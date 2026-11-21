„ Privilegija je biti deo ovog takmičenja, jer Srbija prvi put učestvuje na Prvenstvu sveta. Ako znamo da ima 48 selekcija, samo 11 iz Evrope, a da plasman nisu obezbedili Englezi koji su bili svetski prvaci, Švajcarci koji su prošle godine osvojili šampionat, Austrija koja je bila finalista, pa jedna Holandija, Nemačka, onda je svakako utisak još bolji što smo se izborili za dolazak u Katar. Verujem da ćemo naš fudbal da reprezentujemo na pravi način, sve ćemo da uradimo da obradujemo i naše porodice i naciju. Da igramo jedan dobar fudbal, ali pre svega da momci uživaju na jednom ovako velikom takmičenju. Uslovi koji su nas sačekali su fenomenalni, od same organizacije do terena koji se nalaze u perfektnom stanju. Sve je zaista na jednom vrhunskom nivou “, istakao je Igor Matić , selektor momaka iz generacije 2009/20, a preneo sajt Fudbalskog saveza Srbije.

Otežavajuća okolnost je svakako sastav grupe. Japan je šampion Azije, Kolumbija zvanično najbolja selekcija Južne Amwerike u ovom uzrastu. Honduras samo upotpunjuje zaključak da ćemo se susresti sa potpuno različitim stilovima fudbala...

„Da, imamo veoma izazovnu, zahtevnu grupu. Različiti stilovi, različita kultura fudbala. Igračima stalno govorim da idemo korak po korak, fokus je samo na prvoj narednoj utakmici. Honduras je bio učesnik i na prošlom šampionatu, imaju iskustvo više u odnosu na nas. Sve respektujemo, oni su dobra, organizovana selekcija i ofanzivno i defanzivno, ali mi verujemo u sebe, svoj kvalitet. Verujem da možemo da napravimo dobar rezultat na startu takmičenja. Ne volim izraz ’važno’, jer u fudbalu je sve važno, ali prva utakmica može da nam pokaže mnogo stvari za dalji tok takmičenja“, jasno je Matiću da prva utakmica često odredi dalji tok takmičenja.

Kapiten Savo Radanović je u najavi pogodio suštinu – treba naći sredinu između pritiska da se spasi čast srpskog fudbala na velikoj sceni, ali i činjenice da je ovo prilika za te momke da uživaju i ostvare svoje fudbalske snove:

„Ambijent u reprezentaciji je jako dobar već više od godinu dana koliko smo zajedno. Ovde su uslovi sjajni, počev od hotela pa do terena, same organizacije. Pred nama je Honduras, znamo koliko je važno dobro početi svaki turnir. Spremni smo, verujemo u dobar rezultat. Šta bih poručio saigračima? Da budu svoji, uživaju na terenu i naravno, da daju svoj maksimum“, zaključio je golman Crvene zvezde.

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SVETSKO PRVENSTVO U FUDBALU ZA IGRAČE DO 17 GODINA - PRVO KOLO GRUPNE FAZE

Četvrtak

Francuska - Haiti 3:1 (2:0)

Nova Kaledonija - Ekvador 0:1 (0:1)

Južna Koreja - Uganda 3:0 (1:0)

Saudijska Arabija - Urugvaj 2:3 (1:1)

Mozambik - Danska 4:0 (3:0)

Katar - Panama 2:0 (0:0)

Argentina - Australija 0:2 (0:0)

Egipat - Grčka 1:2 (0:0)

Petak

Belgija - Vijetnam 3:2 (2:1)

Kuba - Tadžikistan 3:5 (1:0)

Mali - Novi Zeland 3:0 (1:0)

Španija - Kina 5:0 (2:0)

Italija - Jamajka 6_0 (4:0)

Senegal - Hrvatska 1:1 (1:1)

Fidži - Maroko 0:6 (0:3)

Obala Slonovače - Uzbekistan 2:1 (1:0)

Subota

13.30 Japan - Kolumbija

13.30 Srbija - Honduras

14.00 Tanzanija - Kostarika

14.30 Kamerun - Venecuela

15.30 Dominikanska Republika - Crna Gora

16.00 Brazil - Republika Irska

16.30 Čile - Alžir

16.30 Meksiko - Rumunija