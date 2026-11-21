Utakmica na Grbavici daje dovoljno razloga da fudbalska subota u Bosni i Hercegovini dobije svoju centralnu utakmicu. Željezničar dočekuje Borac (16.00) u duelu klubova koji u ovaj susret ulaze sa potpuno različitih pozicija, ali sa podjednako velikim imperativom osvajanja bodova.

Domaćin traži reakciju, povratak samopouzdanja i dokaz da kriza rezultata nije prerasla u ozbiljniji problem. S druge strane, Borac dolazi u Sarajevo sa jasnom namerom – da nastavi trku sa Zrinjskim i pokaže da evropski izazovi nisu poremetili domaće ambicije. Na prvi pogled, tabela favorizuje goste. I ne samo tabela. Forma, efikasnost i rezultati u prethodnim međusobnim susretima takođe su na strani Banjalučana. Ipak, Grbavica je mesto na kojem se često ne igra samo protiv protivnika već i protiv atmosfere, pritiska i velikih očekivanja.

16.00: (6,25) Željezničar (4,10) Borac Banjaluka (1,47)

Posle 13 odigranih kola, odnosno 12 za Borac, stanje na vrhu prilično je jasno. Zrinjski je lider sa 34 boda, Borac ima 31, ali i utakmicu manje. Iza vodećeg dvojca nalazi se Sarajevo sa 20 bodova, dok Široki Brijeg ima 17, BSK 16, a Željezničar 13. Razlika između drugoplasiranog Borca i šestoplasiranog Željezničara iznosi čak 18 bodova.

To dovoljno govori o dosadašnjem učinku dva kluba, ali i o tome koliko različite ciljeve trenutno imaju. Za Borac je šampionska trka apsolutni prioritet u domaćem prvenstvu. Ekipa iz Banjaluke ne želi da dozvoli Zrinjskom da se odvoji na vrhu, a svaki eventualni kiks mogao bi skupo da je košta u sezoni u kojoj se očekuje borba za najviši plasman. Željezničar, sa druge strane, mora da pronađe način da se vrati u život. Šesto mesto nije pozicija koja zadovoljava ambicije kluba sa Grbavice, posebno ako se ima u vidu tradicija, veličina navijačke baze i očekivanja koja prate svaki izlazak na teren.

Sezona za Željezničar nije krenula onako kako su navijači priželjkivali. Trinaest utakmica donelo je tri pobede, četiri remija i šest poraza, uz gol-razliku 13:21. Posebno zabrinjava poslednji period. Plavi su bez prvenstvene pobede već sedam utakmica, a u poslednja tri kola poraženi su od Sarajeva (0:2), Zrinjskog (0:4) i Širokog Brijega (1:2). Poraz od najvećeg rivala uvek boli više od ostalih, ali je ubedljiv neuspeh protiv Zrinjskog dodatno ogolio probleme u igri.

Ni gostovanje u Širokom Brijegu nije donelo željeni preokret. Jedan postignut gol nije bio dovoljan da se izbegne novi poraz. Ipak, postoji i jedna činjenica koja daje nadu domaćinu. Željezničar je na Grbavici osvojio 11 od svojih ukupno 13 bodova. U šest domaćih utakmica ostvario je tri pobede, dva remija i jedan poraz. Dakle, pred svojim navijačima Plavi su pokazali da mogu da budu znatno konkurentniji nego na gostovanjima. Upravo na tom podatku domaći sastav mora da gradi optimizam pred Borac. Međutim, problem je što u Sarajevo dolazi protivnik koji je u ovom trenutku među najorganizovanijim i najefikasnijim ekipama prvenstva.

“Igraćemo protiv Borca, jedne od najboljih ekipa u prvenstvu. Međutim, kao što sam nekoliko puta rekao, zaista verujem u ove igrače i ovu grupu. Jedino što tražim od njih jeste da se bore i trče. To je minimum. Iskreno se nadam da ćemo pokazati bolje izdanje nego do sada i da ćemo imati bolje osećaje nakon utakmice“, poručio je David Muslera, trener Željezničara, i dodao:

“Kada stvari ne idu onako kako se očekuje, prva osoba koja se nađe na udaru jeste trener. Ponekad trener nije problem. Međutim, generalno, kada rezultati nisu onakvi kakvi se očekuju, znam da smo ja i moj stručni štab prvi na udaru. Pritisak je sastavni deo mog posla“, kazao je Muslera.

