraju i odličnom čuvaru mreže popustila koncentracija. Mauricio Sari nije uspeo da pronađe način da zaustavi nalete kluba iz Večnog grada, koji su u nadoknadi utakmice postali neizdrživi za goste.
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Roma je na pravi način odgovorila na današnji preokret Intera protiv Napolija i na neki način pokazala da je spremna da ove sezone napadne Skudeto.
Romini igrači su večeras pokazali da mogu da reaguju na težak trenutak posle primljenog gola, ali i da pronađu rešenje u napadu onda kada Donjel Malen nema svoje golgetersko veče. Naravno, ima mnogo toga i do trenera. Gasperini je menjao, dodavao gas, bodrio igrače, zajedno sa njima tražio pukotinu, dok je Sari uporno nešto pisao na klupi za rezervne igrače, a nije stao ni u trenucima kada je njegova ekipa primala golove koji su je koštali poraza.
Ipak, da nije sve tako sjajno u igri Vučice pokazao je i primljeni pogodak u 52. minutu. Tada su svi defanzivci domaćina, uključujući i vezne igrače, napravili seriju propusta pred svojim golom. Ermoso nije uspeo da stigne De Ketelarea, Endika nije uspeo da izbije loptu, Manćiniju je umakao Samardžić, a onda je na loptu naleteo Anderson i eksplozivnim udarcem matirao Svilara.
Lazar Samardžić je bio starter i na terenu je proveo 66. minuta, kada ga je zamenio Mario Pašalić, dok je Nikola Krstović ušao na poluvremenu umesto nedovoljno konkretnog Đanluke Skamake. Ipak, Gasperini je bolje tempirao svoje izmene, uvodivši prvo Molinu i Soulea, koji su energetski preporodili desnu stranu domaćina, a potom su ušli Gilardi i Kastro. Prvi da promeni fizionomiju odbrane, a drugi da pojača pritisak na odbranu Atalante. Priliku da debituje dobio je i Leonardo Balerdi.
Ekipa Đan Pjera Gasperinija nije mogla da zamisli bolju uvertiru pred start sezone i okršaj sa Fenerbahčeom u Istanbulu narednog četvrtka (18.45). Tim Ismaila Kartala taj meč čeka poljuljanog samopouzdanja zahvaljujući Dušanu Vlahoviću, koji je doneo pobedu Bešiktašu u gradskom derbiju.
SERIJA A – 3. KOLO
Petak
Đenova - Komo - 1:4 (1:3)
/Osmajić 19 - Baturina 25, Diao 30, 78, Pas 40/
Subota
Fjorentina - Torino 1:2 (0:0)
/Pelegrino 47 - Mandragora 73, Adams 82/
Inter - Napoli 3:2 (0:0)
/Martinez 56, 90+1, Tiram 82 - Politano 50, Hejlund 53/
Roma - Atalanta 2:1 (0:0)
/Ermoso 89, Soule 90+3 - Ederson 47/
Nedelja
15.00: (2,55) Parma (3,15) Monca (2,95)
15.00: (2,70) Frozinone (3,35) Venecija (2,60)
18.00: (2,05) Bolonja (3,40) Sasuolo (3,70)
20.45: (2,15) Juventus (3,45) Milan (3,70)
Ponedeljak
18.00: (2,00) Kaljari (3,35) Leče (4,00)
20.45: (2,95) Udineze (3,15) Lacio (2,55)
***kvote su podložne promenama