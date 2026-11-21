Sa druge strane, Pejsersi su ušli u duel bez svoje prve zvezde - Tajrisa Halibartona. Hrvatski centar Ivica Zubac ubacio 21 koš i uhvatio 10 lopti. Dobre partije nastavlja da pruža i Paskal Sijakam, koji je takođe brojao do 21.

Tesno je bilo prvo poluvreme, a zatim u trećoj deonici Klivlend potpuno preuzima inicijativu, dodaje gas i dobija taj deo igre sa 43:22, uz Hardenovih 18 poena. Indijani je nakon toga bilo teško da se vrati.

Obe strane karakterisao je dobar šut za tri poena (14/34 i 19/44)...

Novu veliku noć imao je nemački reprezentativac Franc Vagner. On je sa 35 poena, pet skokova, sedam asistencija i košem za pobedu vodio svoj Orlando u Bruklinu (113:111). To je treći trijumf Medžika u tri dosadašnje Kup utakmice. Ne treba zaboraviti ni Dezmonda Bejna, koji je pogodio sedam trojki i imao pet ukradenih lopti.

Svetla tačka u redovima Netsa bio je Džulijus Rendl sa 27 poena i devet skokova. Deni Vulf dodao je 20, Mikel Braun 18.

Održavala je ekipa Šona Svinija prednost u većem delu utakmice, sve do početka poslednje deonice, kada je serijom 12:2 Bruklin poveo. Do samog kraja gledali smo veoma neizvesan meč, a Vagner je na nešto manje od tri sekunde do kraja pogodio poludistancu preko ruke i time rešio duel u korist gostiju.

Bez Četa Holmgrena i Džejlena Vilijamsa, Oklahoma je uspela da slomi otpor Nju Orleansa - 126:120. Šej Gildžes Aleksander po četvrti put ove sezone išao je do 40 ili više poena, ovoga puta uz osam asistencija, čime je desetkovane Tandere doveo do desete pobede ove jeseni, a druge u NBA kupu. Impresionirao je i novajlija Adaj Mara sa novim dabl-dablom, četvrtim u sezoni (22 poena, 16 skokova). Partije vredne pomena u redovima domaćina zabeležili su još Džered Mekejn i ruki Benet Stirc sa po 18 koševa.

Ponovo je pokazao da je svetla tačka u ovoj ekipi Pelikansa mladi Džeremaja Firs, ovaj put dao je 22 poena, uz sedam skokova i pet asistencija. Isto toliko poena postigao je i Zajon Vilijamson, dodavši šest uhvaćenih lopti i sedam asistencija. Istako se i Sadik Bej sa 21 košem.

Nju Orleans je u ovaj okršaj ušao kao autsajder, ali pružio je sasvim solidan otpor timu Marka Dejnoa, čak je imao prednost većem delu susreta, u jednom trenutku i 16 razlike. Na kraju, Pelikansima je presudila serija 30:8 između kraja treće deonice i sredine četvrte, kada je domaćin napokon poveo i trasirao put ka pobedi.

Prevagu je odnelo '2+1' Gildžesa Aleksandera na 35 sekundi do kraja, kada je Oklahoma otišla na nedostižnih osam poena viška...

Čikago Bulsi dočekali su Vašington Vizardse, a pobedu gostiju (98:94) obeležio je sjajni Entoni Dejvis sa 36 poena i 11 uhvaćenih lopti. Prvi pik na ovogodišnjem draftu, Ejdžej Dibantsa ponovo pokazao da ga treba shvatiti ozbiljno - zabeležio je novi dabl-dabl (20 poena, 10 skokova i šest asistencija). Norman Pauel je, sa druge strane, predvodio Čikago sa 16 koševa.

Nešto zapadnije, u Mičigenu, sastali su se Detroit i Toronto. Gost iz Kanade vodili su tokom čitavog meča i zasluženo trijumfovali sa 105:102. Predvodio ih je Skoti Barns, koji je ubacio 29 koševa. Imanuel Kvikli 'dopisao' je 18 uz 10 asistencija. Istaknuti kod Pistonsa bili su Kejd Kaningem (23 poena i devet asistencija) i Kevin Herter (20 poena).

Atlanta Hoksi rutinski su slavili protiv Šarlota 111:97. Džejlen Džonson je, kao i obično, odigrao odlično, ubacio 26 poena uz odličan šut iz igre (10/15). U poraženom sastavu Musa Dijabate ubacio je 21 poen i sakupio 15 skokova.

Rutinsku pobedu proslavili su i Finiks Sansi u Juti - 111:101. Devin Buker dao je 23 koša. Sa druge strane mladi Derin Piterson bio je blizu tripl-dabla (20 poena, 10 skokova i osam asistencija).

Naposletku, Los Anđeles Lejkersi su se ozbiljno namučili protiv najlošijeg tima Zapada, Sakramento Kingsa - 106:104. Luka Dončić, koji ove sezone igra fenomenalno i trenutno predstavlja favorita za MVP titulu, noćas je ubacio 25 poena, uz osam asistencija. Kod Kingsa odličnu partiju pružio je Diandre Hanter (30 poena, 12/16 šut iz igre).



NBA - REZULTATI



Atlanta - Šarlot 111:97

/Džonson 26 - Dijabate 21/



Detroit - Toronto 102:105

/Kaningem 23 - Barns 29/



Klivlend - Indijana 128:119

/Harden 51 - Zubac i Sijakam 21/



Bruklin - Orlando 111:113

/Rendl 27 - Vagner 35/



Oklahoma - Nju Orleans 126:120

/Gildžes Aleksander 40 - Vilijamson i Firs 22/



Čikago - Vašington 94:98

/Pauel 16 - Dejvis 36/



Juta - Finiks 101:111

/Piterson 20 - Buker 23/



LA Lejkers - Sakramento 106:104

/Dončić 25 - Hanter 30/



Denver - Hjuston 133:124

/Jokić 26 - Šengun 28/