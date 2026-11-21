LUDI TIKET (-), subota, 543.080,74: Poljaci maler
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Vreme čitanja: 1min | sub. 21.11.26. | 09:22
Devet marova, a Legnica pokvarila fantastičan tiket
Za vikend pred nama je ponovo pun fudbalski sadržaj, pa je zato većina nas u petak morala da "izmišlja toplu vodu" na tiketima. Imali smo sjajnih pogodaka, ali ovde pred vama je jedan ludi tiket koji je umalo doneo preko pola miliona dinara. Ipak, sve je pokvarila ekipa Legnice iz Poljske.
Naime u Poljskoj drugoj ligi, Legnice su igrale protvi LKS Lođa, naš kladilac je tipovao keca, ali na kraju iks i skoro potpuno je upropašćen sjajan tiket od ukupno devet parova. Bilo je tu druge lige Švajcarske, Francuske, Čilea, Češke, bilo je i Albanije, Alžira... Ipak, ovde se samo pamti promašaj.
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Sa uplatom od 500 dinara donela bi dobitak od 543.080,74 dinara. Ovako, 2.500 dinara na osnovu Mozzart benefita “NAPLATI PROMAŠAJ”.
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LUDI TIKET
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