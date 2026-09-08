Izraelci oduševljeni Ovusuom: Nije zamena za Loizua, biće velika zvezda

Ono što znamo, Ovusu je ostavio odličan prvi utisak na Izraelce. U ponedeljak je ponovo bio strelac u dresu Hapoela, u pobedi nad Hapoel Ramat Ganom (4:0) postigao je drugi pogodak na meču. Bila je to Ovusuu druga uzastopna utakmica na kojoj je dao gol, pošto je prethodno četiri dana ranije zatresao mrežu Beitara iz Jerusalima (3:0).

21.00: (1,60) Real Madrid (4,40) Inter (5,00)

Te dve utakmice ujedno su bile i jedine prvenstvene od dolaska u Tel Aviv na kojima je 20-godišnjak bio starter. Zanimljivo, trener Eljaniv Barda ga nije koristio kao desno krilo, gde smo ga najčešće gledali u Zvezdi i prethodno u Radniku iz Surdulice, već kao polušpica. Desno krilo je igrao prethodno u baražu za Ligu konferencije protiv Atalante, a i u tom dvomeču je ostavio dobar utisak iako je tim iz Bergama na kraju prošao dalje sa ukupnih 1:0.

“Nije mu trebalo puno vremena da pokaže kvalitet na treningu. Nema sumnje da će da postane zvezda”, kazao je ushićeni Barda posle nove prvenstvene pobede.

Iz reči 44-godišnjeg trenera može se naslutiti da mu se Ovusu požalio na tretman u Beogradu, možda i na tadašnjeg trenera crveno-belih Dejana Stankovića koji je više verovao Loizuu, Osmanu Bukariju, a tokom prolećne polusezone je umeo čak da pomeri i napadača Bruna Duartea na mesto desnog krila. Barda je javno poručio da će da stane maksimalno uz Ovusua i kada on ne bude u dobroj formi, jer želi da mu pomogne da se razvije u lidera ekipe.

“I pre nego što je došao, kroz razgovore sa njim sam video da stiže u prilično dobroj formi. Očekivao sam dosta od njega, znam da može i još mnogo više. Guraću ga i neću odustati od njega ni u jednom trenutku. Imali smo situaciju da se Stav Torijel povredio, pa smo morali malo ranije da ga ubacimo u startnu postavu nego što smo planirali, ali to mu je samo pomoglo da se još brže aklimatizuje”.

Daglas Ovusu u dresu Hapoela (©YouTube)

I dok je trenutno u Tel Avivu ozbiljna euforija oko Ovusua, u Beogradu doskorašnja najveća zvezda Hapoela baš i ne prolazi kroz najsrećniji period. Ni dolazak Alberta Rijere zasad nije pomogao Loizuu da pronađe ulogu u timu, pa se gotovo niko od zvezdaša ni ne pita zašto je 23-godišnji Kipranin presedeo ceo večiti derbi.

Loizu, koji je zvanično plaćen 3.500.000 evra (Izraelci su vratili 2.200.000 zbog Ovusua), odigrao je osam takmičarskih utakmica i takođe je dao dva gola. Po jedan u revanšu 2. kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Larna (5:0), te protiv Čukaričkog (4:0) u Mozzart Bet Superligi. Oba puta za 3:0, dakle ne samo da protivnici nisu bili preterano jaki, već ni ti golovi nisu bili odlučujući.

Uprkos tome što je zatresao mrežu Brđana, Rijera ga je na narednoj utakmici sa Zemunom (2:0) sklonio iz startne postave i uveo ga je u igru tek u poslednjih 25 minuta.

Interesantno, Barda je naglasio da Ovusu nije doveden da bi menjao Loizua i insistira na tome da navijači Hapoela ne gledaju na njega kroz tu prizmu.

“Ovusu i Loizu su dva veoma različita tipa fudbalera, koji su kod nas došli u drugačijim fazama u karijeri. Ovusu je igrač sa veoma visokim potencijalom”, poručio je Barda.

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