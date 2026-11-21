Vreme čitanja: 9min | sub. 21.11.26. | 08:55
Vratio se Partizan u petak veče u prošlost, u doba kada je Evropa drhtala zbog 7.000 navijača u maloj dvorani koja je rušila najveće
Nova vremena nose nove trendove, nove načine praćenja sporta. Danas se sve konzumira brže, obitava na društvenim mrežama gde može da se gleda i donekle doživi iznova i iznova, a zato možda i gubi čar. Reći će oni najtvrđi navijači da Partizanove utakmice prethodnih godina nisu ni blizu onako vatrene kakve su nekada bile u prvoj deceniji ovog veka kada su se igrale u Pioniru, ali u petak veče Partizan Mozzart Bet je odlučio da se vrati u prošlost — da podseti i ove nove generacije navijača, novinara, reporterki i ljudi koji se bave društvenim mrežama kako to izgleda kada dvorana sa 7.000 duša pojede protivnika u atmosferi koja jednostavno ne postoji na bilo kom drugom mestu u Evropi.
Nije sinoć bilo toliko ljudi koje su zanimale dobre fotografije na prestižnim mestima Beogradske arene. U dvorani „Aleksandar Nikolić” nema loža — svi su u istom loncu, znatno manjem, a u takvom okruženju vrlo brzo sve proključa. Ko se sinoć našao u kultnom hramu košarke vratio se u vreme sa početka ovog veka tokom treće deonice, kada su se tribine tresle od navijanja, kada rival nije znao šta ga je snašlo. U takvim okolnostima nekada je beogradski sastav sa Duškom Vujoševićem, srpskim klincima i svega nekoliko stranaca rušio najveće pred sobom, kao što su Panatinaikos, Olimpijakos i Barselona.
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Sudbina je htela da je srpski predstavnik poslednji put pobedio nekoga u Pioniru u evroligaškom produžetku pre više od 15 godina. Bila je to ona čuvena utakmica protiv Barselone kada je Lorens Roberts skinuo loptu sa obruča. Danas, više od decenije kasnije, heroji protiv Bešiktaša bili su Karlik Džons, Kajl Olman, ali i Vanja Marinković, koji je odigrao strašnu odbranu, pogodio jednu bitnu trojku i bio jedini koji je zapravo mogao ovoj ekipi da objasni šta je ova dvorana, koliko istorije ima u njoj i kakva emocija se tu stvori.
„Pionir, uvek Pionir! Bolja je atmosfera. Znam da je manje ljudi i da ne mogu svi da stanu, ali atmosfera je tri puta bolja. Baš sam gledao kad smo ušli na teren, svi su bili naježeni. Potpuno je drugačiji osećaj kada si u Pioniru nego u Areni. Jeste Arena veća i bolja hala, ali ovo je Pionir”, rekao je Vanja Marinković, jedan od retkih među igračima koji više preferira malu dvoranu u odnosu na veličinu Beogradske arene, koja definitivno ima svoju čar.
Niko ne spori da je Beogradska arena ekonomski isplativija zbog kapaciteta, ali mit crno-belih u modernoj Evroligi stvorio se u Pioniru — kada na 7.000 mesta dođe 9.000 ljudi i zaboravi na sve probleme i dešavanja izvan zidina hale, već se posveti samo dešavanju na terenu. Naravno, nije uvek bilo pobeda, ali baš u tim porazima stvorili su se čuveni časovi ljubavi o kojima je pričao Duško Vujošević, a koji su kasnije donosili velike trijumfe. To je sinoć osetio i trener Đoan Penjaroja, ali i Kajl Olman, koji kao da nije previše mario za ludilo oko njega na parketu, ali je posle meča jasno obrazložio svoj stav:
„Navijači su ovde mnogo bliže terenu. Znate na šta mislim? Atmosfera je prisnija i zbog toga sve deluje glasnije. Imam utisak da je protivničkim ekipama mnogo teže da dođu ovde i igraju. U Beogradskoj areni sve je mnogo razuđenije, pa nemate isti osećaj da je dvorana toliko puna. To je barem moje mišljenje. Možda i grešim”, rekao je Olman.
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Ostali su, međutim, imali nešto drugačije viđenje.
„Meni se više sviđa velika dvorana, stane mnogo više ljudi, kao da vidite more crno-belih šalova”, rekao je nasmejani Kevarijus Hejs.
Debati se priključio i Karlik Džons.
„Znate, uvek je lepo kada vidiš 20.000 ljudi na tribinama. Ali ovde je, mislim, ipak malo drugačije. Mnogo je glasnije, atmosfera je još luđa. Ne znam, mislim da je to dobra tema za raspravu. Stvarno ne mogu da izaberem. Jednostavno volim naše navijače i uživam da izlazim na teren i igram pred njima. Ali ovo večeras je bilo zaista posebno. Baš posebno”, dodao je lider Partizana.
Ipak, koliko god stranci pokušavali da se povežu i dožive sve ovo na pravi način, domaći akteri to ipak znaju najbolje — jer ne pojavljuje se svaki dan neko kao što je Žofri Lovernj. Zato je sve sinoć zapravo najbolje opisao Dušan Alimpijević, nekadašnji trener Crvene zvezde, danas strateg Bešiktaša i selektor Srbije.
„Imam osećaj da smo ovo morali da iskoristimo jer je Partizan imao problema sa povredama, međutim imali smo i mi tu veliku nesreću da se ova utakmica igra u Pioniru, a ne u Areni. Ne mogu da se porede Arena i Pionir. Ova atmosfera jede timove, a nas je večeras pojela”, rekao je Alimpijević, koji je dobio gromoglasne aplauze publike.
Na kraju može da se konstatuje da je publika bila heroj večeri i od ključnog značaja da Partizan Mozzart Bet dođe do sedme pobede ove sezone u Evroligi, u značajno oslabljenom sastavu, protiv tima koji je pre samo dva dana savladao moćni Real Madrid u Istanbulu.
Možda će ovo biti jedina utakmica u Pioniru ove sezone u elitnom takmičenju, a debata oko toga koja dvorana je bolja nastaviće se i dalje — jer klub iz Humske mora i treba da igra u većoj dvorani koju može da ispuni sa 20.000 ljudi. Uostalom, ova ekipa to zaslužuje, iako do sada u potpunosti nije dobila tu legendarnu podršku, ali u petak veče... To je bila atmosfera za prepričavanje.
EVROLIGA - 13. kolo
Četvrtak
Makabi Tel Aviv - Dubai 74:80
/Madar 17 - Bejkon 18/
Žalgiris - Panatinaikos 72:87
/Nan 21 - Tubelis 17/
Bajern Minhen - Baskonija 100:81
/Vašington 23 - Stjuart 17/
Olimpija Milano - Fenerbahče 78:70
/Rajt 22 - Horton Taker 17/
Pariz - Hapoel Tel Aviv 97:96
/Hifi 18 - Blejkni 28/
Valensija - Virtus Bolonja 92:87
/Šorts, Sako 20 - Belo 15/
Petak
Efes - Asvel 107:81
/Lojd, Strazel 20 - Fodžo Dada, Sestina 16/
Olimpijakos - Real Madrid 92:76
/Džons 22 – Maledon 17/
Barselona - Crvena zvezda 100:103 (85:85), posle produžetka
/Brizuela 22 – Karter 31/
Partizan Mozzart Bet - Bešiktaš 91:87 (77:77), posle produžetka
/Džons 21 – Voker 22/