PREDLOZZI I TIPOVANJA (utorak): Žuti zid blokira Žutu podmornicu
Vreme čitanja: 1min | uto. 08.09.26. | 11:56
Pročitajte nekoliko predloga za 8. septembar...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
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Žuta podmornica prolazi kroz period privikavanja na novog trenera Injiga Pereza, kao i on na veći klub od Rajo Valjekana, iz kojeg je došao u Viljareal. Dortmund je u LŠ prilično siguran pred svojim Žutim zidom, a kako su gosti vezali dva remija i dva poraza kec je prvi izbor.
Konačan ishod
Mančester Siti je ovog leta na pojačanja potrošio više od pola milijarde evra, što ga je dovelo na vrh tabele evropskih kupoholičara u minulom prelaznom roku. Enco Mareska već na startu LŠ mora da opravda ulaganja, pa iako je Porto u odličnoj formi gađajte efikasnu dvojku.
Konačan ishod
Ovo je prvi duel Reala i Intera od decembra 2021, kada je Kraljevski klub kao domaćin trijumfovao sa 2:0 (tri meseca ranije slavio je i u Milanu). Šampion Italije odigrao je u subotu iscrpljujuću utakmicu sa Napolijem, dok je rival kiksirao protiv Betisa. Ipak, gađajte keca.
Konačan ishod
Osvajač LE još se uhodava posle odlazaka moćnog kvarteta u sastavu Emilijano Martinez, Juri Tilemans, Morgan Rodžers i Oli Votkins. U tome je šansa belgijskog prvaka da startuje povoljnim ishodom, ali Aston Vilu nipošto ne treba otpisivati, zbog čega je GG3+ najbolja opcija.
Oba tima daju gol
Jeste da Betis ima veći UEFA koeficijent od Lila i pun je samopouzdanja zbog pobede nad Realom, ali ovo mu je prva utakmica u najjačem takmičenju posle više od dve decenije. Doge su neuporedivo iskusnije, što poseban značaj ima u uvodnim kolima i kec ima prevagu, možda uz GG.
Konačan ishod
Iznenađenja u engleskom Liga kupu nisu retka, pa iako je Njukasl u prednosti navijači Milvola, koji je solidno startovao imaju čemu da se nadaju. Lavovi su bili vrlo efikasni pre tri dana protiv Boltona (4:0), a umeju i da se naprimaju golova, zbog čega vredi probati sa GG3+.
Oba tima daju gol
Votford je sezonu počeo pobedama protiv Kroulija u Liga kupu (1:0) i Sautemptona u prvenstvu (2:1), ali je potom naređao loše rezultate u oba takmičenja. Međutim, ovo je utakmica u kojoj domaćima pripada uloga favorita jer je Preston do subote bio u katastrofalnoj seriji.
Konačan ishod
Više je razloga zbog kojih bi trebalo da budete oprezni sa ovom utakmicom. Jedan od njih je taj da je uzdrmani NEC obe prvenstvene pobede ostvario na strani, dok pred svojim navijačima nije osvojio ni bod. Tome treba dodati i to da i rival kao gost ima maksimalan učinak.
Konačan ishod