13.00: (5,20) BSK Banjaluka (4,00) Zrinjski (1,57)

Ako se traži ekipa koja je u dosadašnjem delu prvenstva opravdala visoka očekivanja, Borac je svakako među prvim kandidatima. Deset pobeda, jedan remi i samo jedan poraz, uz 27 postignutih i deset primljenih golova, učinak su koji jasno pokazuju zbog čega Banjalučani zauzimaju drugo mesto. Posebno impresivan je poslednji prvenstveni niz. Borac je vezao četiri pobede, a u prethodnom kolu demonstrirao napadačku moć protiv Radnika – 4:1.

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Pre toga je savladao Čelik u Zenici sa 4:2 i Slogu sa 2:0. Napad funkcioniše, golovi se postižu iz različitih situacija, a ekipa pokazuje sposobnost da kontroliše utakmice i kada protivnik pokuša da joj nametne drugačiji ritam.Luka Juričić je jedan od važnih aduta u ofanzivnom arsenalu Banjalučana i njegov učinak biće posebno značajan i na Grbavici. Ipak, Borac ove sezone ne igra samo na jednom frontu. Konferencijska liga donosi dodatni izazov, drugačiji nivo protivnika i ritam koji zahteva širok i kvalitetan igrački kadar. Pobeda nad finskim KuPS-om (2:0) pokazala je da Borac može da bude konkurentan i na evropskoj sceni. Poraz od švedskog Mjelbija (0:2), međutim, podsetio je da evropske utakmice ne praštaju pad koncentracije. A evropska priča se ne završava na tome. Već 26. novembra Banjalučane očekuje domaći duel sa Atalantom, što dovoljno govori o zahtevnosti rasporeda koji je pred njima. Upravo zbog toga susret na Grbavici nosi dodatnu dimenziju. Borac mora da pronađe ravnotežu između domaćih bodova i evropskih obaveza. Rotacije su moguće, ali ambicija da se osvoji prvenstvo ne ostavlja mnogo prostora za kalkulacije.

“Biće to zahtevna utakmica protiv ekipe koja ima kvalitet i koja je posebno motivisana kad igra na domaćem terenu. Međutim, imamo i mi svoje ciljeve i želimo da se predstavimo u najboljem svetlu. Od ekipe očekujem da budu maksimalno skoncentrisani, disciplinovani, odgovorni u oba pravca. Želimo od početka da nametnemo naš ritam, da budemo agresivni u fazi odbrane, a takođe da budemo organizovani i konkretni u završnici napada. Poštujemo, naravno, sve protivnike, ali se isto tako i u svaku utakmicu postavljamo na način da osvajamo tri boda“, rekao je trener Banjalučana Vinko Marinović i potvrdio jednu lepu vest – da se u tim nakon povrede vraća kapiten Srđan Grahovac.

“Grahovac se vratio i to me raduje. Dug period nije bio sa nama, tako da se i on polako uvodi i nadam se naravno da će i on što pre biti konkurentan za ekipu“, rekao je Marinović, koji za duel sa Željom neće moći da računa na Esitija, Jakšića i Savića.

16.00: (1,93) Radnik (3,40) Velež (3,70)

Poslednji međusobni susreti dodatno komplikuju situaciju za domaćina. Borac je dobio četiri prethodna duela, uključujući i prvi ovosezonski, odigran 2. septembra u Banjaluci, kada je bilo 2:0. Željezničar će zato pokušati da prekine neugodan niz i pokaže da razlika na tabeli ne mora nužno da se preslika na teren.

PREMIJER LIGA BOSNE I HERCEGOVINE – 14. KOLO

Subota

13.00: (5,20) BSK Banjaluka (4,00) Zrinjski (1,57)

16.00: (1,93) Radnik (3,40) Velež (3,70)

16.00: (6,25) Željezničar (4,10) Borac Banjaluka (1,47)

Nedelja

15.00: (2,20) Čelik (3,20) Sloga Doboj (3,25)

17.30: (1,42) Sarajevo (4,20) Široki Brijeg (7,25)

***kvote su podložne promenama