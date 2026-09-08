I Bode u konkurenciji za klub godine! Može li pored PSŽ-a, Arsenala, Bajerna i Flamenga?
Vreme čitanja: 2min | uto. 08.09.26. | 12:27
Skraćen spisak kandidata na pet imena
Evopski i južnoamerički prvak, šampioni Engleske, Nemačke, Francuske, Brazila i - Bode Glimt. Maleni klub iz Norveške našao se u najužoj konkurenciji za zvanje najboljeg u 2026. godini. Rivali su mu Pari Sen Žermen, Arsenal, Bajern Minhen i Flamengo.
Organizatori prestižne nagrade, L'Ekip i Frans Fudbal, objavili su danas skraćenu listu kandidata, a ime pobednika saznaćemo 26. oktobra na tradicionalnoj svečanosti, koja će ovaoga puta biti održana u Londonu. Razlog je jubilarno 70. izdanje, a prvo je održano u engleskoj prestonici.
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Teško je poverovati da će Bode uspeti da se probije u ovako žestokoj konkurenciji, ali je lepo videti ga u probranom društvu. Zaslužio je tim Kjetila Knutsena za fantastičnu seriju koju je imao prošle sezone u Ligi šampiona, kada je redom pobeđivao Mančester Siti, Atletiko Madrid i Inter (dvaput). Pre tog niza bio je i remi sa Borusijom Dortmund, a bajkovit period završen je protiv Sportinga iz Lisabona u osmini finala. I to dosta bolno, pošto je Bode na revanš u Lisabonu doputovao sa 3:0. Ipak, Lavovi su ih progutali, izborili produžetke i onda sa još dva gola dokrajčili.
Za razliku od ostalih u konkurenciji, Bode nije bio ni šampion svoje države. Titula je završila u rukama Vikinga, dok su žuto-crni osvojili utešni kup.
Kao osvajač Lige šampiona, pritom i Lige 1, Pari Sen Žermen ima velike šanse da drugi put uzastopno dobije nagradu. Flamengo je takođe osvojio nacionalnu i kontinentalnu krunu, a i trenutno je vodeći na tabeli brazilskog prvenstva. Arsenal je konačno ponovo stigao do titule u Premijer ligi, Bajern je još jednom dominirao u Nemačkoj...
Kome biste vi dali glas?