Naravno, 41-godišnji Makedonac je srećan zbog plasmana u osminu finala nacionalnog kupa, ali više voli da skrene pažnju na stvari koje njegova ekipa može bolje. Tu pre svega misli na propuštenu priliku da pobedi IMT i tako pobegne sa poslednje pozicije na tabeli.

“Mnogo mi znači pobeda u kupu, kao i bod protiv IMT-a. Tu žalim što nismo pobedili, bili smo blizu. Do tog crvenog kartona smo bili bolji, kontrolisali dešavanja na terenu, ali i posle isključenja Tabakovića je bilo 50/50. Malo nam je nedostajalo, primili smo gol u finišu. Jasno, da nam je neko ponudio bod pre te utakmice bio bih zadovoljan”, kazao je Mojsov na početku razgovora za Mozzart Sport, a zatim se okrenuo izazovu u Nišu, gde ima novu šansu da preda fenjer Radničkom:

“Niški Radnički takođe nije u zavidnoj poziciji. Isto kao i mi računa da ovde može da osvoji važne bodove i želi da pobedi. Svesni su u Nišu da im preti da padnu na poslednju poziciju i sigurno da im nije prijatno. Očekujem da se nadigravamo”.

13.00: (1,80) Radnički Niš (3,60) Zemun (4,20)

Nije svejedno igračima da li su poslednji na tabeli ili pretposlednji. Sa te 14. pozicije pogled na prvenstvo je mnogo sumorniji, a ivica ka provaliji deluje mnogo bliže. Iako je svima jasno da ima još mnogo do kraja šampionata (18 utakmica za timove koji budu igrali plej-aut), tri boda na Čairu bi za oba tima imala neku posebnu vrednost.

“Psihološki znači da ne budete poslednji, naravno. Mislim da je vreme da ta pozicija pripadne nekom drugom. Znaju i u Nišu šta im preti, boriće se i oni da to spreče. Pre početka sezone su imali mnogo više planove i sigurno nisu očekivali da će da budu u ovoj situaciji. Mi svakako igramo na pobedu, kao i na svakom meču, a lično bih možda bio zadovoljan i bodom. Najvažnije je da se samopouzdanje vratilo kod igrača, ono baš nije bilo na visokom nivou kada sam došao. Sada treba da se potrudimo da bodovni zaostatak za bezbednom zonom bude što manja do početka plej-auta”.

Sa koliko energije nekadašnji osvajač Kupa Makedonije sa Tikvešom pristupa Zemunovim mečevima, mogli ste da čujete i vidite tokom čitavog prenosa duela sa Radničkim iz Kragujevca. Konstantno je Mojsov skakao i mahao rukama pored aut-linije, a u nekoliko situacija je umeo da bude izuzetno grub prema svojim izabranicima i da ih nimalo ne štedi.

“Takav sam po prirodi, živčan. Svih 90 minuta učestvujem u igri jer želim da igrači rade na terenu ono što smo uigravali i vežbali na treninzima tokom cele nedelje. Takav sam tokom cele karijere. Iskreno, mislim da prija i igračima kada vide da trener učestvuje, da im je nad glavom. Barem mi se čini da ova ekipa pozitivno reaguje na kritike”.

Čini se i nama, sudeći po onome što ekipa Zemuna pokazuje na terenu. Možda to nije uvek za oko najlepši fudbal, ali zeleno-plavi su vrlo aktivni tokom utakmice, ne štede nikad rivala u duelima, što makedonski stručnjak i zahteva od njih. Ogleda se to i u kartonima, sa 40 žutih i pet crvenih je Zemun zvanično najgrublja ekipa u Mozzart Bet Superligi.

“Igramo agresivno, energično. To zahtevam i na treninzima. Da se u svaki duel ulazi do kraja. Igrači to dobro prihvataju. Kartoni su, naravno, deo takvog stila”.

(©Starsport)

Bilo je i onih nepotrebnih. Tabaković je u prošlom kolu zaradio drugi žuti karton zbog faula daleko od opasne zone. To je škola kroz koju Zemunci moraju da prođu, Mojsov im neće previše zameriti dokle god pokazuju tu gotovo fanatičnu želju za dokazivanjem. Sad, da je sve po ukusu Makedonca, Zemun bi igrao malo više napadački fudbal i češće bio sa loptom, ali to nije baš uvek moguće.

“Otkad sam došao mogli smo da osvojimo koji bod više, nismo imali ni sreće na nekim utakmicama. Pravili smo neke velike greške, sad smo dobili crveni karton protiv IMT-a... Hoću da igramo ofanzivno, lično preferiram ofanzivne ekipe i želim da moj tim bude takav. Ipak, to nije uvek do nas. Ponekad vam protivnici nametnu svoj stil igre. Nikome nije lako da 90 minuta igra napadački, ali to je naš cilj. Raduje me svakako to što je fajterska ekipa, što se ne predaje i ne plaši nikoga. Igrači sami u svlačionici kažu, iako smo poslednji na tabeli ajmo po sva tri boda. Ne plaše se nikoga, zaista igraju na svakom meču do poslednjeg atoma snage. Mislim da nas je bog nagradio za sve to pobedom nad Radničkim u kupu”.

Zvučaćemo malo kao da citiramo neku Grunfovu majicu iz “Alana Forda” konstatacijom da bi Zemun imao mnogo više bodova da je postigao više golova, ali taj segment jeste nešto što je najveća boljka fenjeraša Mozzart Bet Superlige. Činjenica je da se na nekoliko utakmica uzdrmao okvir gola rivala u momentima dok su zeleno-plavi još imali aktivan rezultat, ali to ne umanjuje da veoma bode oči što su ofanzivci Nemanja Kalat, Nemanja Belaković, Nikola Dovedan, Marko Šarić, Novak Petrušić i tek nedavno oporavljeni Eduvi Ikoba zajedno postigli svega dva gola. Kalat i Petrušić po jedan. Računajući i kup, Zemun je dao samo devet golova od početka sezone, najmanje od svih superligaša.

Na vrhu klupske liste strelaca nalaze se Đorđe Petrović i Vasilije Bakić sa po dva postignuta pogotka.

“Završnica nam je, realno, veliki problem. Najbolji strelci su nam Petrović i Bakić sa po dva gola, zadnji vezni i štoper. Radimo na tome. Nadam se da će već od Niša to biti vidiljivo, da će da prorade Kalat, Petrušić, Belaković i ostali”, zaključio je Mojsov.

MOZZART BET SUPERLIGA – 16. KOLO

Subota

13.00: (1,80) Radnički Niš (3,60) Zemun (4,20)

14.00: (1,15) Crvena zvezda (7,25) Radnik Surdulica (15,0)

15.00: (4,40) Mladost Lučani (3,50) Železničar (1,78)

17.00: (2,40) OFK Beograd Mozzart Bet (3,50) Novi Pazar (2,80)

Nedelja

13.00: (2,05) Radnički Kragujevac (3,70) Čukarički (3,35)

15.00: (2,90) IMT (3,50) Partizan (2,25)

17.00: (5,30) Mačva (4,10) Vojvodina (1,57)

***Kvote su podložne promenama