I Bode u konkurenciji za klub godine! Može li pored PSŽ-a, Arsenala, Bajerna i Flamenga?

Teško je poverovati da će Bode uspeti da se probije u ovako žestokoj konkurenciji, ali je lepo videti ga u probranom društvu. Zaslužio je tim Kjetila Knutsena za fantastičnu seriju koju je imao prošle sezone u Ligi šampiona, kada je redom pobeđivao Mančester Siti, Atletiko Madrid i Inter (dvaput). Pre tog niza bio je i remi sa Borusijom Dortmund, a bajkovit period završen je protiv Sportinga iz Lisabona u osmini finala. I to dosta bolno, pošto je Bode na revanš u Lisabonu doputovao sa 3:0. Ipak, Lavovi su ih progutali, izborili produžetke i onda sa još dva gola dokrajčili.

Za razliku od ostalih u konkurenciji, Bode nije bio ni šampion svoje države. Titula je završila u rukama Vikinga, dok su žuto-crni osvojili utešni kup.

Kao osvajač Lige šampiona, pritom i Lige 1, Pari Sen Žermen ima velike šanse da drugi put uzastopno dobije nagradu. Flamengo je takođe osvojio nacionalnu i kontinentalnu krunu, a i trenutno je vodeći na tabeli brazilskog prvenstva. Arsenal je konačno ponovo stigao do titule u Premijer ligi, Bajern je još jednom dominirao u Nemačkoj...

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