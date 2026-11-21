Sudbina je htela da je srpski predstavnik poslednji put pobedio nekoga u Pioniru u evroligaškom produžetku pre više od 15 godina. Bila je to ona čuvena utakmica protiv Barselone kada je Lorens Roberts skinuo loptu sa obruča. Danas, više od decenije kasnije, heroji protiv Bešiktaša bili su Karlik Džons, Kajl Olman, ali i Vanja Marinković, koji je odigrao strašnu odbranu, pogodio jednu bitnu trojku i bio jedini koji je zapravo mogao ovoj ekipi da objasni šta je ova dvorana, koliko istorije ima u njoj i kakva emocija se tu stvori.

„Pionir, uvek Pionir! Bolja je atmosfera. Znam da je manje ljudi i da ne mogu svi da stanu, ali atmosfera je tri puta bolja. Baš sam gledao kad smo ušli na teren, svi su bili naježeni. Potpuno je drugačiji osećaj kada si u Pioniru nego u Areni. Jeste Arena veća i bolja hala, ali ovo je Pionir”, rekao je Vanja Marinković, jedan od retkih među igračima koji više preferira malu dvoranu u odnosu na veličinu Beogradske arene, koja definitivno ima svoju čar.

Foto: Starsport

Niko ne spori da je Beogradska arena ekonomski isplativija zbog kapaciteta, ali mit crno-belih u modernoj Evroligi stvorio se u Pioniru — kada na 7.000 mesta dođe 9.000 ljudi i zaboravi na sve probleme i dešavanja izvan zidina hale, već se posveti samo dešavanju na terenu. Naravno, nije uvek bilo pobeda, ali baš u tim porazima stvorili su se čuveni časovi ljubavi o kojima je pričao Duško Vujošević, a koji su kasnije donosili velike trijumfe. To je sinoć osetio i trener Đoan Penjaroja, ali i Kajl Olman, koji kao da nije previše mario za ludilo oko njega na parketu, ali je posle meča jasno obrazložio svoj stav:

„Navijači su ovde mnogo bliže terenu. Znate na šta mislim? Atmosfera je prisnija i zbog toga sve deluje glasnije. Imam utisak da je protivničkim ekipama mnogo teže da dođu ovde i igraju. U Beogradskoj areni sve je mnogo razuđenije, pa nemate isti osećaj da je dvorana toliko puna. To je barem moje mišljenje. Možda i grešim”, rekao je Olman.

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Ostali su, međutim, imali nešto drugačije viđenje.

„Meni se više sviđa velika dvorana, stane mnogo više ljudi, kao da vidite more crno-belih šalova”, rekao je nasmejani Kevarijus Hejs.

Debati se priključio i Karlik Džons.

„Znate, uvek je lepo kada vidiš 20.000 ljudi na tribinama. Ali ovde je, mislim, ipak malo drugačije. Mnogo je glasnije, atmosfera je još luđa. Ne znam, mislim da je to dobra tema za raspravu. Stvarno ne mogu da izaberem. Jednostavno volim naše navijače i uživam da izlazim na teren i igram pred njima. Ali ovo večeras je bilo zaista posebno. Baš posebno”, dodao je lider Partizana.

Foto: Starsport

Ipak, koliko god stranci pokušavali da se povežu i dožive sve ovo na pravi način, domaći akteri to ipak znaju najbolje — jer ne pojavljuje se svaki dan neko kao što je Žofri Lovernj. Zato je sve sinoć zapravo najbolje opisao Dušan Alimpijević, nekadašnji trener Crvene zvezde, danas strateg Bešiktaša i selektor Srbije.

„Imam osećaj da smo ovo morali da iskoristimo jer je Partizan imao problema sa povredama, međutim imali smo i mi tu veliku nesreću da se ova utakmica igra u Pioniru, a ne u Areni. Ne mogu da se porede Arena i Pionir. Ova atmosfera jede timove, a nas je večeras pojela”, rekao je Alimpijević, koji je dobio gromoglasne aplauze publike.