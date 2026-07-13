PSŽ gleda ka Italiji zbog golmana, konkurenti Aston Vila i Lids

Suzuki je krajem prošle godine imao problem sa povredom ruke, što je uticalo na smanjenu minutažu, ali je uspeo da pomogne Parmi da izbori opstanak u Seriji A. Branio je u 20 utakmica, a u pet bio nesavladan. Ukupno za italijanski klub ima 59 nastupa, 83 primljena gola i 13 mečeva u kojima je sačuvao mrežu. Doveden je pre dve godine iz Sint Trojdena za nešto preko 8.000.000 evra, ali je u međuvremenu njegova cena značajno porasla.

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Bio je i standardan na golu japanske reprezentacije tokom aktuelnog Mundijala. U pobedi nad Tunisom (4:0), remijima sa Holandijom (2:2) i Švedskom (1:1) i porazu od Brazila (1:2).

PSŽ je ovog leta već doveo golmana iz Italije, Alesandra Longonija (18) iz mlađih kategorija Milana, bez obeštećenja kao svojevremeno Donarumu, ali je to potez za budućnost. Suzuki bi odmah dobio šansu i nastupao sa velikim očekivanjima.

Safonov i Ševalije su prošle sezone kod Luisa Enrikea i njegovog trenera za golmane, Borhe Bueda, imali jednako poverenje. Rus je sakupio 2.490 minuta, a Francuz 2.340. Arsenal je u finalu Lige šampiona savladan boljim izvođenjem penala, mada Safonov nije zaustavio nijedan šut igrača londonskog kluba, već su Ebereči Eze i Gabrijel Mageljaeš šutirali pored i preko gola.